Vom Zauber der Erinnerungen

Nostalgische Szenen: der NTM-Chor singt vorm Nürnberg von Wagners "Meistersingern" "Wacht auf!", der achtjährige Philipp Riehle gibt Opernintendant Albrecht Puhlmann Auskunft, Vera-Lotte Böcker und Jorge Lagunes in Verdis "Rigoletto".

„60 Jahre NTM am Goetheplatz" :

Mannheim. Ein bisschen rund ist so ein 60-jähriger Geburtstag ja schon. Da zum 50. Jahrestag der Theatereinweihung aber nichts geschah und die Mannheimer traditionell ohnehin Theaternarren sind, haben sie des Opernintendanten Albrecht Puhlmann Einladung zu "60 Jahre NTM am Goetheplatz" gerne, ja geradezu sehnsüchtig angenommen. Bis zum letzten Platz war das 1957 mit Webers "Freischütz" eingeweihte Opernhaus besetzt, wo "Le tout Mannheim", zu deutsch "gonz Monnem", interessiert einer per Videotechnik von Carl-John Hoffmann aufgepeppten Erinnerungsrevue durch alte Operninszenierungen folgte.

Zu feiern galt es die Einweihung des Gerhard-Weber-Neubaus, der in seiner Schmucklosigkeit nicht nur Stadt-, sondern auch Architekturgeschichte schrieb. Feierlich spielte das NTM-Orchester unter Benjamin Reiners zum Auftakt Carl Maria von Webers "Freischütz"-Ouvertüre, eine Wahl, die sich im Konzept von Jan Dvorak historisch wie dramaturgisch begründen lässt: In der Nacht vom 5. auf den 6. September, eine halbe Stunde nach Ende der Premiere eben jener Oper fiel das alte Nationaltheater britischen Bombern zum Opfer und somit in Schutt und Asche.

Humorvolle Anekdoten

Eröffnet wurde der Neubau nach dem Krieg daher mit dieser Oper. Deren Ouvertüre passt gespenstisch zu den Ereignissen: Während wir auf die Projektion der spätbarocken Fassade blicken, kündet der dunkle Unisonoklang in Verbindung mit bedrohlichem Crescendo nahendes Unheil an. Mit Synkopen und dämonischen Motiven entlädt sich ein Gewitter: Wir blicken auf die Ruine in A3. Wenn Agathes Liebesmotiv erklingt, erscheint auf der Leinwand der sachliche und lichte Neubau, Sinnbild für Transparenz und Demokratie.

Albrecht Puhlmann übernahm es, zwischen jedem der musikalischen Beiträge einen Gesprächspartner auf die Bühne zu holen. Den Anfang macht Mitgastgeber Achim Weizel, Vorsitzender der Freunde und Förderer, der "nach alter Sitte" der engagierten Helfer ein Geschenk mitbrachte: einen Scheck über 10 000 Euro fürs neu gegründete Opernstudio für den Sängernachwuchs.

Auch die weiteren Gäste gaben reichlich Anlass zur Erinnerung - und zum Schmunzeln: Liselotte Homering von der Theatersammlung der Reiss-Engelhorn-Museen, die auch die zur Videoarbeit verwandten Bühnenmodelle zur Verfügung stellten, outete sich als "klassisches Weihnachtsmärchenopfer". Barbara Troeger, seit 30 Jahren feste Stütze des Künstlerischen Betriebsbüros, berichtet vom konstruktiven Miteinander von Stars und Debütanten, und der achtjährige Philipp Riehle von seiner Begeisterung für die Statisterie. Hohen Unterhaltungswert hatten die humorvollen Anekdoten von Beleuchtungsurgestein und NTM-Ehrenmitglied Eduard Roth, während Oberbürgermeister Peter Kurz als Sohn der Intendanzsekretärin Alice Kurz (1966-89) gesteht, dass das Nationaltheater auch zu Hause immer am Tisch saß.

Ein Raunen ging durch die Menge, als der Opernchor den Festwiesen-Ruf "Wacht auf!" aus Wagners "Meistersinger von Nürnberg" vor der (leider schwarz-weißen) Projektion des Paul-Walter-Bühnenbilds aus dem Jahr 1967 anstimmte. Im Publikum saß auch der ehemalige Generalintendant Ulrich Schwab, der das heißgeliebte altfränkische Nürnberg-Kolorit auf der Friesenheimer Insel 2000 verbrennen ließ. Was er wohl gedacht haben mag? Mit "Porgy and Bess" (1973), Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" (1989) und Raymond Ayers großartiger Arie aus Detlev Glanerts "Der Spiegel des großen Kaisers" (1995) setzte das Ensemble die musikalische Reise durch Mannheims Operngeschichte am Jubiläumsort vor Bühnenbildprojektionen jahrzehnteweise fort.

Zum Abschluss kann nur echtes Theater kommen: Als Robert Dean Smith, der seine Weltkarriere am NTM begann und hier auch sein Rollendebüt feierte, im Originalbühnenbild und -kostüm zu Wagners "Parsifal" die Schlussszene mit "Nur eine Waffe taugt" anstimmt, rieselt Gänsehaut. Es waren und sind, Opernfreunde erinnern sich gerne, wunderbare Zeiten in diesem gefeierten Raum, den es nun bald zu sanieren gilt. Dieser Abend, der auf Einladung der Freunde und Förderer im Foyer mit Sekt, Brezeln und der Huggee Swing Band ausklang, motiviert, dieses Gebäude und die mit ihm verbundenen musikalischen Erinnerungen zu bewahren. (rcl)