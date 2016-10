„Aida ist eine Extremistin“

Will mit seiner "Aida" eigene Akzente setzen: Roger Vontobel. © Thomas Rabsch

Der in der Schweiz geborene Roger Vontobel (39) wurde schon in jungen Jahren als Schauspielregisseur bekannt. Momentan wirkt er als Hausregisseur am Schauspielhaus Düsseldorf und ab kommender Spielzeit auch in Frankfurt. Seine erste Opernregie legte er vor kurzem in Hamburg mit Rossinis "Guillaume Tell" vor. Vontobels zweite Operninszenierung führt ihn jetzt ans Nationaltheater mit Verdis "Aida". Die Premiere geht morgen, 19.30 Uhr, im Opernhaus über die Bühne.

Herr Vontobel, was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie vor der Premiere wochenlang nicht mehr bei Frau und drei Kindern präsent sind?

Roger Vontobel: (lacht) Es ist ehrlich gesagt eine ziemliche Zerreißprobe, wenn ich weg bin, aber meine Frau ist da der absolute Chef im Haus und managt die ganze Geschichte.

Roger Vontobel Geboren 1977 in Zürich, lebte Roger Vontobel ab 1991 in Südafrika, wo sein Vater eine Hotelfachschule aufbaute. Neben der Schule spielte er Theater. Später studierte er in Zürich Mathematik und Physik. Während einer Europareise wuchs der Wunsch, ans Theater zu gehen. Daanach absolvierte er ein Schauspielstudium in New York und Pasadena. Von 2001 bis 2005 Studium der Schauspielregie in Hamburg. Erste Regiearbeiten u.a. an den Münchner Kammerspielen, am Schauspielhaus Hamburg und Staatsschauspiel Dresden. 2006 wurde er als Nachwuchsregisseur des Jahres geehrt. Ab 2010 Hausregisseur in Bochum, ab dieser Saison Hausregisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für den Dresdner "Don Carlos" gewann Vontobel den Faust-Theaterpreis und die Einladung zum Berliner Theatertreffen. Roger Vontobel ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Bochum. Die Mannheimer "Aida"-Inszenierung geht morgen um 19.30 Uhr erstmals über die Bühne. Weitere Aufführungen 6. und 18. November, 3., 15. und 25. Dezember sowie im Jahr 2017. Karten unter Tel.: 0621/1680 150. [mehr...]

Sie ist duldsam mit Ihnen?

Vontobel: Sie würde mich direkt vor die Tür setzen, wenn ich das Wort duldsam verwenden würde! Aber sie unterstützt meinen Weg und macht es möglich, dass wir trotzdem eine große Familie haben können - ich habe großes Glück gehabt.

Sie haben sehr früh Erfolg gehabt als Schauspielregisseur, wie kam es zur Erweiterung des Spektrums in Richtung Oper?

Vontobel: Ja, auch da habe ich Glück gehabt. Ich habe dadurch viele Chancen bekommen und den Zugang zu tollen Häusern und großartigen Menschen. Unter anderen Albrecht Puhlmann (der neue Mannheimer Opernintendant, Anm. d. Redaktion), der mich eigentlich zur Oper gebracht und mein Verständnis für dieses Medium geschärft hat.

Wie ist Ihr Zugang zur Musik?

Vontobel: Ich denke, ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Meine Arbeiten im Schauspiel hatten oft mit Musik zu tun, nicht als untermalendes Element, sondern als dramaturgisches Moment. Musik kann Geschichten und Emotionen transportieren, aber natürlich vor allem Subtexte und Gegenströmungen.

Sie sagten einmal: "Ich erzähle eine Geschichte über das Bild."

Vontobel: Ja das ist so. Aber in der Oper muss man Geschichten in gewisser Weise bildnerischer erzählen, als das möglicherweise im Schauspiel der Fall ist, weil die Ausdrucksmittel andere sind. Das spüre ich jetzt auch ganz deutlich bei der "Aida".

War der "Tell" in Hamburg Ihr Gesellenstück?

Vontobel: Logisch, es war meine erste Opernregie. Ich war aber sehr angetan von dem, was wir da so versucht haben, auf die Bühne zu bringen. Der Weg in ein neues Medium ist naturgemäß auch ein lernender, alles andere wäre vermessen.

Sie schaffen für die "Aida" eine seltsam vertraute und zugleich völlig entrückte Welt?

Vontobel: Ich glaube, es ist der Versuch, nicht eine Eindeutigkeit herzustellen in der Bebilderung dessen, was da vor sich geht. Weder im Opernklischee des Ägyptischen noch in der Aktualisierung, die meines Erachtens oft auch Banalisierung in sich birgt.

Wie kostümieren Sie?

Vontobel: Nina von Mechow macht das und sie würde sagen: Gerade die Kostüme, die diese Opernwelt ausmachen, sind eine Abbildung unserer Welt, aber eine Abbildung ihrer Komplexität und ihrer Uneinordbarkeit. Wer ist hier eigentlich der Fremde, wer ist der Herr und wer der Sklave, von welcher Seite betrachten wir denn eigentlich den Orient oder den Okzident? Es geht uns immer um eine kleine Irritation, die hoffentlich zum Nachdenken anregt.

Müsste die Oper nicht eher "Amneris" heißen?

Vontobel: Da haben Sie vollkommen recht. Amneris ist diejenige, die eine große Verwandlung durchmacht. Es ist verblüffend, welchen Weg diese Frau geht. Aida muss auch unglaubliche Tiefen ausloten, aber sie muss sich nicht selbst neu kennenlernen.

Ist die Aida nur Opfer?

Vontobel: Auf gar keinen Fall, sie ist auch Täterin. Ich würde sie sogar ein klein wenig als düstere Extremistin sehen. Das finde ich das Starke an dem Stück, es ist unausweichlich, dass die Gräben zwischen den feindlichen Parteien nicht überbrückt werden können; es ist eine immer weiter wälzende Maschine von Gewalt und Gegengewalt. Dennoch, vielleicht versucht die Oper am Ende sogar, die Utopie einer Verständigung aufzuzeigen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Generalmusidirektor Alexander Soddy?

Vontobel: Sehr spannend, toll. Ich finde, der Alex ist ein sehr offener, aber auch sehr bestimmter Mensch. Wir gehen einen gemeinsamen Weg. Er ist für mich sehr produktiv und lehrreich.

Spüren Sie in Mannheim einen besonderen Geist?

Vontobel: Finde ich schon, Mannheim erinnert mich immer ein bisschen ans Ruhrgebiet, weil ich das Gefühl habe, dass man plötzlich innerhalb zweckgebundener Bauten einen schönen Ort entdeckt. Ich mag das lieber als den Prunkbau.