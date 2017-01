Nibelungenfestspiele: Schluss mit lustig

Global denken, regional handeln, so lautete einmal eine vielzitierte Devise, die wohl öfter beschworen als in die Tat umgesetzt worden ist. In welchem Umfang sie selbst zum Thema "Wind mit Worten" gehört, mag jeder für sich entscheiden. Papier ist geduldig, und reden lässt sich so allerhand, mag es… [mehr]