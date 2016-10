Anastasia Kronauer ist neue Pfälzische Weinkönigin

Anastasia Kronauer aus Neustadt an der Weinstraße ist neue Pfälzische Weinkönigin. Die 24 Jahre alte Angestellte aus dem Ortsteil Lachen-Speyerdorf setzte sich in einem zweiteiligen Wettstreit am Freitag gegen vier Mitbewerberinnen durch.

Neustadt. Anastasia Kronauer aus Neustadt an der Weinstraße ist neue Pfälzische Weinkönigin. Die 24 Jahre alte Angestellte aus dem Ortsteil Lachen-Speyerdorf setzte sich in einem zweiteiligen Wettstreit am Freitag gegen vier Mitbewerberinnen durch. Sie folgt Julia Kren aus Meckenheim nach, die der frischgebackenen Königin nach dem Wahlsieg am Abend in Neustadt die Krone aufsetzte.

Bereits am Vormittag hatten die Kandidatinnen vor einer fast 70-köpfigen Fachjury ihr Wissen rund um das Thema Wein unter Beweis stellen müssen. Am Abend waren dann im Saalbau vor mehreren hundert Zuschauern und der Jury auch Schlagfertigkeit und Charme gefragt. Anastasia Kronauer - Tochter eines Ingenieurs und einer Erzieherin - punktete nach Angaben der Weinwerbung mit viel Charme und Witz und überzeugte damit die Jury.

Die 78. Pfälzer Weinmajestät wird nun ein Jahr lang bei rund 300

Terminen im In- und Ausland die Pfälzer Winzer und deren Weine repräsentieren. Unterstützt wird sie dabei von den frisch gekrönten Weinprinzessinnen Nicole Fredrich aus Neustadt-Königsbach, Annalena Götz aus Schweigen-Rechtenbach, Katharina Weisbrodt aus Deidesheim sowie Daniela Wisser aus Billigheim-Ingenheim. (dpa)