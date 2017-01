Hockenheim. Im Vorfeld war bereits spekuliert worden (wir berichteten), nun hat die deutsche Rock-Band "Böhse Onkelz" bestätigt, im Sommer wieder auf dem Hockenheimring zu spielen. In einer Mitteilung heißt es, die Musiker würden sowohl am 16. als auch am 17. Juni bei der zweitägigen Veranstaltung "Matapaloz - Das Onkelz-Festival" auftreten.

Außerdem sind die Bands Slayer, Anthrax, Suicidal Tendencies, Hatebreed, Ignite, Five Finger Death Punch, Papa Roach und Toxpack angekündigt. Tickets zwischen 129,99 und 139,99 Euro sind ab Samstag, 28. Januar, online im Ticketshop der Band erhältlich. (beju)