Das Trommelfeuer brennt noch heftig

Grandioses Trio (v.l.): Ravi Coltrane, Mathew Garrison und Jack DeJohnette feiern in Ludwigshafen einen rauschenden Erfolg.

Wie es der Veranstalter vom Publikum verlangt, fällt der Begrüßungsbeifall nicht nur warm, sondern euphorisch aus. Die Vorfreude ist groß bei diesen Namen: DeJohnette, Coltrane und Garrison. Sie zu versammeln, ist mehr als ein cleverer PR-Gag, der die Kassen klingeln lässt, das hat schon das gemeinsame Album der hohen Herren hinlänglich bewiesen. Dieses heißt "In Movement".

Und nur in der ersten Viertelstunde des Konzerts könnte der Eindruck aufkommen, dass hinsichtlich des Beifalls auch ein Prominentenbonus mit im Spiel ist: Die Musik (und mit ihr mancher Zuhörer) hängt ein paar Zentimeter durch. Der große Schlagzeuger Jack DeJohnette nimmt erst einmal am Flügel Platz - der seine erste große Liebe war. Er pflegt sie immer noch und wird dabei durchaus erhört, aber in diesem Fall wirkt seine Hinwendung zum Tasteninstrument noch etwas unentschlossen und verhuscht. Auch Ravi Coltrane muss sein Saxofon erst einnorden, während Matt Garrisons Elektrobass zu Anfang bloß eine Art Grundrauschen bereitstellt.

Spirituelle Höhenflüge

Zwei Jazz-Generationen in einem neuen Trio Jack DeJohnette, geboren 1942 in Chicago, hatte zunächst viele Jahre Unterricht im klassischen Klavierspiel, später übte er auch jeden Tag vier Stunden lang am Schlagzeug. Was sich rasch bezahlt machte: Ab 1966 war er Mitglied im damals extrem erfolgreichen Charles Lloyd Quartett, und 1969 wirkte er auch auf Miles Davis' wegweisender Platte "Bitches Brew" mit. Spätestens ab 1983, als er Gründungsmitglied des akustischen Keith Jarrett Trios war, ist DeJohnette ein Superstar des Jazz. Bei Ravi Coltrane, Jahrgang 1965, Sohn des Tenorsaxofonisten John Coltrane (1926-1967), dauerte die Findungsphase etwas länger. Anfangs förderte ihn Elvin Jones, der Schlagzeuger John Coltranes. Dann spielte er in der Band von Steve Coleman. Mathew "Matt" Garrison, geboren 1970, ist der Sohn von Bassist Jimmy Garrison (1934-1976), der im John Coltrane Quartet berühmt wurde. Matt Garrison hatte mit Dave Holland und Jack DeJohnette ebenfalls die besten Lehrer. Das Album von Jack DeJohnette, Matthew Garrison und Ravi Coltrane "In Movement" erschien bei ECM. [mehr...]

Doch der Abend wird gleichwohl zum rauschenden Erfolg, am Schluss gar zum Triumph. Er ruht auf einer felsenfesten, aber trotzdem immer anpassungsbereiten Grundlage: dem Schlagzeug DeJohnettes, wobei hier "Schlagzeug" irgendwie zu klein und harmlos klingt. Sobald der 74-Jährige seinen Klavierhocker verlässt und seinen angestammten Arbeitsplatz besetzt, wird aus der bislang ziemlich statischen Musik äußerst dynamische. Voller latenter Aggressivität, die manchmal gar in offene Gewalt umschlägt. Aber dabei auch hymnische Entrückung kennt.

Das schon erwähnte erste Stück ist eine über halbstündige suitenartige Verbindung dreier Titel mit John Coltranes "Wise One" als Finale. Eine Nummer von der Platte "Crescent" (1964), als eine Art Vorspiel zu "A Love Supreme" zu deuten. Aufbruch zu spirituellen Höhenflügen.

Hier ist nicht zuletzt der Mann am Saxofon gefragt, und der erwischt den Anschlussflug zu einer Reise, die sein legendärer Vater vorgezeichnet hat, mit allem Engagement. Auch wenn der junge Coltrane - der inzwischen 51 Jahre alt ist - wohl nie der neue Coltrane werden kann. Auf dem Tenorsax dringt sein Ton nicht ganz so strahlend durch wie der des (Über-) Vaters.

Aber gegen den Orkan, der da vom Schlagzeug kommt, will erst mal angeblasen sein. Dort, wo ein ausnahmsweise milder Wind weht, in den eher balladesken Stücken, kann sein Spiel auf dem Sopransax echte Sogwirkung entfalten. Da ist Ravi Coltrane fast der Vater, den er zwar nie nur kopiert, aber auch niemals hinter sich zurücklässt.

Bei Mathew Garrison sieht das ein bisschen anders aus, der 46-Jährige hat den Akustikbass von Vater Jimmy durch einen elektrischen ersetzt und zeigt nicht nur durch seinen Laptop, dass bereits seit längerem das 21. Jahrhundert angebrochen ist. Er gibt des Öfteren den Elektronik-Tüftler - und verfummelt sich dabei gelegentlich. Im Gegensatz zum Vater will er seinen Bass nicht bloß als Bass begreifen, Rückgrat oder Diener sein. Er spielt ihn manchmal fast im Stil eines Jack Bruce - und sucht nach seiner Rolle. Was ja aller Ehren wert ist.

Enorme Schlagdichte

Sein Ersatzvater Jack DeJohnette, bei dem der junge Garrison tatsächlich eine Zeitlang wohnte, lässt ihm dazu Raum. Obwohl er stets die Szenerie beherrscht: mit einem Trommelfeuer von enormer Schlagdichte, das diesem Wort erst seine richtige Bedeutung gibt. Mit kontrapunktischen und polyrhythmischen Strukturen, die man seitenlang analysieren könnte.

Und mit unnachahmlich trocken-hartem Sound. Es ist auch eine Art Befreiungsschlag von DeJohnettes ja selten wirklich Kraft raubender, eher feingeistiger Tätigkeit im Trio von Keith Jarrett, wo man rein akustisch und in Schönschrift hohe "Standards" pflegt.

Die Charlie-Parker-Zugabe in Ludwigshafen ist zwar auch ein Standard, klingt aber nie wie ein solcher. Bebop ist nicht Jazzgeschichte, Staubfänger im Schallplattenarchiv und College-Lehrstoff. Sondern so nervös und vital wie damals, 1950. Charlie Parker lebt, diesmal auch nicht zuletzt wegen der Energie von Ravi Coltrane.