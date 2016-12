Aus dem Nähkästchen musiziert

Er kommt zwar mit Sonnenbrille, in Anzug und feinem Schal auf die Bühne. Und doch lässt Xavier Naidoo, der sich bestens gelaunt und zu zahlreichen Späßen aufgelegt zeigt, keinen Zweifel daran, dass für ihn das Capitol wie sein Wohnzimmer ist. "Hier haben wir unser erstes Video gedreht. Dieses Haus war damals, am Beginn unserer Karriere, schon sehr wichtig für uns", sagt Naidoo. Michael Herberger, mit dem zusammen er diesen Abend bestreitet, erinnert sich an das Musical "Blutsbrüder", das sie vor einer gefühlten Ewigkeit zusammen hier an der Waldhofstraße aufgeführt haben. Und so ist es kein Zufall, dass die beiden Söhne Mannheims für Erhalt und Zukunft des Capitol auf der Bühne stehen.

"Unser Haus" heißt der Abend, die Erlöse des ausverkauften Konzertes gehen an die Capitol-Stiftung, die das Veranstaltungsgebäude in diesem Jahr gekauft hat. 500 000 Euro will man in Form von Spenden aufbringen, um dringende Sanierungsarbeiten angehen zu können. Einen stattlichen Teil davon dürfte das Naidoo/Herberger-Konzert einspielen. Im Publikum sitzen viele Förderer und Freunde sowie bekannte Persönlichkeiten wie Rosengarten-Chef Johann W. Wagner und Stephan Pfitzenmeier, ehemaliger Geschäftsstellenleiter des SV Waldhof.

Bülent Ceylan im Publikum

Und dann ist da noch dieser langhaarige Typ in der ersten Reihe - selbst ein großer Anhänger und Kind des Capitols. Von Naidoo angesprochen, kann Bülent Ceylan nicht mehr anders, steht auf und klatscht seinen Kollegen ab, mit dem er zusammen schon einmal zwei Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Hauses organisiert hat. "Lasst mich den Abend mit meiner Frau genießen", sagt der "Monnemer Türk" und preist das Capitol als seine "Heimatbühne". Es wird nicht bei dieser Ansage bleiben.

Naidoo und Herberger schreiten derweil zur Tat. Die rund 1000 Capitol-Besucher sollen Einblicke in die Arbeit im Studio bekommen und Geschichten zu jenen Songs, welche die beiden Vertrauten als Meilensteine ihrer Karriere ansehen. "Die betroffenen Gebiete" machen den Auftakt, es folgen "Wo willst Du hin", "Vielleicht", "Das hat die Welt noch nicht gesehen" und "Jah Is Changing All".

Dabei bleibt es nicht nur wegen der Songauswahl sehr intim, sehr nah, sehr gefühlig. Das Duo spielt sich untereinander die Bälle zu, kramt munter im Nähkästchen der Bandgeschichte. Bei der Anmoderation von "Freiheit" aber wird Naidoo kurz ernst. "Ich habe immer noch dieselbe Aggression in mir wie mit 20, 21. Ich kann sie jetzt nur besser kanalisieren, durch die Musik", sagt Naidoo, um dann doch "kurz abzulassen". Er grüßt den Verfassungsschutz und spielt damit an die ihm zugeschriebene Nähe zu den Reichsbürgern an - um dann auch der Presse eins mitzugeben. "Obwohl Verfassungsschutz - der ,Mannheimer Morgen' ist ja auch da."

Der Vertreter der Tageszeitung hört mit "Freiheit" ein rührendes Stück über die Kraft der Liebe und mit "Für Dich" eine zärtliche Widmung an Naidoos Eltern. Dann blüht Ceylan der angekündigte Auftritt. Doch statt eines Jams zu Rockmusik und Ceylan-typischen Geräuschen zitiert der Comedian die Rapper Public Enemy und bringt damit den Saal zum Johlen. Mit "Geh davon aus" wird es wieder besinnlich, erklärt Naidoo den biblischen Hintergrund von "Bevor Du gehst" und intoniert das Finale mit "Ich kenne nichts" samt Wu-Tang-Clan-Episode mit Hip-Hop-Mogul Rza im Käfertaler Tonstudio.

Es sind diese Geschichten, die den Abend ausmachen - auch weil mehr als die Hälfte der Zeit im Plauderton zwischen den Protagonisten vergeht. Dabei zeigt sich der zum Popstar gewordene Mannheimer Bub Naidoo von seiner besten Seite, babbelt Monnemerisch "fumm Feinschde" und demonstriert jene Gemütlichkeit, die das Haus, um das es ja eigentlich geht, in erster Linie auszeichnet. Die Gäste zahlen es zurück, flippen aus, wenn Naidoo seine Stimme aufdreht und damit die kleinen Nackenhärchen sich aufstellen lässt.

Als Zugaben werden "Volle Kraft voraus" und "Wenn ein Lied" serviert, außerdem gibt es die nicht ganz so heimliche Premiere des Songs zu Ehren von Karl Drais, den Herberger und Naidoo für das im kommenden Jahr anstehende Fahrrad-Jubiläum komponiert haben. Das Stück ist genau wie dieser Abend: ehrlich, selbstbewusst, kühn und direkt. Eben wie Mannheim, wie Naidoo, Herberger, Ceylan - und das Capitol. (rüo)