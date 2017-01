„Ich rechne inzwischen mit allem!“

Trotz unerfreulicher Themen unterhaltsam, aber auch analytisch stark: Urban Priol in Mannheim. © Proßwitz

Kabarettisten sind auch nur Menschen. Wie jeder politische Interessierte mussten sie spätestens nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ihr Koordinatensystem im Jahr 2016 zwischen Links und Rechts, Richtig und Falsch (Neudeutsch: Postfaktisch) umjustieren. Um AfD-Erfolge, Brexit oder den bayrischen Ministerpräsidenten zu begreifen, formatiert man die Festplatte im Kopf am besten völlig neu und aktualisiert die Parameter. Sonst führen offensichtlich aus der Mode geratene Kriterien wie rationales Wahlverhalten oder soziale Werte in die Irre. Ein Paradebeispiel für so eine Anpassung ist Urban Priols kabarettistischer Jahresrückblick "Tilt!" im Mannheimer Rosengarten.

Der große Mozartsaal ist zwar wie gewohnt ausverkauft, sonst stellt sich aber vieles anders dar: Die explodierte Föhnfrisur des 55-Jährigen ist kürzer, die Turnschuhe sind bunter als das wild gemusterte Hemd und nach der traditionellen Eröffnungsformel ("das neue Jahr ist zwar erst ein paar Tage alt, aber ich könnte darüber schon durcherzählen bis Ostern") stellt Priol klar, dass auch er die strukturellen Eckpfeiler und lieb gewonnene Textbausteine der neuen Realität anpassen muss: "Wenn ich beim letzten Mal gewusst hätte, was 2016 alles passiert", hätte er zum Schluss nie gesagt, dass das Jahr "genau so bescheuert wird wie 2015". Schön wär's aus heutiger Sicht.

Kretschmann als Merkel-Groupie

Tatsächlich ist die Aussicht auf einen Rückblick auf 2016 wohl erschreckend genug gewesen, dass die Karten für Priols "Tilt!"in Mannheim nicht wie üblich schon Monate im Voraus vergriffen waren. Vielleicht sind deswegen etwas mehr jüngere Zuschauer zum Zuge gekommen. Bereuen muss sein Kommen aber keiner: Trotz unerfreulicher Themenlage von triumphierenden Polit-Querulanten bis zum Promi-Sterben gelingt Priol auch ein sehr unterhaltsamer Abend, weil er sein Handwerkszeug - wie beiläufig eingebaute Parodien, Schauspiel-Einlagen, Tempo- und Dynamik-Wechsel - über zweieinhalb Stunden lang virtuos und vor allem extrem abwechslungsreich einsetzt.

Mit Baden-Württembergs Ministerpräsidenten hat er auch ein neues "Lieblingsopfer" gefunden. Nicht nur wegen des hohen Wiedererkennungswerts von Kretschmanns bedächtig vorgetragenen Kaugummi-Schwäbisch, das Priol minutenlang vorführt. Dass ein grüner Ministerpräsident wie ein "Kanzlerinnen-Groupie" regelmäßig Liebesbekundungen und Bewunderungsadressen in Richtung Angela Merkel sendet, macht den Kabarettisten fassungslos. Der bringt die neue Lage in einem verzweifelten Aufschrei auf den "Ich rechne inzwischen mit allem!" auf den Punkt.

Mit allem zu rechnen, ist die logische Konsequenz aus 2016. Sich damit abzufinden, ist es nicht. Die Festplatte mag neu formatiert sein, das Betriebssystem Urban17 bleibt verlässlich: Wo das Attac-Mitglied im Vorjahr noch in die Sinnkrise gestürzt war, weil er sich plötzlich gezwungen sah, die Bundeskanzlerin aufgrund ihrer "Wir schaffen das"-Flüchtlingspolitik in Schutz zu nehmen, drischt Priol jetzt wieder mit viel Lust an der Polemik auf sie und vor allem "Innenministerversuch" Thomas de Maizière ein. Natürlich auch auf Horst Seehofer, SPD-Chef Sigmar Gabriel, die Linke oder die AfD - das Parteibuch spielt heutzutage keine Rolle mehr. Aber das Fehlen einer Vision, wie wir gerechter und besser zusammen leben könnten. Davon wird im Superwahljahr 2017, da ist sich Priol sicher, mit drei Themen abgelenkt: "Flüchtlinge. Terror. Innere Sicherheit" - abgekürzt IS, wie er später schelmisch grinsend anmerkt. Die Spaltung der Gesellschaft durch soziale Unwucht ist für den Kabarettisten das Kernproblem unserer Gesellschaft, "nicht Terror".

Das allzu Offensichtliche interessiert Priol hingegen weniger: Donald Trump bekommt zwar ein paar verbale Hiebe ab, letztlich reicht es aber, die bisherigen Berufe seiner künftigen Kabinettsmitglieder aufzusagen - Realsatire braucht keine Überspitzung. Und so widmet sich Priol vor allem im zweiten Teil verstärkt der Analyse und gibt Denkanstöße. Zum Beispiel den, sich nicht einfach nur über den Fettnäpfchenmarathon von EU-Kommissar Günther Oettinger zu amüsieren. Sondern sich mal zu fragen, wie er trotzdem an diesen wichtigen Posten in Brüssel kommt. Den Auftritt beschließt er mit der neu formulierten Hoffnung, "dass 2017 wenigstens nur genau so bescheuert wird wie 2016." (Jörg-Peter Klotz)