Geballter Vogelschwarm vertreibt den Zauberer

Von unserer Mitarbeiterin

Sibylle Dornseiff

Der "Schwanensee" hat in der Zeit um Weihnachten und Neujahr in Mannheim Tradition. Die auftretenden Ensembles variieren ebenso wie der Gesamteindruck. Diesmal präsentierte das Bolschoi Staatstheater Belarus mit Peter Tschaikowskys Ballettklassiker im gut gefüllten, wenn auch nicht ausverkauften Mozartsaal des Rosengartens eine gelungene Version der Geschichte von Prinz Siegfried und der von Rotbart in einen weißen Schwan verzauberten Odette.

Die nimmt des Nachts menschliche Gestalt an, kann aber nur durch die Liebe eines Mannes erlöst werden, für den sie die einzige ist. Doch Siegfried wird durch Rotbart und dessen Tochter Odile reingelegt, denn die nimmt Odettes Gestalt an und verlobt sich selbst mit Siegfried. Schon auf den ersten Blick offenbarte die mit etlichen Preisträgern internationaler Wettbewerbe besetzte Compagnie aus Minsk tänzerische Qualität. Im Verlauf der zweieinhalb Stunden, in denen - eher ungewöhnlich für Tourneebühnen - der "Schwanensee" ungekürzt vertanzt wurde, bewahrheitete sich der erste Eindruck vor allem hinsichtlich der Ensemble-Leistungen. Immerhin füllten 18 durchweg anmutige Schwäne die Bühne, gaben zehn spritzige Paare die Freunde Prinz Siegfrieds und litten auch die kraftvollen Charaktertänze der internationalen Hochzeitsgäste nicht unter Darstellermangel.

Ballettchef Juri Titow und Alexandra Tichomirowa stützen sich bei der Inszenierung zwar weitgehend auf die Vorlage von Marius Petipa und Lew Iwanow, choreografisch aber erlaubte sich Tichomirova auch Freiheiten. So schuf sie in den beiden "weißen", unter den Schwänen spielenden Akten (2., 4.) sehr schöne große Bilder und setzte auch in den Akten am Königshof ihre Compagnie bestens in Szene - immer unterstützt von atmosphärischen Lichtstimmungen. Gelungen auch das Schlussbild, in dem ein geballter Schwarm von Schwänen den Zauberer Rotbart vertreibt und dem Liebespaar doch noch zum Glück verhilft.

Zudem glänzte Aleksandra Tschischick in der Doppelrolle als Odette/Odile rundum. Als weiße Schwanenkönigin verbreitete sie - ganz die zerbrechliche, lyrische Ballerina - die richtige Portion Melancholie, um in der völlig anderen Rolle als extrovertierte selbstbewusst-kapriziöse Odile alle Register in Sachen Technik und Virtuosität zu ziehen. Auch die sechs Bräute, die beiden Tänzerinnen im Pas de Trois oder die großen und kleinen Schwäne überzeugten und belegten die tänzerische Qualität des Ensembles.

Allein die Männer der Soloparts konnten - bis auf den sprungstarken Konstantin Geronik als Hofnarr - da nicht ganz mithalten. Anton Krawitschenko war als böser Rotbart zu blass, Jegor Azarkewitsch als Siegfried und Oleg Jeromkin als dessen Freund fehlte die schwebende Leichtigkeit der Frauen. Bei ihnen sah - vor allem bei den Ansätzen und Landungen der Sprünge - der Tanz zu sehr nach Arbeit aus. Dennoch gab es langanhaltenden Beifall des Publikums mit einigen Bravos für Odette/Odile.