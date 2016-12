Gospel-Queen Esther Marrow: "In Mannheim daheim"

Gesang zum Lob Gottes: Mit ihren Harlem Gospel Singers hat Queen Esther Marrow weltweit Erfolge gefeiert. Am 25. Dezember tritt sie in Mannheim auf.

Von unserer Mitarbeiterin

Tanja Capuana

Vor 25 Jahren hat die Sängerin Queen Esther Marrow mit ihrer Managerin und dem 2011 verstorbenen Mannheimer Produzenten Michael Brenner die Harlem Gospel Singers gegründet. Am 25. Dezember steht sie im Rahmen Ihrer Abschiedstour im Rosengarten auf der Bühne. Über ihre Gospelkarriere spricht sie in diesem Interview.

Mrs. Marrow, Mannheim spielt in Ihrem Leben eine große Rolle. Wie wichtig ist Ihnen die Stadt?

Queen Esther Marrow: Ich liebe Mannheim, es hat für mich eine besondere Bedeutung. Das ist, glaube ich, so, weil hier alles begonnen hat und wo ich Michael Brenner von BB Promotion getroffen habe. Die Stadt Mannheim ist wie ein Zuhause für mich. Natürlich lebe ich in den Vereinigten Staaten, aber wenn ich nach Deutschland komme, ist es meine Heimatbasis, von wo aus ich durch das Land reise. Dort bekomme ich ein warmes Gefühl. Ich liebe die Stadt, besonders im Advent, wenn Weihnachtsmarkt ist. Die Vorweihnachtszeit hier ist wirklich großartig.

Warum ist das ihre letzte Tour mit den Harlem Gospel Singers?

Marrow: Ich habe mich viele Jahre auf die Harlem Gospel Singers fokussiert und es war pure Freude für mich. Aber um weiterhin als Künstlerin zu wachsen, muss ich meinen Horizont erweitern und weitere neue kreative Projekte erkunden. Ich freue mich darauf, in einer "One-Woman-Show" zu arbeiten, neues Material aufzunehmen und auch vielleicht vereinzelte Konzerte zu geben. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner europäischen Fans, so viele von ihnen sind zu meinen Freunden geworden.

Stimmt es, dass sie ein Buch schreiben wollen?

Marrow: Ich habe eine tolle Historie in mir, die ich teilen muss. Hoffentlich kann ich damit bald beginnen. Außer dem Schreiben möchte ich wieder Schauspielern und Musik aufnehmen. Es gibt auch viele andere Dinge, die ich gern tun möchte. Das ist eine gute Chance für mich.

Sie haben ja auch mit dem Mannheimer Sänger Xavier Naidoo zusammengearbeitet. Wie war das?

Marrow: Das war die CD, die ich vor fünf Jahren gemacht habe. Mit Xavier Naidoo zusammenzuarbeiten war wundervoll. Ich finde, er ist ein sehr talentierter junger Mann, ein großartiger Autor, Songwriter und Performer. Ich mag ihn sehr und liebe sein Talent. Er gibt seine Botschaft weiter.

Ihre Musik klingt sehr fröhlich. Soll sie Menschen in schweren Zeiten Hoffnung geben?

Marrow: Ja, das ist mein großer Wunsch. Wenn wir im Leben nur gute Tage hätten, würden wir nichts lernen und keine Erfahrungen machen. Man wächst an den schlechten Dingen, die im Leben passieren. Viele Menschen sind nicht glücklich mit dem Ergebnis der kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahlen. Ich bin traurig über die Wahl der Person, die unser neuer Präsident wird. Wie kann jemand bei klarem Verstand für diesen Mann stimmen? Aber so spielt das Leben. Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir nicht verstehen. Und dennoch übersteht man sie schließlich. Das müssen wir auch mit dieser Situation machen. Obwohl, wenn es zu schlimm wird, werde ich wohl die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. (lacht).

Im Lauf Ihrer Karriere haben Sie viele besondere Momente erlebt... .

Marrow: Von Duke Ellington entdeckt zu werden, war mein Durchbruch. Die Ehre zu haben, an der Seite von Martin Luther King zu arbeiten, vor Papst Johannes Paul II aufzutreten, Mahalia Jackson als Mentorin zu haben, und die Chance zu bekommen mit tollen Musikern zusammenzuarbeiten wie beispielsweise Ray Charles oder Chick Corea. Ich könnte ewig weiteraufzählen. Ich lernte so viel. Man bekommt von jedem etwas mit. Diese Menschen haben mein Leben berührt.

Welches dieser Ereignisse war für Sie der Höhepunkt?

Marrow: Ein Erlebnis sticht tatsächlich hervor. Als ich zur Jahrtausendwende am Sankt Petersplatz im Vatikan für den Papst sang, habe ich etwas bisher noch nie Dagewesenes erlebt. Ich kann mich daran noch gut erinnern. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr krank, ich hatte die Grippe und war stark erkältet. Es war so kalt. Ich musste aus gesundheitlichen Gründen vorsichtig sein, da ich an der kalten Luft sang. Ich konnte nicht durch den Mund, sondern musste durch die Nase einatmen. Doch als ich Johannes Paul II am Fenster sah und die Menschenmenge, dachte ich "Oh mein Gott!" Ich begann zu singen und vergaß, wie ich mich fühlte. Das war ein unvergesslicher Moment für mich.

Haben Sie diesen Papst auch persönlich getroffen?

Marrow: Oh ja, das habe ich. Ich traf ihn in Bologna, dort segnete er mich und gab mir einen Rosenkranz. Ich sang dreimal für ihn und wurde in den Vatikan eingeladen. Er mochte Queen Esther Marrow and the Harlem Gospel Singers wirklich und wippte mit dem Fuß mit. Ich liebte Papst Johannes Paul II einfach. Das war großartig. Er hatte etwa an sich, das man fühlen konnte und das sehr spirituell war. Wir hatten einen Draht zueinander.