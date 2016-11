Abenteuer im Traumland Effesch

Ja, doch, man kommt heil heraus aus dieser Ausstellung, aber es brummt einem der Kopf. "Fritz Schwegler" - das ist eine lustige, inspirierte und rundherum inspirierende Schau, die letzte in der Kunsthalle, bevor sie ab 9. Januar fast ein Jahr lang geschlossen bleibt, weil zur Wiedereröffnung mitsamt dem Neubau die Sammlung neu geordnet werden muss.

Fritz Schwegler: ein Bildhauer? Poet? Bänkelsänger? Philosoph? Versponnener Eigenbrötler oder unermüdlicher Vermittler und Anreger? Ein Naiver oder vertrackt Doppeldeutiger? Mit einem Lebenswerk voll ebenso komischer wie hermetischer Züge? Ach, Gott, der Mann und sein Oeuvre, sie waren und sind alles das, und im Hintergrund liegt das von uns allen unbetretene und unerforschte Land Effesch.

Skurrile Szenarien

Fritz Schwegler in der Mannheimer Kunsthalle Eröffnung: heute , 19-21 Uhr. Bis 8. Januar , Kunsthalle Mannheim, Löwenportal (täglich außer Mo 11-18 Uhr, Mi 11-20 Uhr).

Katalog im Verlag Hatje Cantz mit einer Fotodokumentation von Barbara Klemm sowie einer Bild-Text-Zusammenstellung. Mit Texten von Ulrike Lorenz und weiteren Autoren werden erstmals Bedeutungszusammenhänge von Schweglers Lebenswerk erschlossen (28 Euro an der Kasse, im Buchhandel 39,80 Euro).

Fritz Schwegler (1935-2014) kam in Breech (Landkreis Göppingen) zur Welt und starb auch dort. Sein Oeuvre ist durch eine Stiftung in Breech und Umgebung erhalten.

Die Kunsthalle besitzt als Dauerleihgabe des Landes die Bronzeserie "88 Souveräne". Das Werk war erstmals 2010 in der Kunsthallen-Ausstellung "Fremde Heimat" zu sehen. Schwegler war auch 1990 in der Schau "Blau - Farbe der Ferne" im Heidelberger Kunstverein vertreten.

Das F von Fritz, das Sch von Schwegler - sie ergeben "Effesch", und weil Schwegler neben seiner ausufernden Fantasie auch den Drang zu pingeliger Systematik hatte, blieb es nicht bei dem geografischen Begriff. So wird man in der Kunsthalle nun mit seinen "Effeschiaden" und anderen seltsamen Erscheinungen zwischen Logik und Skurrilität konfrontiert, schade nur, dass die "Effeschille", Schweglers dem Begriff der Postille angenäherte Zeitschrift, seinerzeit auf eine einzige Nummer beschränkt blieb.

Aber man muss auf kaum etwas verzichten, das geht schon los mit der "Olympischen Kunstläuferin" draußen vorm Löwenportal (man begegnet dem in einer Schlaufe verbundenen Beinpaar drinnen in weiteren Versionen), es setzt sich fort in zwei mit niedlichen Figuren und Klötzchen bestückten Regalen, die im Kuppelsaal den Brancusi-Fisch flankieren, und es endet keineswegs mit dem interaktiven Glanzlicht der 365 "Jubelrollen", die in einem Saal von der Decke hängen. Es sind mit Wörtern beschriftete Leinenfahnen, die man nicht nur anfassen darf, sondern auch laut ablesen, wenn möglich sogar absingen soll.

Mitmachen, selber Denken, Assoziieren, Erfinden, Spielen, Ergründen - Anstöße zu geben, war eines von Schweglers Zielen, und man ahnt zumindest, was er in seiner Zeit als Akademieprofessor in Düsseldorf von 1973 bis 2001 alles bewirkt hat.

Dabei kam er aus schrecklich bürgerlichen Verhältnissen. Spross einer Schreinerfamilie in Breech, einem idyllischen Ort von auch heute weniger als 2000 Einwohnern, sollte Schwegler den Betrieb fortsetzen und machte auch brav eine Schreinerlehre. Das sieht man seinen handwerklich perfekten Holzplastiken, den winzigen wie den monumentalen, sofort an. Aber es hielt ihn nicht in Breech, und er blieb nicht beim Holz, letztlich kam er nicht nur geografisch in der ganzen Welt herum, sondern erschloss sich für seine Arbeit auch die unterschiedlichsten Medien.

Dazu gehören Bronze, Farben, Leinwand und Papier bis hin zu seltsamen Wortschöpfungen, schrägen Handlungsanweisungen, Performance- und bänkelsängerischen Moritaten-Auftritten, aber auch ein veritables Archiv aus "Urnotizen".

Bei Schwegler ist immer alles gleichzeitig da: das Einfache, mitunter Folkloristisch-Naive (Treppenstufen, Türmchen oder der kleine Teddybär, der einen Pokal umarmt) - aber auch das dichte Gespinst aus Assoziationen, Gedanken, Vieldeutigkeiten, die sich daraus ergeben. Es hängt auch stets alles mit allem zusammen, etwa das von Goldpigment gerahmte Textblatt "Es gibt eine neue Sprache und die heißt Baum" und das 1,60 Meter hohe Holzbild "Fingerbaum", eine Hand mit baumartig gespreizten Fingern. Der menschliche Körper als verwandt mit der anderen Lebensform, und sind nicht Äste und Zweige vielleicht die Gedanken der Bäume? Sind wir es, die ihre Sprache nicht hören können, obwohl sie da ist?

So gerät man mitten hinein nach Effesch. Fantasie sei Unsinn, äußerte sich Schwegler einmal sinngemäß. Es seien die Bilder, die selber zu ihm kämen, und er versuche nur, sie kundzutun. Schwegler, Verkünder einer Wirklichkeits-Tiefenschicht, die sich jeder realen Definition und den persönlichen Erfahrungen der meisten Menschen bisher entzieht? Ja, doch, es ist wirklich lustig in der Ausstellung, heiter, anregend, unbeschwert. Man kommt gerne hin - und ist nicht mehr ganz derselbe, wenn man geht.