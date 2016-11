Beklemmende Erlebnisse hinter Gittern

Ein wenig mulmig ist einem schon, wenn man vor den roten Sandsteinmauern des ehemaligen Gefängnisses "Fauler Pelz" steht. Man klingelt, tritt ein, einzeln und im streng eingehaltenen Fünfminutentakt. Betont unfreundlich ist das Personal, das Vollzugsbeamte mimt, Anweisungen gibt und Wege anzeigt.

Das Heidelberger Gefängnis hat seinen Namen nicht von der "faulen Haut", auf die man sich hier bis 2015 in Untersuchungshaft legen konnte, wie viele Kurpfälzer meinen. "Fauler Pelz" - was namentlich wie ein schlechter Scherz kling - kommt von einem faulenden Abwasserkanal des vor Jahrhunderten stillgelegten Gerberviertels, das sich hier am Fuße des Schlossbergs befand. Bernhard Mikeska und Alexandra Althoff spielen mit diesem Irrtum - und nennen ihre Knastbespielung "In deinem Pelz", denn aus der eigenen Haut kommt man - so wahr wie banal - weder innerhalb noch außerhalb von Mauern.

Gesprochen wird nicht, stumme Schließerinnen in Gummistiefeln und Kostümen, die an Personalkittel der "Irrenanstalten" des 19. Jahrhunderts erinnern (Kostüme: Pauline Hüners), deuten herrisch auf Türen, zeigen mit grantigen Kopfbewegungen, was der Zuschauer als Nächstes zu tun habe.

Resolutes Knastpersonal

Es summt, knarrt, schließt. Noch ein Gittertor, noch ein Treppenhaus, die Wärterinnen immer irritierend nah hinter und nicht vor sich - schließlich sind wir Gefangene. Hände waschen! Dann liest einem eine besonders Grimmige aus der Hand und nickt verächtlich: Man ist schuldig. Auch in der einzigen Schauspielszene, die es pro Zuschauer zu erleben gibt, fühlt man sich schuldig. Was man hier wolle, ob man ein wildes Tier sei, will (in meinem Falle) der unglaublich intensive Andreas Seifert wissen.

Bis man ihn in seiner Zelle trifft, hat man einen Parcours hinter sich: Stand verloren im Gefängnishof, hat (gefühlt) endlose Minuten in einer zwei auf vier Meter kleinen Einzelzelle verbracht, in einer anderen per Kopfhörer den Geräuschen eines nicht existenten Zelleninsassen gelauscht.

Fragen nach Schuld und Sühne

Dramaturgisch füllen sich die Zellen, in die man nacheinander verbracht wird, allmählich: erst Einsamkeit, dann Geräusche, dann ein Blatt mit ein paar Zeilen von Paul Auster, zerknitterte Bettwäsche... bis zur Schauspielerbegegnung.

Freilich denkt man nach: Wie mag es wohl sein, hier leben zu müssen? In einem Gefängnis aus dem Jahre 1848, das bis vor kurzem noch Strafvollzugrealität war? Man kann hier wohlwollend die klügsten Gedanken unterstellen. Doch man hätte sich Text gewünscht, Auseinandersetzung. Dieser minimalinvasive Eingriff zum Thema Schuld und Sühne, bei dem ein "originelles" Gebäude die Hauptrolle spielt, ist eine interessante Erfahrung, die aber wenig mehr bietet, als es beim "Tag des offenen Denkmals" auch zu erleben gegeben hätte.