Witz, komm raus, du bist umzingelt

Kibis legt einen Zacken zu. Er rückt Lis, vielleicht die Frau seines Lebens, auf den Leib, er nähert sich ihr unmissverständlich, zieht sie an sich und setzt an zu einem leidenschaftlichen Kuss im Kinofoyer. Doch irgendwie will seine Ex- und Vielleicht-bald-wieder-Geliebte nicht. Sie wehrt sich. Sie windet sich. Und sagt: "Vielleicht ist es fürs Glück zu spät." Er: "Warum? Bist du etwa verheiratet?" Sie: "Seit einem halben Jahr. Und es geht mir besser ohne dich. Ich bin kein kleines Mädel mehr."

Das kann der Regisseur dieses Stücks nicht zulassen, das Happy-End droht ihm zu entgleiten, und in einem der spannendsten und leidenschaftlichsten Momente, jetzt, wo Kibis und Lis sich auf der Leinwand gegenüberstehen wie einst Humphrey Bogart und Ingrid Bergman am Flughafen von Casablanca, hier, wo alle hoffen, dass sich das Paar versöhnt und der Kuss ereignet, platzt der Regisseur herein und ruft Lis zu: "Ich habe die Sache umgeschrieben. Du bist jetzt unverheiratet."

1. Gebot: Schaffe Geschwindigkeit!

Es ist einer der überraschendsten und witzigsten Augenblicke dieser Premiere am Nationaltheater Mannheim (NTM). Gerade, weil man emotional so im Moment gefangen ist und jäh herausgerissen wird aus seinem Empfinden. Vielleicht funktioniert das hier auch deswegen so gut, weil wir den beiden ausschließlich auf der Leinwand zusehen und nicht im steten Prozess der Zerstreuung zwischen Ereignis und Ereignis-Sendung begriffen sind. Denn dieser Abend mit Mischa Spolianskys Kabarett-Revue "Wie werde ich reich und glücklich?" der Künstlergruppe Kommando Himmelfahrt will viel - vielleicht ja auch zu viel.

Also von vorn: Die Gruppe Kommando Himmelfahrt um NTM-Chefdramaturg Jan Dvorák fragt sich, wie wohl die Verfilmung der Revue von 1930 ausgesehen haben mag. Regisseur Pausback, von Haus aus mehr Philosoph als Cineast, übernimmt als eingezogene Erzählebene das Kommando, den Film auf der Bühne des NTM zu rekonstruieren. Live gespielt. Live gesungen. Live gefilmt und in Schwarzweiß auf eine Leinwand übertragen. Das ist von der Idee her gut. Es entstehen im Verlauf immer wieder fesselnde Momente und Überraschungscoups, denn sowohl Spolianskys "Kursus in 10 Abteilungen" als auch der Regieansatz haben ja viel Witz. Zumindest vor der Pause muss der aber immer wieder erst mal umzingelt werden, um rauszukommen, mit anderen Worten, Gebot eins für einen Komödienabend (und das ist das Werk doch, oder?) wurde missachtet: "Du sollst nicht geschwätzig und zu langsam werden. Schaffe Geschwindigkeit!"

Genau an ihr fehlt es in den ersten 100 Minuten aber. Zu sehr verlieren sich das Himmelfahrtskommando (neben Dvorák noch Thomas Fiedler und Julia Warnemünde) zu sehr darin, einen Abend über das Theater zu machen, einen Abend über sich selbst, über Dramaturgen, die Stücke einfach nicht das sein lassen können, was sie sind und als das sie sich wohlfühlen: Stücke, also Stücke im Sinne von Texten der Primärliteratur! Insofern ist der Abend auch ein bisschen systementlarvend.

Komödie oder Weltanschauung?

Dennoch gelingt - vor allem in der letzten Stunde des zu wenig komprimierten Abends - vieles. Dazu gehört die Multirolle Herr Müller. Merten Schroedter verleiht ihm die richtige Mischung aus Slapstick, Travestie und Dynamik. Als revoltierender Assistent von Pausback, den Matthias Bernhold wunderbar philosophisch verstiegen zeichnet, funktioniert das Duo der narrativen Ebene sehr gut. Und musikalisch ist das ohnehin ziemlich gelungen, auch wenn der Musikanteil wegen all der vielen Ankittungen und Einfügungen eben viel zu gering ist. Als Typen funktionieren eindeutig Joachim Goltz als Kibis und Stefan Sevenich als Geheimrat Regen am besten. Lockeres Spiel, charakterisierender Gesang voller Farbe. Exzellent. Auch Maria Markina (Lis) und Nikola Hillebrand (Marie) machen ihre Sache sehr gut, ab er sehr operal. Ob da vielleicht ein bisschen weniger Strauß ein bisschen mehr Brecht gesanglich besser gewesen wären?

Zusammen mit Andreas Hermann jedenfalls, der als schüchterner Unternehmer F.D. Lohrenz ebenso bestens funktioniert, und dem Gesangsquartett (Clara-Sophie Bertram, Kathrin Koch, Peter Maruhn, Christoph Wittmann) ist das musikalisch weit mehr als befriedigend. Und Matthew Toogood hat das Nationaltheaterorchester sowie die Jazzband "Hats and Beards" jederzeit im Griff. Der Abend swingt und klingt - Feuer und Schlagerschmalz inklusive.

Ist das alles nun eine Persiflage? Eine Satire? Episches Musiktheater à la Brecht/Weill? Kommando Himmelfahrt versuchen alles und navigieren den Abend zwischen Komödie und Weltanschauungsdrama hindurch, ohne aber wirklich politisch zu werden. Vielleicht merkte das am Schluss überraschend jubelnde Publikum, dass hier mit einigen Kniffen und Kürzungen noch viel mehr möglich wäre - und vielleicht ja noch ist. (dms)