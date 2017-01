Heidelberg im Zeichen des Streichquartetts

Günter Pichler ist der Mann, der einst bei Karajan gekündigt hat. Mit 23 Jahren sagte er sich los von seinem Traumjob als Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Er wollte ein Quartett gründen, und zwar schon immer, doch er habe "anfangs nicht den Mut dazu gehabt", wie er im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert. Auch nach seiner Kündigung ließ dieses eigene Ensemble weiter auf sich warten, 1970 war es dann so weit: Das Alban Berg Quartett formierte sich. Der Rest ist (Klassik-) Interpretationsgeschichte.

So ein Mann wie Günter Pichler hat natürlich eine Menge zu erzählen, und in Heidelberg tut er es offenbar besonders gern. Er fühlt sich wohl, nicht nur im Altstadt-Treffpunkt "Weißer Bock", sondern vor allem auch beim viertägigen Streichquartettfest, dem seit Jahren zeitlich ausgelagerten und vorverlegten Anfang des Klassikfestivals Heidelberger Frühling.

Hier trifft Pichler auf ein Kenner-Publikum, auf seinen vielen Welttourneen mit dem Alban Berg Quartett war das nicht immer so: "Sie spielen heute Abend diesen Mozart- wer war das noch mal?" Mit solchen Fragen musste man in Nordamerika mitunter rechnen, lange vor den Zeiten eines Donald Trump. Wie Pichler so etwas erzählt, mit sanfter Ironie und einer Stimme, der das einstige Tiroler Idiom eine warme Grundfarbe verleiht, könnte man ewig zuhören. Doch dieser Mann beschränkt sich nicht aufs Anekdotenliefern, sondern kann als heute noch aktiver Pädagoge junge Streichquartettensembles wie vielleicht kein Zweiter weiterbringen, wie er unter anderem beim Artemis Quartett bewiesen hat.

Er kann sie aber auch bisweilen an ihrer Berufswahl zweifeln lassen. Dafür reicht es, zu erzählen, wie er sich mit seinem Alban Berg Quartett gequält hat: Nach der Gründung habe man zunächst ein ganzes Jahr lang nur geprobt, die Feinjustierung des Quartettklangs sei sehr mühsam: "Es kann 20 Jahre mit der Lösung einzelner Balance-Probleme dauern." 20 Jahre! Immer wieder müsse man sich überprüfen und "die Ohren in den Saal hängen", meint Pichler. Für Spontanes bleibe eher wenig Raum: "Wir waren nie genial." Doch dafür außerordentlich diszipliniert.

Und heute? Gibt es wirklich derart viele talentierte junge Streichquartette, wie gesagt wird? Schon, glaubt Pichler, und sie hätten es auch in gewisser Weise leichter, jedenfalls am Anfang, denn es gebe viel mehr Förderungsprogramme und Sponsoren. Aber langfristig sehe es ziemlich schwierig aus, auch weil der Markt für Tonträger (der für das Alban Berg Quartett enorme Wichtigkeit besaß) zusammenschrumpfe.

Die zwei jungen Streichquartette, die nach Heidelberg gekommen sind, versprechen trotzdem einiges. Für das französische Quatuor Arod gilt das besonders, es hat neulich erst den renommierten Wettbewerb der ARD gewonnen und zeigt sich stilistisch auf der Höhe seiner Zeit. Das Spiel erinnert in den schnellen Sätzen an ein intellektuelles Streitgespräch mit tausend messerscharfen Pointen, in den langsamen bestechen non-vibrato hingetupfte Pianissimi. Während das Abel Streichquartett, bestehend aus vier jungen Koreanern, noch nicht ganz mit dieser Raffinesse aufwartet, aber in Schumanns Innenwelten schon sehr hellhörig hineinlauscht.

Diese Youngster treffen beim Quartettfest auf die Etablierten, etwa auf das Doric Streichquartett aus England, dessen Mendelssohn zum Teil durchaus ein bisschen in die Breite geht. Aber das tut ihm gut. Oliver Wille schließlich hat zum ersten Mal, seitdem er Heidelberger Workshop-Leiter ist, "sein" Kuss Quartett dabei. Und dieses wirkt, zumal beim späten Beethoven, nochmals gereift, der große "Dankgesang eines Genesenden" etwa hat hörbar etwas hinter sich gelassen.

In Europas Nahen Osten - seine Heimat - schaut das Pavel Haas Quartett und liefert nachdrückliche Plädoyers für Smetana und Dvorák, Janácek und Martinu. Sein Namensgeber Pavel Haas führe in seinem zweiten Streichquartett "die Stute und den Hengst" zusammen, sagt der Bratscher Radim Sedmidubsky. Und tatsächlich wiehert es gehörig, offenbar aus Wollust.