Auch er überzeugte nicht: Sänger Chad Kroeger. © Thomas Rittelmann

Dieser Tage wurde man noch einmal daran erinnert, wie alles begann. Die Veröffentlichung von Nirvanas bahnbrechendem Meilenstein "Nevermind" jährte sich zum 25. Mal. Doch der Grunge, der die seelenlose amerikanische Rockmusik wie ein emotionaler Orkan weggefegt hatte, ist nicht erst seit gestern vom Mainstream aufgesogen worden. Womit wir bei Nickelback wären.

Eine Band, die für nichts steht, aber dennoch - angeführt von etlichen Radio-Hits - die großen Hallen wie die Mannheimer SAP Arena füllt. Zugegeben: Die Kanadier sind ein leichtes Ziel für die selbst ernannten Gralshüter des authentischen Rock 'n' Roll, denn sie machen keinen Hehl daraus, dass sie vor allem gern und viel Geld verdienen wollen. Mit Ticketpreisen von fast 80 Euro wird auch bei ihrer aktuellen Welt-Tournee der Rahm abgeschöpft. Und dass Nickelbacks Rock so gefährlich daherkommt wie eine gemächliche Radfahrt durch die Spielstraße, ist auch allgemein bekannt.

Aber selbst wenn man versucht, das alles auszublenden und der Band unvoreingenommen gegenübertritt, kommt man nach zwei Stunden zu dem Schluss, eine ziemlich üble Veranstaltung erlebt zu haben. Der fiese Geschmack des Künstlichen breitet sich schon gleich zu Beginn aus, als Sänger Chad Kroeger und seine Band sich auf der erstaunlich schmucklosen Bühne durch drei harte Gitarrennummern holzen, die Nickelbacks Image als Weichspüler widerlegen sollen, in Wahrheit aber nur gigantische Defizite im Songwriting untermauern. Glatte Nummern, so steril wie ein unbenutzter Krankenhaus-Handschuh. Die Rückkehr auf bewährtes Balladen-Terrain macht es aber nicht besser. "Too Bad" trieft derart schmalzig, dass man sich augenblicklich auf ein Coldplay-Konzert beamen lassen möchte, selbst wenn die ausschließlich neues Material spielen sollten. Wie es sich für eine komplett durchchoreographierte Show gehört, spart sich die Bands ihre großen Hits für das letzte Drittel auf. Dementsprechend kocht die Stimmung unter den gut 8000 Zuschauern in der Arena auch lange auf Sparflamme, was Kroeger nicht daran hindert, von einer "good crowd" zu erzählen.

Nun denn, "Hero", "Gotta Be Somebody" und natürlich das aus Funk und Fernsehen bekannte "How You Remind Me" bringen schließlich doch noch Leben in die zuvor dösenden Reihen. Aber selbst die im Grunde nette Aktion, die beiden Fans Tati und Marc auf die Bühne zu holen und dort "Rockstar"singen zu lassen, hinterlässt Fragezeichen. Denn die beiden vermeintlich zufällig ausgewählten Zuschauer zeigen keine Spur von Nervosität und finden den Weg in den Backstage-Bereich auffallend zielsicher.

Den einzig uneingeschränkt guten Song des Abends, die als Zugabe gespielte Coverversion des Foo-Fighters-Klassikers "Everlong", kennt wiederum offensichtlich nur ein Bruchteil des Publikums - was jedoch mehr über den sonstigen Musikgeschmack ihres Anhangs aussagt als über Nickelback selbst.