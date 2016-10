Beim Rambazamba-Zumba tobt der Saal

Voller Saft, Kraft und Bühnenpräsenz "Chako" Habekost kam als "De Weeschwie'sch-Män" bestens an, auch wenn er die erste Hälfte seines neuen Programms etwas herausfordernder gestaltete als zuletzt. © Rinderspacher

Wenn wie zuletzt im Kino Superman gegen Batman antritt, steht der Sieger theoretisch vorher fest: Am "Mann aus Stahl" ist alles so außerirdisch super, dass ihm nicht mal die albern tiefe Stimme des Fledermauscapeträgers etwas anhaben können dürfte. Ähnlich sieht es auf dem Papier mit Christian "Chako" Habekosts pfälzischen Superhelden aus: Der ausgelaufene "Palatinator" hat die Lachmuskeln der Zuschauer so gestählt, dass die Pointen des neuen Programms "De Weeschwie'sch-Män" daran abprallen sollten wie Pistolenkugeln von Supermans breiter Brust. Was macht ein kluger Kabarettist in einer solch ausweglos scheinenden Konstellation? Richtig: vieles anders.

Das ist sicherlich gewagt, gewinnt aber schon bei der Premiere im ausverkauften Mannheimer Capitol die Herzen und vor allem die Hirne der Besucher. Denn im ersten Teil fährt "Chako" den Comedy-Anteil spürbar runter und jongliert mit mächtig heißen Eisen: Flüchtlingsfrage, Moslems, Erdogan, Saudi-Arabien, Waffen, was darf Satire? Nur noch Loblieder auf den gewaltigen Krummsäbel des türkischen Kalifen singen?

Gelungener Kunstgriff

„Chako“ auf Tournee Nach Angaben von Tourveranstalter BB Promotion läuft "De Weeschwie'sch-Män" so gut wie kein Habekost-Programm zuvor - mit über 20 000 verkauften Karten vor der Premiere, insgesamt sechs komplett und sieben fast ausverkauften Shows sowie bisher fünf Zusatzterminen. Heimspiele des Wahl-Bad-Dürkheimers im Mannheimer Capitol: 18.12., 26.12., 27.12.2016 und 6.1.2017 Die wichtigsten Termine in der Region: Saalbau Neustadt: 15.10., 5.1. Palatinum Mutterstadt: 16.10. (ausverkauft), 29.12.. Stadthalle Weinheim: 20.10. (ausverkauft), 28.4. CongressForum Frankenthal: 21.10. (ausverkauft), 9.12. Bürgerhaus Bürstadt: 26.10. Pfalzbau Ludwigshafen: 29.10. Stadthalle Hockenheim: 17.11. Festhalle Brühl: 24.11., 1.12. (beide ausverkauft). Parktheater Bensheim: 25.11. Palatin Wiesloch: 4.12. Stadthalle Speyer: 10.12. Stadthalle Heidelberg: 28.12. Lutherhaus Schwetzingen: 30.12. Beginn jeweils 20 Uhr. Alle Termine auf www.chako.de Karten unter 0621/10 10 11. Gerade hat Christian Habekost gemeinsam mit Ehefrau Britta den pfälzischen Regionalkrimi "Elwenfels 2: Schorle für den Scharfschützen" (Pfälzische V.A., 368 Seiten, 14,80 Euro) veröffentlicht. Eine erneute Lesetour ist für 2017 geplant. [mehr...]

Durch den Kunstgriff, diese Themen als Wunschprogramm zweier imaginärer Zuschauer zu verkaufen, kommt nie der Eindruck von Zeigefingerkabarett auf. Zumal sich der Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy regelrecht windet, wenn er die bösen Worte in den Mund nehmen und zu Nummern machen muss - die von seinen von ihm selbst gespielten Bühnengästen sofort standesrechtlich kritisiert werden, als wären sie die beiden Greise aus der "Muppet-Show". Nur dass der eine pfälzisch-derb loslegt, der andere distinguiert und auf Oxford-Deutsch. Durch dieses uneigentliche Sprechen über vermeintliche Tabuthemen wird die Problematik "Was darf man eigentlich noch sagen?" in politisch hyperkorrekten Post-Böhmermann-Zeiten überdeutlich - Äsop, der Herr der vielsagenden, scheinbar harmlosen Tierfabeln, lässt grüßen.

Wer so viel Stoff zum Nachdenken bekommt, zusätzlich zu Habekosts mitunter triplebödigem Wortwitz, lacht und klatscht mittendrin nicht so explosiv wie beim gängigen Gag-Feuerwerk. Wie sehr die Zuschauer die Herausforderung trotzdem zu schätzen wissen, merkt man aber spätestens beim tosenden Applaus zur Pause nach einer exzellenten, absolut kurzweiligen Stunde.

Die zweite Hälfte geht gefühlt noch deutlich schneller über die Bühne. Denn jetzt punktet "De Weeschwie'sch-Män" mit dem "Chako"-Punch im Sekundentakt zu Alltagsthemen wie Trendkrankheiten, Altern, Esoterik und dem pfälzischen Wesen. Auffällig: Womöglich bedingt durch die Serienerfahrung beim SWR setzt der 54-Jährige sein ausgeprägtes Talent, mit kleinen körpersprachlichen Details ganze Menschenschläge zu parodieren, noch differenzierter, schneller und wirksamer ein.

Zum Schluss räumt der kultige Woifest-Besucher mit seinem "Frieher hodds dess nätt gewwe" so gewaltig ab wie immer - sein Besuch in einer modernen Herrentoilette, in der man sich beim vergeblichen Wedeln unter Wasserhähnen und dank zahlreicher Seifenspenden auf dem Waschbeckenrand fühlt, als laufe eine "Versteckte Kamera" gerade auf Hochtouren. Wenn der griesgrämige Hannebambel dann beim Rambazamba namens Zumba die Hüften kreisen lässt, gibt es kein Halten mehr: Das Capitol tobt, "De Weeschwie'sch-Män" und der "Palatinator" trennen sich unentschieden. In der Zugabe spricht Habekost den Kurpfälzern noch einmal kernig aus der Seele und rammt den Ludwigshafener "Tatort" grundsätzlich in Grund und Boden. Das war überfällig - genau wie seine Initiativbewerbung als neuer Kommissar in Mannheim, Heidelberg, Neustadt oder Speyer.