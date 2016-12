"Musikalischer Königstransfer"

Xavier Naidoo 2015 in Mannheim bei einem Konzert zum 20-jährigen Bühnenjubiläum seiner Band. Foto: Uwe Anspach

Nach der Show ist vor der Show: Die letzten Töne von "Sing meinen Song - das Weihnachtskonzert" bei VOX sind kaum verklungen, da lächelte Xavier Naidoo in der Werbepause der Bundesliga-Übertragung bei Sky verschmitzt vom Bildschirm und verkündete "Wir sehen uns". Tags drauf vermeldete der Bezahlsender den "musikalischen Königstransfer des Fernsehjahres: Xavier Naidoo wird ab 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr exklusiv auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Show der Reihe ,Xaviers Wunschkonzert Live' aus seiner Heimatstadt Mannheim präsentieren."

Live-Sendung aus einem Club

Es handele sich um eine mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland. Das Konzept: Naidoo lädt für jede Sendung vier musikalische Gäste ein, die wie der Gastgeber jeweils fünf Lieder aus verschiedenen Stilrichtungen im Gepäck haben. Was von diesen 25 Titeln live gespielt wird, entscheidet laut Sky "der Zuschauer" - und das Publikum vor Ort kürt am Ende die beste Performance.

Gesendet werden soll aus einem auch auf Anfrage nicht näher benannten Mannheimer Club. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir alles Weitere erst Anfang nächsten Jahres kommunizieren", wies Sky-Sprecher Moritz Wetter auch die naheliegenden Nachfragen zurück. Etwa dazu, ob wie bei "Sing meinen Song" Matthias Grosch die Band zusammenstellt, Michael Herberger produziert oder Winnie Leyh den Ton verantwortet. Wie man an Karten für diese exklusive Club-Show kommt, steht auch noch nicht fest. Klar ist aber, Capitol, Alte Feuerwache und Schatzkistl sind am 17. Februar - zumindest bisher noch - anderweitig belegt, der MS Connexion Komplex nicht . . . dort gab es "leider" keine Anfrage. Denkbar wäre auch das OhJulia in Q6/Q7, für Naidoo zuletzt eine Benefizaktion begleitet hat.

Der Popstar, der gemeinsam mit Fußball-Moderatorin Esther Sedlaczek durch die Sendung führt, lässt mitteilen, dass mit dieser Show für ihn ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehe: "Als Künstler schätze ich den Live-Moment als solchen. Dazu passt eine Show ohne Drehbuch und lange Vorbereitung, die sich dem Publikum authentisch präsentiert. Das kann schiefgehen, aber eben auch wunderbare Momente bescheren." Außerdem freue er sich besonders darauf, mit den Zuschauern während der Sendung interaktiv in Verbindung zu treten.