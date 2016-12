Party mit Ventilfunktion

Von unserem Redaktionsmitglied

Jörg-Peter Klotz

Was war das für eine Aufregung im Vorfeld, als Frei.Wild Anfang Dezember 2013 ein vergleichsweise winziges "Unplugged"-Konzert in der Alten Seilerei in Mannheim-Neckarau spielten! Dass die Südtiroler teilweise eine Vergangenheit als Rechtsrocker haben und in ihren Texten lange geschäftstüchtig mit entsprechenden Anspielungen kokettierten, führte zu Protestaktionen und einem Gegenfestival im Jugendkulturzentrum Forum. Und jetzt, wo diese lange so umstrittene Band auf den Spuren der Böhsen Onkelz drei Jahre später eine gut zehn Mal so große Show in der seit Wochen ausverkauften Maimarkthalle spielt - passierte gar nichts.

Woran liegt's? Zum einen vor allem daran, dass sich der politisch lange schillernde Frontmann Philipp Burger und seine Mitstreiter zwischenzeitlich drastisch von rechtsextremen Vereinnahmungsversuchen distanziert haben. Auch mit flüchtlingsfeindlichen Positionen einiger Fans wollen sie nicht identifiziert werden. Und ihr jüngstes Studioalbum "Opposition" (2015) kommt inhaltlich fast schon keimfrei daher.

Durch Gegenwind erfolgreicher

Aber auch die Gegenseite hat offenbar ihre Lektion gelernt: Protestaktionen wie von Kraftklub, Casper, Jennifer Rostock oder den Ärzten unter anderem vor der Echo-Verleihung 2013 gingen letztlich nach hinten los. Plötzlich wurde diese - aus guten Gründen von Mainstream-Medien ignorierte - Nischenband bundesweit zum Nachrichtenthema. Woraufhin sich die Fangemeinde unter diesem Druck noch stärker solidarisierte - und größer wurde. Danach erreichten Frei-Wild-Studioplatten erstmals Platz eins der Charts.

Sind Burger und Co. eine ganz normale Deutschrock-Band, die wie die Böhsen Onkelz zur Familienunterhaltung in Motodromen taugt? Frei.Wild sind zumindest klug genug, auch auf der Mannheimer Bühne nicht mal ansatzweise Anknüpfungspunkte für AfD, Pegida oder noch Schlimmeres zu liefern. Die Art, wie sie in umstrittenen, von den laut Burger knapp 11 500 Fans inbrünstig mitgeschmetterten Liedern wie "Südtirol" Heimat- und Wir-Gefühl, Stolz und Zusammenhalt predigen, lässt in politisch sensiblen Ohren aber immer noch Alarmglocken klingeln. Denn das klingt oft nach kameradschaftlicher Landser-Romantik.

Nur ist das bei Licht betrachtet, wohl eher simpel gestrickter Konservatismus, also altmodisch "rechts", nicht rechtsextrem. Was altgedienten Hörern von traditionell "linker", ursprünglich gegen das Establishment gerichteter Rock- oder Punk-Musik zwangsläufig suspekt ist. Es passt aber insofern auf die momentane Populismus-Schiene, weil die selbst ernannte "Band, die Wahrheit bringt" mit extrem einfachen Antworten auf Probleme hantiert: Gegen Kriegstreiber und korrupte Machtmenschen ist schließlich jeder.

Eskapismus wie im Schlager

Sich von den schrecklichen Nachrichten runterziehen zu lassen oder lange über Probleme grübeln, das bringe doch alles nichts, verkündet Burger gleich an zwei Stellen. Stattdessen soll man lieber an was Schönes denken, in Urlaub fahren oder Fußballspielen gehen - positives Denken für Anfänger. Was total mitreißend klingen kann, wie im Uptempo-Ohrwurm "Verdammte Welt". Letztlich vermittelt es aber nur Eskapismus à la Heile-Welt-Schlager.

Zeilen wie "Sind und bleiben Feinde deiner Feinde / Bis wir sterben / Freundschaft in die Ewigkeit / Durch Feuer, Dreck und Scherben" laufen dann auch über eine Art Schunkelrock. Der klingt akustisch recht dumpf, was der Frontmann nicht zu Unrecht auf das reflektierende "Blechdach" der Maimarkthalle schiebt. Da Frei.Wild dort schon 2012 Erfahrungen gesammelt haben, hätte man auch Vorkehrungen treffen können - härtere Bands wie Rammstein oder Metallica haben an gleicher Stelle besser geklungen. Und für die teilweise ziemlich uninspirierten Gitarrensoli von Jochen Gargitter kann das Dach nichts.

Aber Frei.Wild wollen sicher keine Virtuosen sein, sondern auf ihrer Tournee zur selbst verordneten Auszeit von unbestimmter Dauer ihren Fans eine Party mit Ventilfunktion bieten. Das gelingt eindrucksvoll.