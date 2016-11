BAP spielen Song für Opfer der BASF-Explosion

Ludwigshafen. "Ahn 'ner Leitplank": Mit diesem melancholischen Titel haben BAP und Wolfgang Niedecken den ersten von zwei Auftritten im BASF-Feierabendhaus am Donnerstag begonnen - und an die Opfer der Explosion vom 17. Oktober gedacht. Der Text (übersetzt in Hochdeutsch):

"Oh, Mann", denke ich mir dabei,"wie schnell das geht,dass es dein Glück nicht mehr tut".Und für eine Sekunde ist es so,als ob ich hier stand...Ein Knall, ein Schrei -Schluss - Aus - und alles vorbei!

40 Jahre Bandgeschichte feiern die Musiker mit dieser Wintertour, bei der "die beliebtesten Lieder" auf dem Programm stehen. Zuerst müssen die Kölsch-Rocker staunen: Sitzen die Fans doch bequem im Saal, statt zu stehen.

Sitze? Nein, bequeme Sessel sind es, die im Feierabendhaus bis zum letzten Platz gefüllt sind. Für die eher Stehparty gewöhnte Truppe aus Köln ungewöhnlich. Doch es bleibt nicht lange so, schon beim dritten Lied reißt es das Publikum, das zum überwiegenden Teil mit der Band älter geworden scheint, auf die Beine.

Michael Nass am Keyboard, Bassist Werner Kopal und die Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und die anderen Musiker bilden die Basis der sympathischen BAP-Familie, die man gerne mal an der Eckkneipe treffen würde.

Sönke Reich hat sich eine Extra-Portion Spaghetti verdient: Der Drummer, der mit seinem Geburtsjahrgang 1983 jünger als "Verdamp lang her" ist, ist ein ganz Großer an seiner erlesenen Trommel-Sammlung. Den ganzen Abend bearbeitet er sie mit höchster Präzision und Konzentration - und am Ende lassen ihm die erfahrenen Bandkollegen dann die ganze Show und stehen ehrfürchtig im Halbkreis und im Dunklen um ihn herum - auch der ebenfalls brillante Gitarrist Ulrich Rode, der sich an einem ganzen Sortiment von Saitenkonstruktionen hingebungsvoll abarbeitet.

Doch - "janz kla" - nur durch ihn, Wolfgang Niedecken, wird der Abend zum Erlebnis. Ohne sichtbare Beeinträchtigung durch seine schwere Erkrankung ist er 100 Prozent präsent und gleichzeitig nah - und einfach "kölsch-charismatisch".