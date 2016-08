Der Pharao krönt sich selbst

Alle Bilder anzeigen Der unbestrittene Herrscher des Abends: DJ Hardwell in Aktion in Hockenheim. © Lenhardt Mit spektakulären Effekten und einer mitreißenden Performance begeisterte DJ Hardwell die fast 40.000 angereisten Fans. © doro-lenhardt@t-online.de Hardwell legt auch optisch gleich richtig los. © Lenhardt Kill The Buzz setzte CO2-Kanonen und blaues Fluglametta ein, während berauschte Fans die letzten Selfies vor dem Sonnenuntergang schossen. © doro-lenhardt@t-online.de Diese Fans haben auch vor dem Auftritt von DJ Hardwell schon Feierlaune. © Lenhardt

Es ist die Krux des Veranstaltungsgigantismus dieser Zeit: Verbal oft bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht, können die Mega-Events von heute die Superlative, die sie einlösen sollen, kaum noch darstellen. Zu groß die Konkurrenz, zu klein die Mittel, mit denen die Welt aus den Angeln gehoben werden soll. Oder?

Wie ein Magier in Trance blickt uns DJ Hardwell von den riesigen Postern aus an, eine türkis funkelnde Plasmakugel in den Händen. Bei jedem anderen sähe das albern aus - ihm glaubt man, dass die Energie, die aus dieser Kugel strahlt, bald in den 25 000 Fans wohnen wird, die gekommen sind, um den Hockenheimring beim Finale seiner "I Am Hardwell - United We Are"-Tour zu einem Ort der Ekstase zu verwandeln. Doch wie wird aus dem vierjährigen Robbert van de Corput aus Breda, der gerade mit dem Klavierspielen begonnen hat, jener Superstar, der sich beim BigCityBeats Virtual World Club Dome zum Pharao erhebt? Geschichte einer Krönung.

Einmarsch: Während die Nachmittagssonne den Asphalt des Fahrerlagers noch mit erhabener Hitze zum Kochen bringt, ist es DJ Funkerman, der die ersten Tanzwilligen des Festivals zum melodischen Rendezvous bittet - und damit schwer an die Anfänge von Hardwell selbst erinnert. Denn von Welt-DJ Tiësto entdeckt und unterstützt, sind es gerade die federleichten Dance-Sounds, die später Richtung Hip Hop ausdriften, mit denen Hardwell die ersten Clubs füllte und sich ein Publikum eroberte, das ihm folgen sollte, wohin er die musikalische Reise auch antrat.

DJ Hardwell Hardwell, bürgerlich Robbert van de Corput, wurde am 7. Januar 1988 im niederländischen Breda geboren. Bereits mit 18 hatte er seine ersten Erfolge in Untergrund-Clubs seiner Heimat - damals allerdings noch mit HipHop-Beats. Protegiert wurde er von Kult-DJ Tiësto. Im Jahr 2008 gründete Hardwell mit "Revealed Recordings" sein eigenes Label. Seine größten Erfolge feierte der DJ mit seinen Alben "I Am Hardwell" und "United We Are". Mit seinem Auftritt vor 40 000 Menschen in der Gelsenkirchener Veltins-Arena hält Hardwell den Publikumsrekord eines DJs auf deutschem Boden. mer

Der erste Schatten des Tages

Die Eröffnungs-Zeremonie: Erfolge erwachsen nicht aus Gefälligkeit - opulentes Material mit Statement-Charakter muss her. Zeit für Kill The Buzz. An der Klangmacht seiner Deep House-Wolken, mit denen der aufsteigende Plattenmeister der Menge den ersten Schatten des Tages spendet, gibt es keinen Zweifel. Dass die eine oder andere elektrifizierte Bass-Volte dynamischere Drops vertragen könnte, will man dem imposanten Geleit jedoch nicht anlasten, denn die Sänfte trägt den Sonnengott schon Richtung Bühne.

Die Ehren-Parade: Wer, wenn nicht Dannic, der als Hardwells engster und bester musikalischer Freund gilt, sollte für eine würdige Zeremonie sorgen? Und wie es sich für einen souveränen Zeremonienmeister ziemt, baut er dem Herrscher des Abends auf eleganteste Art und Weise die Brücke. Zwischen den Electro-Sounds seiner Vorgänger und Hardwells Big Room-House bewandert Dannic dabei genau die Gefilde, um das eng geschnürte Korsett des Progressive House mit druckvoller Verve zu öffnen. Und dann helfen auch die kühlen Wassernebelkanonen nicht mehr: Der hitzige Abend ist hereingebrochen, und Millionen flirrender Goldkonfettischnipsel begrüßen den Herrscher prachtvoll.

Die Krönung: Er steht da - und verkündet seine Botschaft. Kündet von einer Gesellschaft, in der die Details, die wir digital preisgeben, keine Zwietracht säen, sondern Einigkeit erzeugen werden. Eine Einigkeit, geleitet durch Musik. Von Mumbai bis Lissabon und von São Paulo bis Sydney hat der Welt-DJ des Jahres die ausverkauften Arenen zu einer universellen Koalition der Willigen verschmelzen lassen.

Er erzeugt musikalische Ozeane, die zwischen groovigen House-Passagen und bissigem Hardstyle alles anbieten, ohne zum Wust zu verkommen. Nicht umsonst haben seine Fans den Spruch "Go Hardwell - or go home" geprägt, wer auf der Straße der Geschmäcker nur geradeaus fahren will, ist hier an der falschen Stelle. Zweifelsohne gehören die Schauwerte eines solchen Spektakels unverkennbar dazu - und ohne die laserlichtdurchflutete Riesenpyramidenbühne, die von infernalischen Feuerfontänen und CO2-Kanonen im Dauereinsatz bespielt wird, würde Hardwells Finale nur halb so viel gelten. Doch was die Menschen an diesem Abend in rauschhafte Zustände versetzt, ist ein Set, das in epischen 200 Minuten von den Eurythmics ("Sweet Dreams") bis Coldplay ("Sky Full Of Stars") reist und einen Klangkosmos zwischen Tradition und Progression formt, den Hardwell mit seiner Gefolgschaft nur noch anführen muss.

Im Interview mit dieser Zeitung hatte Hardwell von Hockenheim als "ikonischem Ort" gesprochen, hier macht er sich selbst zur Ikone. Ein letztes Mal steigt er auf sein Pult, lässt das Höhenfeuerwerk regnen und reckt die Faust. Es ist 23:55 Uhr - der Pharao hat sich gekrönt.