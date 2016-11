Akustische Hymnen fürs Herz

Entzückt "Einer geht noch, einer geht noch rein!" singend, fängt eine neben uns stehende - offenkundig auch nach zwei Konzertstunden noch Song-hungrige - Besucherin die Stimmungslage in der SAP Arena ein. Gerade haben Revolverheld mit der gefühlsbetont aufwallenden Kraftpop-Ballade "Ich lass das Licht für dich an" ihren regulären Auftritt beendet, der Jubel ist groß, auf Videowand übertragen ist zu sehen, wie Sänger Johannes Strate mit seinen Händen ein Herz für die Zuschauer formt. Und natürlich serviert die Deutsch-Pop-Band auch noch Nachschlag.

Unter "MTV Unplugged in drei Akten - Live" firmiert die aktuelle Revolverheld-Tour, die ihren Ursprung in zwei Shows hat, welche die Gruppe im April vergangenen Jahres in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle gespielt hatte und aus denen ein gleichnamiges Album (abzüglich des "Live"-Zusatzes) hervorgegangen ist.

Im März dieses Jahres waren Revolverheld schon einmal auf "Unplugged"-Konzertreise, die Karten hierfür gingen offenkundig wie geschnitten Brot in der einzigen sonntäglich verkaufsoffenen Bäckerei am Ort über die Ticket-Theke - und nun haben die Vier weitere Tour-Termine nachgelegt. Ausverkauft ist das Mannheimer Konzert indes nicht, vielmehr bietet die mit einigen Tausend Zuschauern gefüllte SAP Arena durchaus noch einiges an Raum-Luft nach oben.

Die Band und das Album Die seit 2004 unter den Namen Revolverheld firmierende Pop-Rock-Gruppe wurde 2002 in Hamburg gegründet. 2005 erschien ihr Debütalbum, drei weitere Studio-Langspieler folgten, zuletzt "Immer in Bewegung" (2013). Am 9. und 10. April 2015 gaben Revolverheld in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg ihr "MTV-Unplugged-Konzert in drei Akten". Gäste waren Rea Garvey, Annett Louisan, Mark Forster, Heinz Strunk, Das Bo, Marta Jandován, Johannes Oerding, Michel van Dyke und der HeartChor. Im Oktober 2015 wurde das dazugehörige Album veröffentlicht. mav

Auf einer inselartigen Bühne

Wie der Tour-Titel schon verrät: Das Format verteilt sich auch live auf drei Akte - erst spielen Frontmann Strate, die Gitarristen Kristoffer Hünecke und Niels Grötsch, Schlagzeuger Jakob Sinn und Live-Bassist Chris Rodriguez im kleinen Kreis auf einer inselartigen Bühne im Publikum, wo sie mit "Bands deiner Jugend" das Konzert eröffnen.

Nach fünf Liedern wandern Band und Zuschauer zur Hauptbühne, auf der zu zehnt musiziert wird; im dritten Akt stößt dort zusätzlich ein Streicher-Quartett hinzu. Als Revolverheld ihr "Unplugged"-Album (das hier fast voll umfänglich und in der werkgetreuen Reihenfolge gespielt wird) aufnahmen, standen ihnen eine Reihe illustrer Musiker-Kollegen zur Seite - von Rea Garvey über Annett Louisan bis zu Mark Forster.

Und auch bei ihren Konzerten lädt die Erfolgsband befreundete Künstler ans Mikrofon, in Mannheim ist es zunächst der britische Sänger Greg Holden (der zusammen mit der US-amerikanischen Musikerin Garrison Starr auch das Vorprogramm bestreitet), der bei "Das kann uns keiner nehmen" gekonnt mit einsteigt.

Später sorgt ein Vokalist bei "Lass uns gehen" mit einem fabelhaften Auftritt für einen Konzerthöhepunkt, der via Popakademie-Studium mit Mannheim assoziiert ist: der Singer- und Songwriter-Senkrechtstarter Joris. Wir vermuten, unter vielen der ortsansässigen Zuschauer liefen Wetten, ob der nächste Gast mit von der Partie sein würde: Der Mannheimer Sänger Laith Al-Deen, der nun "Worte die bleiben" mit gewohnter stimmlicher Souveränität veredelt.

Zwischen Sehnsucht und Aufbruch

Auch sonst gibt es musikalisch wenig zu kritteln: Die zwischen Sehnsucht, Wehmut und Aufbruch changierenden Pop-Songs und Balladen der Marke "Hamburg hinter uns", "Halt dich fest an mir" und "Hinter der Elbe New York" werden in ihren akustischen Arrangements von der Band und ihren Mitmusikern astrein gespielt - vor allem Benny Browns charaktervolle Trompete setzt hierbei gewinnende Akzente.

Strate, dessen charakteristisch-kraftvoller Gesang praktisch jedes Stück in eine Herzens-Hymne verwandelt, gibt sich enorm leutselig (gefühlt halten sich Plauder- und Spielzeit beim Revolverheld-Auftritt die Waage) und läutet schließlich mit minutenlang improvisierten Schüttelreim-Gesängen die schon angesprochenen Zugaben ein: Das Echt-Cover "Du trägst keine Liebe in dir" und "Freunde bleiben". Das Publikum wirkt begeistert. Was will man mehr.