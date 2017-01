Musikkabarettistin Cynthia Popa

Hat so manche Karrierestufe erklommen und sich ihre Heiterkeit bewahrt: die Bühnenkünstlerin Cynthia Popa. © Thomas Gruber

Exakt zwei Jahrzehnte ist es her, dass Cynthia Popa als frisch ausgebildete Musical-Darstellerin in der Mannheimer Uraufführung "Dornröschen" die Titelrolle übernahm und mit der Inszenierung auf Tournee ging. Auf der Bühne steht die Kurpfälzerin bis heute - auch wenn der Beruf aus Berufung zum Broterwerb nicht ausreicht. "Meine Begeisterung ist geblieben!" Und die gilt inzwischen dem Musik-Kabarett.

Schon als Kind träumte die in Ludwigshafen aufgewachsene Arzttochter davon, "irgendwas beim Theater zumachen". Als sie eine Vorstellung des "Starlight Express" miterlebte, wusste Cynthia Popa: "Musical - das ist es!" Noch während der Schulzeit am Mannheimer Ursulinen-Gymnasium nahm sie Gesangsunterricht, nach dem Abitur besuchte sie erst die Hamburger Stage School , anschließend in London die Academy of Performing Arts.

Mit "Anatevka" auf Tournee

Heute resümiert sie rückblickend: "Mir war klar, dass nur wenige berühmt werden - aber wie schwierig die Branche ist, hätte ich nie gedacht." Dabei begann ihre Karriere vielversprechend: Um die 150 Mal ist die junge Künstlerin deutschlandweit in dem von der Musikbühne Mannheim herausgebrachten und von Eberhard Streul inszenierten Musik-Märchen als Dornröschen aufgetreten. Die Konzertagentur Landgraf engagierte sie für die Tourneeproduktion des New Yorker Broadway-Musicals "Anatevka" als eine der Töchter.

Irgendwann bekomme man den Lagerkoller, blickt Cynthia Popa auf die Zeit stundenlanger Busfahrten, wechselnder Bühnen wie Bleiben zurück. Beruflich machte ihr freilich weit mehr zu schaffen, dass der Musical-Boom seinen Zenit überschritt. Mancherorts gab es statt "Cats"-Vorstellungen Katzenjammer: Die 1988 zum Betrieb von Musicaltheatern und Entertainment-Vermarktung gegründete Stella AG stürzte nach kometenhaftem Aufstieg 2002 in die Pleite ab.

Frustrierende Erfahrungen

Natürlich gab es weiterhin Musicals. Allerdings erlebte Cynthia Popa, wie sich bei Castings oft hunderte bewarben, "aber nur eine genommen wurde". Bald gab sie solche Bewerbungstouren auf - "zu teuer", schließlich mussten die Reisen selbst bezahlt werden. "Manchmal kamen Auftritte auch so auf mich zu." Nach der Jahrtausendwende spielte sie in Musicalproduktionen vom Karlsruher Privattheater Sandkorn und KulturNetz Mannheim - etwa in der kultigen Franz-Wittenbrink-Liederrevue "Sekretärinnen".

Vor einigen Jahren hat Cynthia Popa begonnen, sich einen Platz in der regionalen Szene für Musikkabarett zu erobern. Über 50 Mal lief im Mannheimer Schatzkistl die heitere Show "Freie Fahrt ins Glück": Als schräge Nina bringt sie ein zwischen Gartenidylle und Eisenbahnwelt erstarrtes Ehepaar (Regina und Hugo Steegmüller ) wieder zum Träumen.

Künstlerisch neue Wege geht Popa seit 2013 mit dem Musiker, Komponisten und Schauspieler Markus Kapp. Zuerst stieg Popa in das als Dinnershow geeignete Zwei-Personen-Programm "Tatort Küche" ein. Inzwischen haben die beiden die Kabarettshow "Marsmännchen in der Venusfalle" erarbeitet. Sich künstlerisch selbst zu vermarkten, sei kein Zuckerschlecken , "aber besser, als von anderen auf Tour geschickt zu werden".

Bei der Musical-Darstellerin spielt die Musik inzwischen auf kleinen Bühnen. Deren Intimität schätzt sie. Dem Publikum nahe zu sein, empfindet sie als Herausforderung. Würde sie sich wieder für die Bühne entscheiden? "Ja, aber anders!", antwortet Cynthia Popa. Ich würde eine Ausbildung als Schauspielerin, die singen kann, absolvieren. Oder als Sängerin mit schauspielerischen Ambitionen." Damit seien die Chancen beim Theater größer. Und was wünscht sie sich für die nächsten 20 Berufsjahre? "Dass die Freude , bei dem, was man als Künstlerin macht, bleibt." Irgendwann ohne Gastro-Zusatzjobs auszukommen, wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenngleich sie sich irgendwann ein eigenes Künstler-Cafe vorstellen kann. (wam)