Die digitalen Klanggeister wird er nun nicht los

Musik-Multitasking: Jacob Collier in der Alten Feuerwache. © Rinderspacher

Stefan M. Dettlinger

Ist das jetzt wirklich das viel beschworene Genie, der Retter und Erlöser, also der "Jazz Music's new Messiah", wie John Lewis bereits 2015 in "The Guardian" über den damals 20-Jährigen schrieb? Wir werden sehen. Erstmal: Er ist da, und Jacob Collier, der sein Enjoy-Jazz-Konzert vom November in der Alten Feuerwache nachholt, jagt seinem vorauseilenden Ruf hinterher, dass es nur so raucht und rauscht. Aber von vorn.

Das heißt: Eigentlich von hinten, denn gerade in den Zugaben versteckt sich vielleicht am ohrenscheinlichsten jenes Körnchen Sand, das es ins Getriebe der vielen Lobeshymnen zu streuen gilt. Collier spielt und singt dort elend lang ausgedehnt "Black Bird" von den Beatles und George Gershwins Klassiker "Fascinating Rhythm" - und da sind zwar mitunter lustige Momente dabei, wenn das nicht enden wollende Stück immer wieder anhebt, aber dann auch dieser eine bestimmte Moment, in dem einen das Vokalharmonizer-Gewaber mit der an The Manhattan Transfer erinnernden Vielstimmigkeit ein wenig nerven und man zu der Erkenntnis gelangen kann: etwas fehlt.

Was hinten rauskommt

Natürlich ist der Typ der Hammer. Natürlich ist beeindruckend, wie er auf der Bühne Pop, Jazz und Rock verschmilzt, wie er herumturnt und akrobatisch einen Loop nach dem anderen einspielt, wie er vom Schlagzeug über die Percussions zum Keyboard fliegt, zum Bass sprintet, einen Abstecher am Flügel macht und dann - mit einer Hand noch fast auf den Klaviertasten, mit der anderen schon an seinem Monstervokalgerät - einen satten sechsstimmigen Gesangssatz singt, der (natürlich) sogar noch in den Mittelstimmen chromatische Wanderbewegungen aufweist. Und natürlich belebt Jacob Collier damit die Jazzszene und führt im dritten Jahrtausend der Menschheit zusammen, was ja vielleicht längst zusammengehört: Jazz und DJ-Kultur.

Aber wie ein großer deutscher Bundeskanzler einmal gesagt hat: "Entscheidend ist, was hinten rauskommt", ergo: Auch wenn Collier allein ungeheuer virtuos mit seinen digitalen Musiker-Alter-Egos Musik macht, so muss er sich mit Quartetten oder Quintetten messen lassen, die Ähnliches tun, nur eben zu viert oder zu fünft. Und da muss man leider sagen, dass er auf keinem der Instrumente, die er spielt (und sängerisch sowieso nicht), mit der Weltklasse konkurrieren kann, und außerdem klingen echte Bands natürlich kommunikativer, spontaner, und sie grooven auch mehr, weil sie sich mit teils Hundertstelsekunden Verzögerungen anpassen. Das Besondere an Collier aber ist, dass er das alles trotzdem auf sehr hohem Niveau kann. Dennoch: Was fehlt, ist die Spontaneität, die guten Jazz ausmacht.

Doch dann ist da noch ein weiterer positiver Punkt. Wenn er Stücke wie Stevie Wonders "Don't You Worry 'Bout A Thing" oder auch die Beach Boys mit "In My Room" verwurstet, dann erneuert er diese Musik immerhin auf jazzige und höchst anspruchsvolle Art für junge, begeisterte Leute, denen ordentlich das Tanzbein juckt - was bei der an Earth Wind & Fire erinnernden Eigenkomposition "Saviour" noch stärker der Fall ist. Und Saviour - heißt das nicht Retter? Also doch (siehe oben)...