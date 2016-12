Johanna Alba im Mannheimer Schatzkistl

Von unserem Mitarbeiter

Martin Vögele

Der von uns sehr geschätzte Chris Rea hat diesem Gefühl einmal einen Song gewidmet - "Driving Home For Christmas" (Fürs Weihnachtsfest nach Hause fahren). Gemeint ist eine im guten Sinne sentimentale Stimmung, weil die Fahrt nach Hause auch immer eine Reise in die eigene Erinnerung ist. Eine warmherzige Gemütsregung, weil man Vertrautem begegnen wird, und eine aufregende, weil man dort Menschen trifft, die viel Neues von einer Zeit zu erzählen haben, die getrennt voneinander verbracht wurde.

Dieser Konzertabend mit Johanna Alba & Friends im voll besetzten Mannheimer Schatzkistl ruft durch mehrere Aspekte ein solches Gefühl hervor. Der an nächsten liegende ist, dass die Sängerin und Songschreiberin selbst für ihr "A Special Holiday"-Programm aus dem englischen Manchester, wo sie seit zwei Jahren am British Institute of Modern Music studiert, in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist.

Hier hat sie obendrein zwei Tage vor ihrem ersten Mannheim-Konzert ihren 21. Geburtstag gefeiert. Ein anderer Anknüpfungspunkt ist die einladende Zartfühligkeit, mit der Alba und ihre Gäste sich konzertant mitteilen, um dabei mit den Mitteln ihrer Kunst Aufregendes von sich erzählen. So etwa in "Silent Confirmation", dem Titelstück ihrer Debüt-EP: Einnehmender akustischer Singer/Songwriter-Pop mit leicht jazziger Note, filigran und fein gesponnen, den Alba mit sanfter, samtener, zugleich eindringlich-kraftvoller Stimme singt. "Lost" entfaltet gewinnende Verve und "Runaway" schmeichelt mit folkig-poppigen Nuancen. "All I Wanna Do" kommt schwebend, beschwingt und energiegeladen daher, "One Small Step" hüllt den Hörer in luzide gewobene Gefühlstiefe.

Teils wird Alba von ihrem Vater Michael Herzer (Les Primitifs, Popforscher) am Kontrabass, Andrew Connor an der Akustikgitarre und Frederic Michel am Schlagzeug glänzend begleitet; teils auch von der aus Manchester stammenden Sängerin Thandiwé am Keyboard, deren eigene Stücke auf wunderbare Weise Anklänge an die Band A Fine Frenzy mit Soul verbinden.

Ebenfalls als Gäste mit dabei: der Mannheimer Vokalist Ron Gerome, dem mit Liedern wie "Überflieger" ein packender Brückenschlag zwischen Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo und Rio Reiser gelingt, sowie die in Hannover ansässige Pop-Sängerin LEA, die Songs ihres Debütalbums "Vakuum" vorstellt: zerbrechlich, berührend und wirklich gut.

Der Mannheimer Musiker Nicolas Arnold begleitet Alba zudem bei ihrem Jazz-Stück "My Baby's Gone" und dem Jazz-Standard "Black Coffee" souverän auf dem E-Piano. Ein schönes Konzert, dem auf aufrichtige und künstlerisch ansprechende Weise gelingt, woran noch so viel Lametta und Lichterketten andernorts oft scheitern: einen in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.