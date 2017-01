Andrea Berg begeistert 10 000 Fans in Mannheim

Spektakulärer Ritt auf einem feuerspeienden Drachen: einer der Höhepunkte von Andre Bergs Konzert in Mannheim.

Schlager-Show in der SAP Arena:

Von unserem Mitarbeiter

Martin Vögele

"Und Schwupp: die SAP Arena mit einem Schlag reingebeamt ins Wunderland", kann Andrea Berg nach nur knapp 15 Konzertminuten zu Protokoll geben. Dem lässt sich nicht widersprechen - in dieser schmal bemessenen Zeitspanne hat das Mannheimer Tour-Gastspiel der Schlagersängerin den Fans bereits eine Fülle von wundersamen visuellen Eindrücken beschert.

Zum Nachvollziehen kurz zurück auf Anfang: Als der Bühnenvorhang zum Eröffnungstitel ("Drachenreiter") fällt, enthüllt er eine gewaltige Lindwurm-Kulisse - über sechs Meter hoch und 19 Meter lang. Der mit Zacken bewehrte Schwanz des Drachens schlängelt sich als begehbarer Bühnenfortsatz in die Stehplatz-Reihen des Publikums hinein.

Flammen lodern aus dem Maul des Fabelwesens und auf der dahinter positionierten Großbildleinwand ist nicht nur eine animierte Vulkan- und Lavalandschaft zu sehen, sondern werden auch die Flügelschläge des geschuppten Riesen abgebildet. Andrea Berg, im roten Kleid und ihrerseits mit ausladenden Kostüm-Schwingen ausgestattet, singt in luftiger Höhe auf dem Haupt ihres "Glücksdrachens", Tänzer und Feuer-Artisten wirbeln über die Bühne, die Pyrotechnik lässt weitere Flammenstöße in die Höhe steigen und schließlich, zwei Songs später, wird auch noch ein goldener Konfetti-Regen in die Zuschauerränge katapultiert.

"Seid willkommen, Freunde", richtet die Schlager-Königin hiernach das Wort an ihre Zuschauer und fügt hinzu: "Ihr könntet mir keine größere Freude machen, als einfach mit mir träumen, verrückte Ideen haben, tanzen, völlig ausflippen, lachen, einfach nur Spaß haben." Das geeignete Show-Ambiente hierzu bietet der zweite Teil von Bergs, nach ihrem jüngsten Album "Seelenbeben" benannte Tour jedenfalls. Besagtes Werk ist der 15. Langspieler ihrer Karriere und der achte in Folge, der auf Platz eins der deutschen Album-Charts gelandet ist.

Es nimmt wenig wunder, dass die SAP Arena auch dieses Mal mit 10 000 Besuchern fast ausverkauft ist. Ebenso klar ist, dass Andrea Berg neben neuen Nummern (etwa: "Seelenbeben", "Das hat die Welt noch nie geseh'n", "Du bist das Feuer", "Ich werde lächeln wenn Du gehst") auch dem Publikum aufs Innigste vertraute Hits der Marke "Ich schieß' dich auf den Mond", "Kilimandscharo" und die Mitmach-Hymne "Die Gefühle haben Schweigepflicht" präsentiert.

Begleitet von einer fünfköpfigen Band nebst zwei Background-Sängerinnen, fügt der Schlagerstar mit sicherer Stimme altes und aktuelles Liedgut nahtlos aneinander. Die Melodien kann man auch als Neuling der Materie praktisch aus dem Stegreif mitsingen, live wird der Bergsche Schlager-Pop zudem mit rockigen Sounds, allenthalben auch dezentem Disko-Flair gepfeffert.

Selbst wer kein verbriefter Fan ihrer Musik ist, muss sich indes bei dem (die Pause eingeschlossen) dreistündigen Konzert der Sängerin nicht langweilen. Dafür sorgen schon die vielen, ihre Wirkung durchaus nicht verfehlenden Show-Elemente: Mal wird die Erfolgsmusikerin an einer Zugvorrichtung meterweit in den Hallen-Himmel emporgehoben, mal wird sie von Nebel und funkelndem Glitzerstaub umhüllt, und zur Ballade "Wunderland" kommen neun Kinder in possierlichen Drachenkostümen mit auf die Bühne der SAP Arena.

Sehr sympathisch ist auch, dass Berg zwei Schwestern aus dem Publikum auf dem Drachen-Steg das Mikrofon überreicht und diese "Wenn du mich willst (dann küss mich doch)" singen lässt - während sie selbst sich dem Tanzen widmet.

Reichlich Leben kommt abermals in die Arena, als Berg und Band mit einem Neue-Deutsche-Welle- und Schlager-Oldie-Block zum Endspurt ansetzen, der in der Vicky-Leandros-Coverversion "Ich liebe das Leben" und schließlich in "Du hast mich tausendmal belogen" als Finale eines effektvollen konzertanten Glücksdrachen-Ritts gipfelt.