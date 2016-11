Besucherzahl tendiert gegen 60 000

Bereits zwei Tage vor Ende der Veranstaltung haben die Verantwortlichen des 65. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg gestern ein positives Fazit gezogen. Die endgültige Besucherzahl dürfte gegen 60 000 tendieren, teilte Festivaldirektor Michael Kötz auf einer Pressekonferenz im Stadthaus N 1 mit. Das entspricht einer Gesamtzahl von Kinobesuchen in Höhe der Vorjahre. Die Kartenverkäufe dürften sich auf etwa 52 000 summieren, die restlichen Besuche gehen aufs Konto professioneller Gäste.

Kötz sieht damit die Entscheidung, die Jubiläumsausgabe des renommierten Festivals auf die Filme junger Regisseure zu konzentrieren und keine Galaveranstaltungen mit prominenten Gästen vorzusehen, bestätigt - und ebenso das Besondere des Festivals, dass viele Zuschauer der Region in die Festivalkinos kommen, obgleich die dort gezeigten Filme völlig unbekannt sind.

Fast 400 Fachbesucher verbuchte das Festival, darunter außer Filmhändlern, -verleihern und Pressevertretern auch Produzenten, Regisseure und Mitwirkende der gezeigten Filme. In insgesamt 98 Filmgesprächen nach den Vorstellungen gaben sie Auskunft über ihre Arbeit; zahlreiche Besucher hätten sich auch dafür interessiert, so die Verantwortlichen. Auf dem Filmmarkt "Mannheim Meeting Place" haben 43 Teilnehmer aus 24 Ländern ihre neuen Projekte vorgestellt, um Co-Finanziers zu finden. Zu den verhandelten Projekten zählte auch der Film "Roxy" von Dito Tsintsadze, der mit den in Mannheim gedrehten "Lost Killers" bekannt wurde.

Am heutigen Samstag werden um 20 Uhr in N 1 die Festivalpreise verliehen. Filmvorführungen gibt es noch bis Sonntagabend. Der Eintritt zur Preisgala ist frei. Die Besucherzahl habe sich relativ gleichmäßig auf die beiden Städte verteilt, hieß es. Das 66. Festival soll von 9. bis 19. November 2017 stattfinden. Gut möglich, dass es erneut viele Filme mit politischen Aspekten zeigen wird. Denn die Tendenz dazu, so Michael Kötz, sei im jungen Kino dieser Welt eindeutig zu spüren.