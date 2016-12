„Applaus, Applaus“ für Peter

Sportfreunde Stiller-Frontmann Peter Brugger an der Gitarre spielte Hits wie "Ein Kompliment" beim Auftritt im Maimarktclub. © Rittelmann

Vermutlich kennt jeder in seinem näheren Umfeld einen dieser Menschen, deren Gespür für musikalische Talente und kommende Trends etwas feiner und besser ausgeprägt ist als das eigene. Es dürfte gegen Ende des Jahres 1998 gewesen, als eine Freundin - die eben jene besondere Kompetenz besaß und für sich in Anspruch nehmen konnte, als wahrscheinlich erster Mensch außerhalb des Hamburger Raums die famosen Tocotronic gehört zu haben - uns einen Song namens "Wellenreiten" vorspielte und sinngemäß meinte, die Urheber dieses Werks müsse man im Auge behalten.

Dieser Gedanke blitzt auf, als die Sportfreunde Stiller "Wellenreiten" live im Mannheimer Maimarktclub spielen, gefolgt von der Erkenntnis, dass hier eine ganze Menge an Erinnerungen in der ausverkauften Halle schweben dürften, die allesamt eng mit der Musik der Indie-Rock-Band verknüpft sind: Viele der 2600 Besucher mögen ungefähr im selben Alter sein wie die Sportfreunde Stiller, also um die 40. Und viele haben ihre Kinder mitgebracht, die sie sich nun auf die Schultern setzen, um ihnen freien Blick auf die Bühne zu gewähren, auf der Sänger und Gitarrist Peter Brugger, Schlagzeuger Florian "Flo" Weber und Bassmann Rüdiger "Rüde" Linhof mit "Raus in den Rausch" das Konzert (nach einem Vorprogramm mit der Band Razz) eröffnen.

Siebtes Album "Sturm & Stille"

Der Song entstammt dem aktuellen, siebten Studioalbum "Sturm & Stille" und weist darauf hin, dass sich im Hause Sportfreunde Stiller gar nicht so viel verändert hat seit der Grundsteinlegung vor 20 Jahren: Eingängiger, schön schrammeliger Indie-Rock, der sich - trotz diverser Sound-Zuspielungen und gelegentlichem Keyboard-Einsatz - im Kern auf das klassische Punk-Gerüst aus Gitarre, Bass und Schlagzeug stützt. Darin liegt eine unverstellte Klarheit und Vitalität, die man, im Beritt der unter kommerziell erfolgreichen Pop-Gruppen gängigen Hochglanz-Sound-Produktionen und perfektionistischen Bühnenshows, längst schmerzlich zu vermissen begonnen hat.

Dass nicht alle der neuen Songs für die Ewigkeit gemacht scheinen, fällt in diesem Zusammenhang wenig ins Gewicht: Der Titelsong "Sturm & Stille" etwa geht zwar in Ordnung, bleibt aber im kompositorischen Mittelfeld; richtig gut ist dagegen das für die "Sporties" vergleichsweise dramatisch-düstere Stück "Geschenk".

Daneben darf man bekannte, knuddelige Ohrwürmer wie "Wieder kein Hit" reuelos goutieren, in "New York, Rio, Rosenheim" genussvoll schwelgen, sich in "Siehst du das genauso?" wohlig einmummeln oder von den "Wunderbaren Jahren" ungestüm mitreißen lassen. Und wer von den beglückend treuherzigen (und vom Publikum lautstark mitgesungenen) Liebesliedern "Applaus, Applaus" und "Ein Kompliment" nicht tief gerührt ist, der mag wahrscheinlich auch keine Hundewelpen.

Den Schlager-affinen Fußball-WM-Hit "'54, '74, '90, 2006", dessen Nutzungsrechte gefühlt an die Bierstuben der Nation abgetreten worden waren, haben die Sportfreunde dagegen nicht im Programm - macht aber rein gar nichts.

Ein bisschen Show-Geste gibt es dann freilich doch noch: Abgesehen von den sehr hübsch anzusehenden Lichterketten, die munter glühend und blinkend unter der Hallendecke angebracht worden sind, fällt bei "Wunder fragen nicht" zum Abschluss des regulären Konzertteils ein kräftiger, glitzernder Konfettiregen.

Der folgende, ausgedehnte Zugabenblock endet ziemlich furios mit "Auf der guten Seite" und einer Crowdsurfing-Einlage von Sänger und Gitarrist Peter Brugger auf den Händen des Publikums. Was am Rande des über zweistündigen Auftritts kritisch anzumerken ist: Es gebe keine Salzbrezeln, moniert eine Besucherin - für eine werdende Mutter sei das furchtbar! Das sei hiermit weitergegeben. Der Rest ist wirklich klasse. (mav)