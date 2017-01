2017 beginnt voller Schwung

Ein neues Jahr mit Musik zu beginnen - das ist ein liebenswertes Ritual. Doch die Zeiten sind nicht nach unbekümmerter Stimmung. Und so haben Neujahrskonzerte vielleicht auch eine kathartische Funktion: Sie lassen das Gemüt wehmütig in vergangenen Zeiten schwelgen, liefern aber zugleich den nötigen Schwung, um sich dem Neuen anzuvertrauen.

Ein wenig Mut ist freilich vonnöten. Und deshalb nehmen die Besucher das Motto, das die Heidelberger Sinfoniker über ihr Neujahrskonzert gestellt haben, auch für sich selbst in Anspruch. "Heldenhaft": Solche Topoi bedient die klassische Musik entweder mit tragischen Figuren oder mit klingendem Spiel, das verblichene Tugenden auf den Feldern der Ehre beschwört. Traditionelles Heldentum schließt - Gleichstellungsbeauftragte müssen das ertragen - weibliche Partizipation aus. Was aber auch in diesem Fall nicht fürs "starke" Geschlecht spricht.

Straffes Tempo in Heidelberg

Neujahrskonzert am Freitag in Schwetzingen Die Mozartgesellschaft Schwetzingen e. V. lädt für diesen Freitag um 20 Uhr in das Rokokotheater. Die Philharmonie Baden-Baden, seit Jahren in Schwetzingen bestens bekannt, spielt nicht nur Werke von Johann und Josef Strauß, sondern präsentiert auch Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Ambroise Thomas, Pablo de Sarasate und Léon Minkus. Orchestermanager und Pauker Arndt Jooste moderiert das schwungvolle Programm mit vergnüglichen Zwischenansagen. Als kleine Premiere wird der solistische Auftritt von Konzertmeister Yasushi Ideue gemeinsam mit seiner Tochter Huka angekündigt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Judith Kubitz. Karten (17,50 bis 46,10 Euro) sind unter anderem bei der "Schwetzinger Zeitung" erhältlich, 06202/205 205.

Moderator Stefan Müller-Ruppert wünscht in der Heidelberger Stadthalle jedenfalls "Prosit Neujahr", erinnert aber auch an den bedauernswerten Gesundheitszustand Thomas Freys, für den seit drei Jahren Stefan Klingele am Pult steht. Und dann geht's auch schon los mit Mozarts "Titus"-Ouvertüre. Die Sinfoniker legen ein straffes Tempo vor, lassen das Brio wie im Champagnerglas perlen und sind von Beginn an in ihrem Element. Die Feinheiten in Haydns Finalsatz aus der 100. Sinfonie ("Militär") zeichnen die Heidelberger unter Leitung von Konzertmeister Benjamin Spillner mit federleichter Attitüde nach. Ansatzlos und behänd schnurren die Streicher dahin, bevor ein Soldatentrio mit Trommel, Triangel und Becken in den Saal einzieht.

Doch die Sinfoniker können auch anders. Schuberts "Rosamunde"-Ouvertüre lässt selbst Neujahrskonzert-Muffel mit der Zunge schnalzen, zumal die Holzbläser belebende Akzente setzen und das Blech die Backen zum zackigen Marsch aufbläst.

Auch Wagners "Rienzi"-Ouvertüre und Elgars Marsch aus der "Caractacus"-Kantate zelebrieren die Sinfoniker als Triumphzug des Musikalischen. Die Schlagwerkabteilung bekommt ordentlich zu tun, und der Straußsche "Kaiserwalzer", den Moderator Müller-Ruppert mit köstlichem Wiener Schmäh ankündigt, vertreibt auch den letzten Silvesterkoller. Den Radetzkymarsch muss Stefan Klingele da schon nicht mehr dirigieren; das übernimmt das im Takt klatschende Publikum.

"Heldenhaft" auch die Rolle von Harry van der Plas, der für den erkrankten Markus Brutscher eingesprungen ist. In den Arien zu "Titus", "Don Giovanni" und "Rienzi" wirkt der Tenor noch verhalten, mit unsicheren Koloraturen und wenig differenziertem Ausdruck. Doch als er zur Lehár-Arie "Dein ist mein ganzes Herz" aufs Bühnenparkett kniet, liegt ihm der Saal zu Füßen.

Ludwigshafen in Tanzlaune

Kater hat er keinen, das steht fest. Andreas Henning, Dirigent des Ludwigshafener Neujahrskonzerts im Feierabendhaus, ist eher noch im Feier-Modus. Zur Eröffnung breitet er die Arme aus, als wolle er die ganze Welt umarmen oder mit ihr tanzen ("Tanze mit mir um die Welt" heißt das Programm auch offiziell). Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz treibt er bereits in Bernsteins Ouvertüre zu "Candide" zu von ihm vorgeturnten Jubelgesten an. Im Land des Lächelns sind wir ohnehin an einem späten Neujahrs-Nachmittag, der vorrangig das Operettengenre leben lässt. Da geht es Schlag auf Schlag und Hit auf Hit.

Aus diesem Grund kann bei Tschaikowskys "Nussknacker" nur eine stark gekürzte, "Blumenwalzer"-lose Suite gegeben werden. Und der Rest lässt durchaus die Tendenz zum Aufgedrehten, satt Pointierten, gern auch Knalligen erkennen. Henning setzt gekonnt Geschmacksverstärker ein: Das Schlagwerk donnert kräftiger als sonst, das Blech wird manchmal nah herangezoomt, die Streicher glitzern grell (im "Norwegischen Bauerntanz" von Grieg). Und tempomäßig geht es ebenfalls zur Sache, nicht nur in den Schnell-Polkas von Eduard und Johann Strauß mit ihren vielsagenden Titeln "Ohne Bremse!", "Ohne Aufenthalt!" und "Ohne Sorgen". Inklusive Ausfallschritt und "Hahaha!" des Dirigenten, der seit Herbst an der Wiener Staatsoper arbeitet.

Am Staatstheater Braunschweig schätzt man Arthur Shen. Der in Amerika geborene Tenor geht zwar im Feierabendhaus am Stock, aber das liegt nicht daran, dass er "eingesprungen" ist. Es ist nur die Achillessehne. Mit den Stimmbändern steht alles bestens, wie sich in Lehárs "Dein ist mein ganzes Herz" erweist. Elvira Hasanagic kann als junge Sopranistin ebenfalls gefallen, und besonders die Duette der zwei Sänger feiern alte Operetten-Herrlichkeit. Sabine Fischmann, die durch das Programm führt, feiert sowieso ganz gerne. Beim Radetzkymarsch darf sie sogar aufs Dirigentenpodium.