Mannheimer Klassikduo Twiolins auf Auslandstour

Haben gut lachen: Für Marie-Luise und ihr Bruder Christoph Dingler geht es ab Freitag einmal um die halbe Welt. Auftakt ist am Samstag in Abu Dhabi.

Frau Dingler, Herr Dingler, ein sechseinhalbstündiger Flug von Deutschland nach Abu Dhabi, mehr als 18000 Kilometer sind es nach Neuseeland - Flugangst haben Sie wohl keine, oder doch?

Marie-Luise Dingler: Flugangst? (lacht) Nein, die haben wir nicht. Wir hatten schon einmal so eine lange Reise, von Bangladesch zurück. Da gab es Probleme mit dem Visum.

Christoph Dingler: Da saßen wir elf Stunden in der Transitzone.

Was macht man denn so lange am Flughafen?

Marie-Luise Dingler: (lacht) Wir saßen in der Lufthansa-Lounge und ich habe alle Shops durchgeguckt und Souvenirs gekauft.

Wie wollen Sie beide die Konzerte in den Emiraten und Neuseeland in Zukunft noch überbieten?

Marie-Luise Dingler: Naja, die USA wären noch ganz gut.

Christoph Dingler: Vielleicht kommt noch China dazu, das ist noch in der Verhandlung.

Sie wollen in die USA trotz Trump? Oder muss ein Musiker so jemanden ignorieren?

Marie-Luise Dingler: Ignorieren nicht - aber wir hoffen, dass uns dann feinsinnigere Leute als Trump einladen. Als Künstler hat man auch den Auftrag, Grenzen zu überwinden und Kulturen zu vereinen.

Wie entstand der Kontakt mit dem Goethe-Institut in Abu-Dhabi?

Marie-Luise Dingler: Die Kontakte knüpft man oft Jahre zuvor, ohne zu wissen, was kommt. Wir hatten mal in Künzelsau gespielt und da war die Dame, die jetzt das Goethe-Institut leitet, anwesend. Von Künzelsau nach Abu Dhabi, quasi.

Und dann haben Sie sich gedacht: Wenn wir einmal unterwegs sind, spielen wir noch weitere Konzerte?

Christoph Dingler: Die Konzerte in Neuseeland beispielsweise standen schon davor fest und wir spielen auf einer Kreuzfahrt, die von Neuseeland aus startet. Da lag es nahe, dass wir versuchen, weitere einzuplanen.

Bei einem der Konzerte wird Ihnen eine Komposition gewidmet - was ist das für ein Werk?

Marie-Luise Dingler: Mit dem Devonport Kammerorchester aus Neuseeland spielen wir "Spring Fling", eine Komposition für zwei Violinen und Kammerorchester, das Benedikt Brydern vor einigen Jahren für uns komponiert hat.

Wie werden die Reaktionen ihrer Zuhörer sein? Haben Sie schon einmal vor Scheichs gespielt?

Marie-Luise Dingler: Nein, bisher noch nicht. Aber wir hatten im Ausland, wie auch in Deutschland keine Probleme.

Christoph Dingler: Es gibt ein Stück namens "Orient-Express". Das hat eine Schlangenbeschwörer-Sequenz. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ankommt. Das ist das Einzige, das nach hinten losgehen könnte (lacht).

Was geschieht in der Zeit zwischen den Auslandskonzerten ?

Christoph Dingler: Wir treffen uns in Köln mit unserem Toningenieur Holger Siedler. Wir haben im November die Aufnahmen für das neue Album gemacht. Wir kommen dazu, hören uns alles an und arbeiten am Feinschliff. Im April oder Mai veröffentlichen wir dann die neue Platte.

Geben Sie uns doch einen kleinen Ausblick auf die neue Scheibe.

Marie-Luise Dingler: Das Album heißt "Secret Places". Da sind die Preisträgerstücke unseres letzten Kompositionspreises darauf und noch einige andere des Wettbewerbs.

Christoph Dingler: Obwohl die 13 Stücke von unterschiedlichen Komponisten sind, findet man immer einen gemeinsamen Nenner. Es gibt bei den Werken einen Faden emotionaler Verbindung.

Welche Höhepunkte wird es 2017 außer dem neuen Album geben?

Marie-Luise Dingler: Also vielleicht eine China-Tournee, das ist noch nicht sicher. Das wird wohl sehr kurzfristig klappen. Außerdem ein Konzert in Frankreich.

Könnten Sie sich auch vorstellen, mit Musikern aus ganz anderen Genres zu spielen?

Marie-Luise Dingler: Auf dem Schwarzwald-Musikfestival werden mit dem Beatboxer Robeat zusammenspielen. Wenn sich so etwas anbietet, machen wir das gerne. Das ist immer spannend.

Christoph Dingler: In Indien haben wir mal mit einem Sitar-Musiker gespielt. Marie-Luise Dingler: Wir hatten extra eine Komposition dabei, die für die Sitar geschrieben wurde. Der indische Musiker konnte aber keine Noten lesen. Nach kurzer Zeit rief er: "Solo". Dann war das nur noch ein Rest vom eigentlichen Stück mit indischer Improvisation (lacht).

Christoph Dingler: Wenn man sich darauf einlässt, dann entsteht dabei auch etwas Gutes. Wir haben gelernt, immer mehr zu improvisieren. Einfach entspannen, hinhören und spielen.