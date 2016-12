Cro bringt die Mannheimer SAP Arena zum Toben

Von unserem Mitarbeiter

Rüdiger Ofenloch

Bei "Traum", immerhin der siebten (!) Zugabe-Nummer, gibt es auch auf den Tribünenplätzen der Mannheimer SAP Arena kein Halten mehr. Zwei etwa zwölfjährige Mädchen tanzen wie einst Nena zu ihren 99 Luftballons, in den Reihen dahinter schmettern Mütter mit ihren Söhnen aus voller Kehle den Text mit. Cro und die Verlängerung seiner "MTV-Unplugged"-Tour ist eine Erfolgsgeschichte, die auch in Mannheim mit 7000 Besuchern ein bemerkenswertes Kapitel schreibt.

Zumal der Abend musikalisch bis auf einen Gangster-Rap-Einschub wenig Spektakuläres zu bieten hat. Nach vier Jahren beharrlichen und steilen Aufstiegs im Pop-Universum ist Cro, der 25-jährige Panda-Maskenträger, angekommen in der Mitte der musikalischen Mainstream-Gemeinde. Das Konzert ist eine Mischung aus Familienausflug und Teenager-Party. Eine Mischung, die funktioniert.

Auf der Tribüne und in den hinteren Reihen des SAP-Arena-Innenraums haben es sich die Väter und Mütter mit den jüngsten Jahrgängen gemütlich gemacht. Man hört den Satz: "Eigentlich ist ja jetzt Zeit zum Zähneputzen." Vor der Bühne hingegen herrscht eine Atmosphäre wie früher bei einem Beatles-Konzert, schreien sich die Mädels die überschäumenden Hormone aus dem Leib.

Und Cro? Dem gefällt das so sehr, dass er die ohnehin prächtige Stimmung immer wieder anheizt. In Dauerschleife turnt er in überbreiter Hose von links nach rechts und klettert auf alles, was da so auf der Bühne herumsteht. Dabei wird es im Zugaben-Block, der insgesamt stattliche acht Songs umfasst, überraschend besinnlich - und der "King of Raop" setzt sich sogar ans Klavier. Bei "Lange her", "Rennen" und "Melodie" geht es ruhig und nachdenklich zu, inklusive Mannequin-Challenge-Beitrag, den Orchester, Band und Sänger erstaunlich lange durchziehen.

Doch die Leute auf der Bühne können auch anders. Nach dem Intro kracht es mit "Hi Kids" erstmals gewaltig, zeigt sich das ganze Volumen des brachialen Sounds, den vor allem Bläser, zwei Schlagzeuge, Bass und Gitarren produzieren. Dazu bringen drei bezaubernde Background-Sängerinnen eine feine Prise Soul in die Arena. Soweit passt das. Schade ist, dass der Ton nicht immer sauber ist, viel über- und durcheinander wabert, die Streicher bis auf wenige leise Momente völlig untergehen.

Überhaupt fragt man sich, wo die klassische "MTV-Unplugged"-Atmosphäre geblieben ist. Dabei denkt man an unvergessliche Auftritte wie von Nirvana, den Fantastischen Vier und den Ärzten, die durch reduzierten und pointierten Sound mit zahlreichen Kniffen und feinen Details zu legendären Konzerten wurden. Cros Variante kommt im Vergleich hierzu mit dem Dampfhammer daher, selbst wenn man das Gangster-Rap-Zwischenspiel mit Dajuan und Teesy einmal außen vor lässt.

Das doppelte Schlagzeug, E-Gitarren und ein DJ-Pult sorgen dafür, dass die Bombast-Maschine niemals stillsteht. Das macht es für die Ohren ziemlich anstrengend. Die Dramaturgie des Abends ist gut abgeschmeckt: Nach dem ersten Kracher "Hi Kids" geht es erst einmal ein wenig ruhiger zu.

Vierzig Minuten nimmt der Abend Anlauf, um mit zwei der frühesten und größten Hits richtig Fahrt aufzunehmen. "Du" und vor allem "Einmal um die Welt" sammeln auch die Reserviertesten unter den Besuchern ein und leiten souverän zum Finale über. Aus diesem ragen neben dem bereits erwähnten "Schmuse-Trio" die mit Posaune und Kontrabass sinnig untermalte "Bad Chick"-Version sowie die orchestrale Swing-Variante von "Easy" zum krönenden Abschluss heraus.

Zuvor hatte Cro ein kleines Bad in der Menge genommen, musste man sich kurzzeitig Sorgen um den Kreislauf einiger Mädchen in den ersten Reihen machen. Die "Unplugged"-Tour erreicht, ähnlich wie die Stimmen von Cros größten Fans, neue Höhen: Mit 25 ist der gebürtige Schwabe der jüngste Künstler, der an der legendären Konzert-Reihe teilnehmen durfte. Mit dem dazugehörigen Album kam er genauso auf Platz eins der Charts wie mit der Single "Melodie". Bisher muss man, unabhängig von der Musik, festhalten: Was Cro auch anpackt, es wird zu Gold - oder, wie das "Unplugged"-Album, sogar zu Platin.