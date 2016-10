Ausflug ins Familienchaos

Michaela "Mimi" Wunderlich (Katharina Schüttler) hat in Dani Levys Film "Die Welt der Wunderlichs" an allen Fronten zu kämpfen: Ihr Sohn Felix (Ewi Rodriguez) hat seine Lehrerin in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel ins Schulklo geworfen. Sie gabelt ihren aus der Psychiatrie entflohenen Vater Walter (Peter Simonischek) auf der Pferderennbahn auf, wo er drauf und dran ist, Felix' Spielkonsole zu verwetten.

Sie will Felix übers Wochenende bei ihrem Ex-Mann Johnny (Martin Feifel) lassen. In dessen mit Rockpostern verkleisterter Hasch-Höhle wird klar, dass er und Mimi zusammen Musik gemacht haben - früher, als sie sich noch mochten. Die Rockballaden, die Mimi ihrem Sohn Felix zum Einschlafen vorsingt, sind Nachklänge dieser Zeit.

Permanente Verstrickungen

Ob Mimi der Flirt mit Nico Kabashi (Steffen Groth) aus dieser Familien-Hölle retten kann? Jedenfalls wirft sich der gut aussehende und auch noch reiche Autounternehmer extra vor ihr Motorrad, um sie kennenzulernen. Und um zu verhindern, dass sie einen Technik-Baukasten für Felix aus dem Elektrohandel klaut, in dem sie arbeitet.

Doch Mimi selbst sagt es voraus: "Es geht schief, wenn Leute wie Du Leute wie mich retten wollen." Ob das an ihren psychischen Defekten liegt? Immerhin verpasst Mimi ihrem neuen Freund nach dem ersten Kuss eine Backpfeife. Nein, es scheitert, weil ihre toughe Schwester Manuela (Christiane Paul) das Kennenlernen mit Nico arrangiert hat, es in Wirklichkeit aber selbst auf ihren Ex-Freund abgesehen hat.

Regisseur Dani Levy, dessen Beziehungskomödie "Der Liebling des Himmels" im vergangenen Jahr das Festival des deutschen Films eröffnet hat, lies auch diesmal keine Verstrickung aus. Verzeiht man dem Drehbuch die Überzeichnung von Szenen und Figuren sowie das Reiten auf Klischees, unterhält der Film.

Dabei hilft die Musik, mit der Niki Reiser die kurzen Momente des Innehaltens stimmungsvoll untermalt. Dazu trägt - zumindest fürs örtliche Publikum - auch bei, dass die Komödie in Mannheim spielt und man sich etwa über ein Wiedererkennen des Schlosses oder des MVV-Hochhauses freuen kann. Brüllend komisch ist die Komödie an keiner Stelle - obwohl es Ansätze dazu gibt. So bekommt Mimi ihre zweite Chance bei der Casting-Show "Second Chance" - und natürlich nimmt Mimi nicht einfach einen Flug ins Studio nach Zürich: In der zweiten Filmhälfte, die an die Tragikomödie "Little Miss Sunshine" erinnert, fährt Mimi im Tross der gesamten Mischpoke zu ihrem Zürcher Auftrittsort - verfolgt vom eifersüchtigen Johnny im Caravan.

In Zürich warten gestresste Karrieristen auf die durch Autopannen zurückgeworfene Patchwork-Großfamilie - und Thomas Anders, Arabella Kiesbauer, Sabrina Setlur und Friedrich Liechtenstein in Gastauftritten. Auch die Rolle von Mimis Mutter Liliane ist zu klein angelegt, als dass Hannelore Elsner brillieren könnte. Katharina Schüttler zeichnet die verwirrte Hauptfigur überzeugend, sieht man davon ab, dass sie kaum eine Entwicklung durchmacht: Da Mimis Stresslevel von Anfang an am Anschlag war, gibt es nichts mehr zu steigern. Die Charakterreifung erschöpft sich in Mimis Fähigkeit zum Entschluss, einen Brief zu hinterlassen und sich auf eigene Faust weiter durchzuschlagen.

Die in schnellen Schnitten (Toni Froschhammer) und unruhigen Kameraschwenks (Carl F. Koschnick) erzählte Komödie setzt auf schnellen Witz. Um die übergeordnete Frage nach der angemessenen Nähe und Distanz zur eigenen Familie zu bearbeiten, nimmt sich der Film keine Zeit. Die Passagen, in denen sich die erschöpften Figuren näher kommen, sind so kurz, dass auf indirekten Subtext glatt verzichtet wird - entsprechend holprig wirkt es, wenn Felix, der seine Mutter bei jeder Gelegenheit zur Weißglut treibt, unvermittelt behauptet: "Ich möchte, dass Du glücklich bist."

Die interessanteste Figur ist der raubeinige Johnny: Martin Feifel arbeitet die Ambivalenz der Rolle heraus, etwa wenn die verlebte Stimme und das zerfurchte Gesicht des Drogenopfers Johnny Vaterliebe offenbaren oder wenn er sich ungeahnt gut in seine Ex-Frau hineinzuversetzen weiß. Und so bleibt "Die Welt der Wunderlichs" eine unterhaltsame, sehenswerte Komödie, wenngleich es nicht für das große Kinoerlebnis samt kathartischer Läuterung reicht.