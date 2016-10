Begegnungen mit dem Größten

Ich will Ihnen keinen Unfug erzählen, deswegen habe ich es nochmals nachgeschlagen: "Dürfen" heißt noch immer so viel wie "die Erlaubnis haben". Ich war mir da nicht mehr sicher. Meine Zweifel genährt haben etliche Arztbesuche in jüngster Zeit. Was ich da alles "durfte"! Gleich beim ersten Kontakt… [mehr]