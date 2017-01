Chris Tall gesteht den Mannheimern seine Liebe

Chris Tall in der SAP Arena. © Proßwitz

Mannheim. Dem Hamburger Menschenschlag sagt man eine gewisse Entspanntheit nach. Das gediegene Nordlicht, so der Glaube, bringe so schnell nichts aus der Ruhe, und im Gegensatz zum quirligen Berliner nehme man sich in Hamburg die Zeit, Dinge auch einmal reifen zu lassen. Da passt es umso besser, dass Chris Tall als gebürtiger Hamburger nicht nur Vorurteilen kompromisslos und lautstark entgegentritt, sondern auch ansonsten kaum ein Klischee bedient, das man ihm auf den ersten Blick andichten würde.

Mit Mitte zwanzig zählt der Comedian von der Elbe bereits zur ersten Garde seiner Zunft, räumt Preise ab wie am Fließband - und füllt gleich im ersten Anlauf die SAP Arena in Mannheim bis fast auf den letzten Platz. Rund 130 Mal hat er sein Programm "Selfie von Mutti" aufgeführt - Zahlen, die beeindrucken. Das gilt für das Publikum, aber selbstredend auch für Chris Tall selbst. Am Ende des Abends verneigt er sich vor seinen Gästen, sinkt auf die Knie, winkt ausgelassen in die voll besetzten Stuhlreihen.

Was folgt, ist eine zumindest aufrichtig erscheinende Liebeserklärung: "Es war mein Traum, einmal in einer solchen Arena aufzutreten. Ich habe in Mannheim schon im Schatzkistl gespielt und die Menschen hier vor allem immer dafür geschätzt, dass sie ehrlich sind und einen so nehmen, wie man ist."

Überhaupt ist dies das Thema von Chris Tall. Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Sein Auftritt in einer der letzten Sendungen von Stefan Raabs TV Total vor rund eineinhalb Jahren hat hohe Wellen geschlagen. Dabei hielt der gar nicht leisetretende Hamburger ein flammendes Plädoyer für das Recht, sich über alle erdenklichen Minderheiten lustig zu machen. "Darf man Witze über Schwarze machen?", fragt Chris Tall nun auch die SAP Arena-Gäste. Die Antwort: "Nein, man darf nicht. Man muss! Denn wir sind alle gleich."

So gewichtig die Botschaft, so einfach die Sätze: Chris Tall ist kein Literat, auch wenn er vor allem mit Wortwitz glänzt. Aber er trifft den Kern der Dinge. Und er hat keine Angst vor Widerständen.

Man muss auch über sich lachen

Immer wieder sucht er den (konfrontativen) Kontakt zum Publikum, fast so, als habe er nicht nur einen Unterhaltungs-, sondern auch einen Bildungsauftrag. Immer wieder erklärt er den Hintergrund seines Humors, fordert seine Gäste auf, sich selbst auch solche Gedanken zu machen - und vor allem, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. "Man muss über sich selbst lachen können, egal, was ist", sagt Chris Tall und macht es vor, indem er als wohlbeleibter junger Mann immer wieder bitterböse Dicken-Witze reißt.

Das eigentliche Thema des Abends - den oftmals peinlichen Umgang der Eltern-Generation mit den neuen digitalen Medien - rückt Chris Tall Stück für Stück aus dem Rampenlicht. Natürlich feuert er derbe gegen Mama und Papa, mahnt dann aber fast im selben Atemzug Liebe und Respekt an. Seine Fans lieben beides am ihm, den mit der schwarzen Zunge und den mit dem guten Herzen. Sie feiern ihn stehend, klatschen lange. Eine Liebe, die, wenn man dem sympathischen Knautschgesicht glaubt, immer auch erwidert wird. (rüo)