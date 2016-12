Bob Dylans Roman "Tarantel" erscheint wieder

Carl Weissner, fotografiert am 25. November 2010 im Flur der Jackson Pollock Bar in Freiburg bei der Lesung aus seinem Buch "Manhattan Muffdiver". Dass der Mannheimer selbst ein guter Beat-Poet war, trägt nach Ansicht von Literaturwissenschaftler Heinrich Detering (unten) viel zur Qualität seiner Übersetzungen bei.

Jörg-Peter Klotz

Als Rock-Legende Bob Dylan bei der Verleihung des Literaturnobelpreises nicht erschien, flammte die Diskussion noch einmal auf: Ist ein Songschreiber würdig, die höchste literarische Weihe zu empfangen? Wobei eingefleischte Dylan-Jünger diese Frage durchaus umkehren. Aber auch viele hartgesottene Fans halten "Tarantel", den einzigen Roman des Nobelpreisträgers, für quasi unlesbar. Dem widerspricht der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, der für die Neuauflage des experimentellen Prosawerks die mehr als 30 Jahre alte Übersetzung des 2012 verstorbenen Mannheimers Carl Weissner überarbeitet hat.

"Ich halte es für ein Fehlurteil, dass ,Tarantel' seit seinem ersten Erscheinen 1971 im Ruf steht, unverständlich zu sein, oder gar sinnlos, im Sinne von Nonsense", sagt der Dylan-Experte. Gebeten um eine kleine Leseanleitung, empfiehlt er: " Ich glaube, dass man relativ leicht in die Lektüre hineinkommt, wenn man sich nicht zwingt, es von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Am besten, man fängt irgendwo mittendrin an, findet einen Abschnitt, der sich einem von selber öffnet." Bei nur vier Wochen Zeit für die Revision der Übersetzung habe er das Buch quasi Tag und Nacht gelesen: "Ein guter Drogenersatzstoff ...dann ist man in dieser Welt drin, man könnte selber so reden."

Der Wechsel zwischen Nonsense oder Dadaistischem, in denen Sinn suggeriert und dann gleich wieder kaputtgemacht werde, und parodistischen Passagen sei das Bauprinzip des Werks. "Am Ende jedes Abschnitts gibt es parodistische Briefe, die sich relativ leicht erschließen und amüsant lesen", so Detering, Dort sei auch Weissners Übersetzung am sichersten und schönsten gewesen, befindet der Literaturprofessor, der dabei nur zeitgebundene, heute kaum noch gebräuchliche Begriffe wie "Knilch" oder die Übersetzung von Hamburger als "Bulette" aktualisiert hat. "In den dadaistischen Passagen, die etwa zwei Drittel der Textmasse ausmachen, ist oft schwer zu entscheiden, wie einzelne Wörter im Satzbau eigentlich zuzuordnen sind." Was Dylan durch fast vollständigen Verzicht auf Großschreibung und sehr sparsamen Einsatz von Zeichensetzung noch verstärkt habe.

Solche Zuordnungsfehler habe er bei der Revision der zweisprachigen Neuausgabe zur Nobelpreisverleihung gelegentlich korrigiert, erklärt Detering. Auch bei der Übersetzung der Hunderten von Namen sei Weissner oft uneinheitlich vorgegangen: "Viele sind sprechend, wenn man das nicht bemerkt, geht etwas verloren." Wobei Weissner das zu Beginn der 70er Jahre nicht alles habe wissen oder recherchieren können: "Manchmal ruft Dylan Figuren aus sehr speziellen Zeichentrickserien, Kinofilmen oder Comics auf, dann verballhornt er Namen von Blues-Sängern oder Baseball-Spielern." Richtig perfekt lösen könne man das nicht. "Mir ist es vielleicht etwas besser gelungen, aber ich habe auch einen kompletten Durchgang nur auf die Namen verwendet." Auf der Homepage des Verlages Hoffmann und Campe plant Detering ein stetig wachsendes Glossar zu den Figuren in "Tarantel".

Dass alles will Detering nicht als Fundamentalkritik an Weissners Vorlage verstanden wissen: "Das schmälert seine Leistung als Pionier überhaupt nicht. Bei ,Tarantel' merkt man, dass er selbst ein Beat-Poet reinsten Wassers ist und einfach diesen assoziativen Duktus, den Rhythmus, die Phrasierung, für die Atempausen, den Sound kennt." Der Sinn dafür sei überhaupt das Wichtigste, wenn man Dylan übersetzt.

Zwerg auf den Schultern des Riesen

Detering kam auch nie auf die Idee, Weissners Arbeit zu verwerfen und das Buch völlig neu zu übersetzen - wie es bei Dylans Songtextsammlung "Lyrics" durch Gisbert Haefs geschehen ist: "Das hätte ich mir nicht zugetraut. Es ist ganz leicht, als Zwerg, als den ich mich hier sehe, auf den Schultern des Riesen Weissner zu stehen. Da sehe ich natürlich weiter und weiß manches womöglich sogar besser als er - aber nur, weil er es vorher schon gemacht hat." Ihm imponiere, wie der kongeniale Übersetzer Charles Bukowskis "dieses hochorchestrierte Sprachenwirrwarr, das Dylan da inszeniert, so genau erfasst und auf Deutsch wiedergegeben hat."

Genau das ist für Detering der Witz: "Der Held dieses Anti-Romans ist die Sprache selbst: Slangs, Diskurse, Redeweisen. Dafür muss man ein Ohr haben. Da hilft es natürlich sehr, wenn man wie Weissner schon Burroughs und Bukowski übersetzt hat." Den Nobelpreis an Dylan hat Detering postwendend verteidigt, für "Tarantel" hätte er ihn aber nicht vergeben: "Das ist schon ein sehr charmantes und interessantes sprachreflexives Werk, in dem aus Dada und Beat-Poetry etwas Neues entsteht. Aber es ist auch eine Sackgasse. So kann man nicht weiterschreiben, was soll danach kommen." So hat es Bob Dylan selbst wohl auch gesehen ...