Bunte Stilmixtur gefällt dem Publikum

Er mischt die Charts seit den 1970er Jahren auf und gilt als begnadender Singer-Songwriter: Der Schotte Midge Ure tritt als Solist in Erscheinung, hat aber nicht zuletzt auch als Sänger der wiedervereinigten Band Ultravox großen Bekanntheitsgrad errungen. Die musikalische Legende ist jetzt in den Räumlichkeiten des MS Connexion Complex in Mannheim aufgetreten.

Musikalisch bewegt sich Ure zwischen Pop und Rock. Der Name seiner Tour "Something from Everything" ist Programm. Er hoffe, dabei die interessantesten Stücke von jedem Album ausgewählt zu haben, verrät er dem Publikum mit lächelnd, und sein melodischer schottischer Akzent schwingt mit.

Und schon nimmt der 63-Jährige die rund 300 Besucher mit auf einen musikalischen Trip durch die vergangenen Jahrzehnte seiner Karriere. Der Sänger hat sich für seinen Auftritt Verstärkung geholt. Die Band India Electric Company, bestehend aus dem Mandolinenspieler Cole Stacey sowie dem Violinisten Joseph O'Keefe, begleiteten ihn.

Auch Folk darf nicht fehlen

Bereits im vergangenen Jahr war das Duo mit ihm auf Tournee. Auch bei seinen aktuellen Konzerten verleihen sie den Songs einen Hauch von Folk. James Ure, wie der Brite mit bürgerlichem Namen heißt, verzichtet auf eine aufwändige Bühnenshow und legt den Fokus dagegen gekonnt auf Melodien und Texte. Wenn Ure bei der Hitsingle "If I was", mit viel Gefühl singt und O'Keefe dazu Piano spielt, läuft so manchem Zuschauer ein wohliger Schauer über den Rücken. Sein Spiel auf der Gitarre, die der Künstler virtuos beherrscht, tritt bei der Ballade "Homeland" in den Hintergrund, um dem Geigenspiel mehr Platz einzuräumen.

Vor wenigen Jahren beschlossen die Mitglieder von Ultravox wieder gemeinsam Musik zu machen - nach einer 25-jährigen Pause, verrät Ure. Ein neues Album aufzunehmen sei seltsam gewesen. "Doch ich bin sehr stolz auf diesen Song", kündigt er die ausdrucksstarke Ballade "One Small Day" an.

Temperamentvoller geht es bei "Live Forever" zu. Ure macht zudem einen musikalischen Abstecher in die Diskographie des Projekts Visage, dem er ebenfalls angehörte. Neben dem ruhigen Stück "The Damned Don't Cry" wagt er sich auch an "Fade to Grey". Das Trio verwandelt die einstige Synthipop-Nummer in ein kongeniales Folk-Rock-Lied.

Voller Hingabe interpretiert Ure den Hit "Vienna", der besonders gut ankommt. Der rockige Ohrwurm "Hymn" von Ultravox weckt Erinnerungen an die 80er Jahre. Nach zwei Zugaben, darunter "All Fall Down", verabschiedet sich der Musiker von seinen applaudierenden Fans.