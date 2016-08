Ankommen und mitgestalten

Machen wir es kurz: Ja, es hat sich etwas getan, in der Flüchtlingsarbeit an Theatern, wie sie seit Merkels "Wir schaffen das!" gefühlt omnipräsent ist, bei genauem Hinsehen aber nur an etwa einem halben Dutzend deutscher Theater passiert. Betrachten wir die Projekte, die sich hier in der Metropolregion entwickelt haben, muss man freilich bei der Schauspielarbeit mit Asylsuchenden feststellen, dass das Theater, ohnehin Indikator wie schnellster Ultrahocherhitzer für gesellschaftspolitische Missstände, nicht auf Frau Merkel gewartet hat, um "die Flüchtlingsproblematik" auf den Bühnen aufzugreifen.

Verstärker, nicht Anreger

Schon im Juni 2015 hatte Ex-Pfalzbau-Intendant Hansgünther Heyme mit Bulgaren in einem Neckarstädter Hinterhof Shakespeares "Sturm" auf die Rundbühne gebracht. Es waren eher EU-"Armutsmigranten" und keine Asylbewerber, doch auch deren Lebensverhältnisse sind von Relevanz.

Als zur Eröffnung des Festivals "Theater der Welt 2014" Regisseur Nicolas Stemann mit Schauspielern des Hamburger Thalia Theaters am Nationaltheater Elfriede Jelineks "Die Schutzflehenden" zur Uraufführung brachte, waren die Verbindungen zur Flüchtlingskrise schon greifbar: Sein Projekt "Kommune der Wahrheit. Wirklichkeitsmaschine" für die Wiener Festwochen 2013 orientierte sich an Nachrichtentexten des Vorjahres.

Am Internationalen Tag der Migranten, dem 24. November 2012, traf eine Gruppe von Asylbewerbern nach einem Protestmarsch aus dem Flüchtlingslager Traiskirchen in der Wiener Votivkirche ein. Sie schlugen ein Protestlager ("Refugee Protest Camp Vienna") auf und demonstrierten damit gegen menschenunwürdige Bedingungen im Aufnahmelager. Zudem war in den Nachrichten täglich von den Bootsunglücken vor Lampedusa die Rede. All das floss in Jelineks Stück ein, das 2014 in Mannheim und später in Hamburg sowie beim Berliner Theatertreffen gezeigt wurde.

Das Problem der Stunde war damals laut Regisseur Stemann: "Diejenigen, die es betrifft, dürfen sich nicht äußern, das Theater darf sie rein rechtlich nicht beschäftigen, auch nicht in einem Stück, das für sie geschrieben wurde." Genau hier hat sich seit Merkels nun historischem Zitat einiges getan. In Absprache mit Flüchtlingsinitiativen und Behörden, dürfen Flüchtlinge trotz ihres Asylbewerberstatus nun an Theaterprojekten mitwirken. Wie das aussehen kann, beschäftigte uns in dieser Zeitung mehrfach.

Auf der Bühne ausgegrenzt?

Immer blieb der Zweifel, ob die Flüchtenden durch die Sprachbarriere in vielen Projekten nicht zu einer Art Statisten degradiert werden. Und es stellt sich die Frage: Dürfen wir eigentlich für diese Menschen sprechen - grenzen wir sie damit nicht erneut aus?

Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski, der gemeinsam mit Peter Michalzik im Februar 2016 das Projekt "Mannheim Arrival" in einem Doppelabend mit Arthur Millers "Ein Blick von der Brücke" in Mannheim auf die Nationaltheaterbühne brachte, sah sich ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt.

Mitspieler statt Statisten

Die Zeit des reinen Schützens (durch mehr oder weniger anonyme Auftritte) scheint ebenso vorbei, wie das Verlesen der Fluchtschicksale in Übersetzung oder durch deutsche Schauspieler. Jelineks Figuren fassten das 2014 in so bösartige Sätze wie "Wir können euch nicht helfen, wir müssen euch doch spielen" oder auch "Wir haben jetzt leider keine Zeit für euch, wir arbeiten doch!".

Die Hilfe mittels Kultur und besonders Schauspiel nimmt seit dieser Debatte neue Formen an, wird aktiver und nachhaltiger. Das Merkel-Zitat ist dafür nicht kausal verantwortlich, verstärkt aber die Tendenz, den ethischen Aspekt des politischen Auftrags auch für die Bühnenkunst umzusetzen.

Das bedingt sich durchaus gegenseitig: Unter dem Förderetikett "Integration und Partizipation von Flüchtlingen" erhält das NTM für die kommende Spielzeit aus dem "Interkultur"-Topf des Landes 50 000 Euro für eine "Kulturschule" im ehemaligen Benjamin Franklin Village, wo kulturelle Bildung in Form von Künstler-Workshops vermittelt werden soll.

Auch niederschwellige Angebote

Am Heidelberger [Ak.T]heater erforschen Asylsuchende im Rahmen eines Theaterprojekts gemeinsam mit Therapeuten und Soziologen ihre momentane Situation zwischen Abschied nehmen und Ankommen, während Luise Rist am Ludwigshafener Pfalzbau mit der Gruppe Mahala International die "Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung" ohne erforderliche Deutschkenntnisse niedrigschwellig fortsetzt.

Interkulturelle Projekte solchen Zuschnitts mit und - vor allem - für geflüchtete Menschen tragen dazu bei, dass Flüchtlinge und Zuwanderer ihre neue Umgebung verstehen lernen - und im Idealfall auch von uns besser verstanden werden. Das zumindest ist zu schaffen.