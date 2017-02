Sido bringt die Halle 02 in Fahrt

Hip-Hop-Shows mit Liveband und Schnickschnack. Nein, das braucht der Berliner Rapper Sido nun wirklich nicht. Dem am Bart leicht ergrauten 36-Jährigen reichen bei seinem Konzert auf der Bühne der Heidelberger Halle 02 seine DJs Desue und Werd, sein Begleiter Estikay und die ein oder andere Überraschung, um zu zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört.

Wer dachte, dass das frühere Mitglied der Berliner Rapgruppe Alles ist die Sekte nach den erfolgreichen Kooperationen mit Pop-Sängern wie Mark Forster altersmilde geworden sei, der ist innerhalb kürzester Zeit vom Gegenteil überzeugt. Auf seiner "Liebhaber Tour" bringt der Rapper das Publikum binnen Sekunden zur Ekstase. Auch scheinen die 1200 Fans nicht zu der Hörerschaft zu gehören, die erst seit ein paar Jahren die Reime des Berliners hören und abfeiern.

Junge Röhrenjeansträger und stark geschminkte Mädels mit roten Adidas-Sneakern sieht man kaum. Dafür eher Kappenträger im Alter zwischen 25 und 35. "Liebhaber" oder traditionelle Rap-Enthusiasten eben, die sich freuen, dass Sidos neueste Platte "Das goldene Album" einfach eine gute Hip-Hop-Scheibe ist, die zum Kopfnicken und Feiern einlädt.

Manch einer aus dem Publikum wird sich vielleicht sogar gewünscht haben, dass auch andere Rap-Combos in der kleineren Halle 02 geblieben wären statt auf die großen der Region auszuweichen. Die Menge in der Halle 02 dankt Sido die heimelige Atmosphäre der kleineren Bühne mit Sprechchören und Textsicherheit. Der Bass drückt die gesamten 90 Minuten durch den Saal und die Stimmung grenzt beinahe an die, der berühmt-berüchtigten "40 Jahre Torch-Party" aus dem Jahr 2011.

Auch der Musiker agiert wie befreit. Mit Bomberjacke, goldener Maske und Air Jordans an der Sohle zeigt er von Beginn an, wer der Chef im Ring, beziehungsweise auf der Bühne ist. Der oft beschworene Geist der guten, alten Hip-Hop-Konzerte mit MC, DJ und einer jubelnden Menge, er ist für kurze Zeit zurück.

Der verheiratete Vater zweier Söhne ist bis in die Bartspitzen motiviert und spielt ausschließlich Titel für die Fans, der früheren Stunde. "Ich sach' ma' so viel: Astronaut steht heut nicht auf der Liste" deutet er mit dicken Grinsen im Gesicht, in Anlehnung an den Nummer-Eins-Hit "Astronaut" mit Andreas Bourani, den weiteren Werdegang des Abends an. Danach ertönt das Intro zum vielfach gefeierten "Fuffies im Club" - die Menge tobt erneut.

Sido zeigt aber auch, dass es trotz eigener Tour nicht nur um ihn gehen muss, indem er den Unterstützer für seinen Schützling Estikay mimt und sich für den Support seiner Crew und Wegbegleiter bedankt.

Als Sidos alter Kumpan B-Tight die Bühne betritt und die beiden gemeinsam die "Westberlin"-Zeiten feiern, gibt es kein Halten mehr. Der Schlusspunkt ist Kennern von Sidos Shows wohl bekannt, hat im Refrain nur die sich wiederholenden Buchstaben "Da" und lässt das Dach der Halle 02 endgültig in die Luft fliegen. (Tobias Törkott)