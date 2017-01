Ein Abend mit Hagen Rether ist kein reines Vergnügen. Der Essener Kabarettist spielt rhetorisch großes Tennis mit dem schlechten Gewissen seiner Zuschauer - im ausverkauften Mannheimer Capitol zwingt er sein Publikum fast vier Stunden lang zur Auseinandersetzung mit sich selbst. Das Abwatschen von Politikern und Wirtschaftsgrößen im Stil der Kollegen Priol oder Pispers verwendet er, wenn überhaupt, nur, um aufzuzeigen, warum etwas schief läuft. Das Abwatschen von einzelnen Sündenböcken hält Rether sogar für einen der strukturellen Fehler unserer Gesellschaft. Weil es verhindern soll, dass die grundsätzlichen Probleme diskutiert und gelöst werden.

Man merkt, die Wahlerfolge der Populisten treiben ihn um. Eigentlich müssten sie diesen Gralshüter von Vernunft und Empathie zur Verzweiflung treiben. Doch Rether zeigt keine Resignation, amüsiert sich über die paradoxe Charakterisierung als "hoffnungsloser Optimist". Stattdessen analysiert er die Ursachen der Erfolge von AfD und Co.: Am Anfang stehe Zorn, also "Wut mit Abitur", von Stichwortgebern wie Sarrazin, den testosterongesteuerte junge Männer auf der Straße in Gewalt ummünzen. Inzwischen sei es zur "Umwertung der Werte" gekommen, wenn etwa Bildungsbürger zum Schimpfwort wird oder man sich für Humanität erklären müsse.

Rether ist seit dem Ruhestand von Georg Schramm der Kompromissloseste seiner Zunft, weil für ihn immer "Wir" für all das verantwortlich sind: Wenn wir uns in einer Opferrolle einrichten und Stereotypen verinnerlichen, die er trotz "postfaktischem Zeitalter" locker widerlegt: Dass 2015 auch eine Rekordzahl von fast einer Million Menschen aus Deutschland ausgewandert sind, hört man in der Flüchtlingsdebatte zum Beispiel eher selten.

Die ganz große Kunst dabei: Selbst, wenn er so deutlich wie kein anderer seiner Kollegen Partei für Die Linke oder "Multikultiökospinner" ergreift und sehr lange die Vorzüge des Veganertums durchdekliniert, bleibt er stets enorm witzig - und das Publikum hellwach. Auch, weil es immer wieder mit Fragen aufgerüttelt wird wie "Sind sie auch so froh, dass Sie bei den Guten sind?"

Am Ende ist frische Luft im Kuppelsaal Mangelware und die Kluft zwischen in der Regel positivem Selbstbild und der von Rether schmerzhaft offen sezierten Wirklichkeit klafft meilenweit. Jetzt müsste man Mitglied bei Attac werden, zumindest Vegetarier, alle Flugreisen der nächsten 100 Jahre stornieren, das Auto abschaffen und mal wieder Parteiprogramme lesen. Eigentlich. Der bezopfte Gentleman am Flügel ist kein Fantast, sondern trotz seines von der Dummheit in der Welt angeekelten Grundgestus' ein Menschenversteher. Als solcher entlässt er sein begeistertes Auditorium mit kleinen Handreichungen: "Machen Sie doch mal 'ne Liste mit allem, für das sie dankbar sind" und "Seien sie gut zu ihren Kindern"- dazwischen bringt eine Interpretation über Michael Jacksons "Earth Song" den Abend virtuos auf den Punkt.