Der schlechte Ratgeber Angst

Massenansturm von Flüchtlingen: Die große Zahl der Schutzsuchenden lässt viele Menschen mit der AfD sympathisieren. © dpa

Steuert das politische Deutschland auf eine Krise zu, oder ist das alles eher nur eine Ausdifferenzierung des Parteiensystems? Die Erfolge der Alternative für Deutschland (AfD) könnten sich bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fortsetzen. Ihre Wähler wollen vor allem die offizielle Flüchtlingspolitik nicht mittragen. Aber wie kann ein Dialog zwischen Befürwortern und Gegnern dieser Politik wie im Besonderen auch der AfD gelingen?

Dazu tragen die Medien derzeit kaum etwas bei, meint Eike Wenzel, Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Sie, und gerade die öffentlich-rechtlichen, ließen sich von Populisten an der Nase herumführen. "Und es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen populären Medien und politischem Populismus", so Wenzel.

"Stimme für Nichtgehörtes"

Philosophen und Kulturschaffende könnten vielleicht eher Orientierung geben. Sie unterliegen weniger dem Erfordernis, griffige Zitate zu transportieren und so kurz und verständlich wie möglich zu formulieren. Was sagen Repräsentanten aus der Region? "In Krisenzeiten haben Vereinfacher leichtes Spiel, ihre simple Sicht als Lösung anzubieten", findet Jakob Köllhofer, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in Heidelberg. "Also sind gerade solche Menschen und Institutionen gefordert, die die wahren Verhältnisse darstellen können."

Das DAI setze in seinem Programm auf den Abbau der "Riesenkluft zwischen den wenigen, die immer mehr wissen, und der Mehrheit, die nur noch Betroffene sind." Ähnlich sieht es Klaus Kufeld, Direktor des Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrums. Das neue Veranstaltungsprogramm trage dem auch schon Rechnung, indem es verstärkt das Thema Fremdsein bedenke. Er begreift die AfD als "Stimme für bisher Nichtgehörtes", die es in einen größeren Kontext zu setzen gelte. Kufeld findet ihn im Zusammenhang von Vielheit und Vielfalt, der nicht zuletzt in der Natur der Globalisierung liegt. Doch (zu) viele hätten eben noch nicht erfahren, wie bereichernd Vielfalt sein könne; stattdessen hätten sie davor Angst.

Da grenzt Philosophie an Fragen der Psychologie. Furcht - vor Fremdem oder einer ungewissen Zukunft - wandelt sich zuweilen in Wut, dann können Parteien punkten, wenn sie eine aggressive Rhetorik wählen. Der Mannheimer Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch, der in der universitären Lehre oder Radiovorträgen auch politische Phänomene in Wechselwirkung mit medialer Berichterstattung untersucht, greift dies auf: "Man darf Frauke Petry für ihre Rehabilitierung des Wortes 'völkisch' dankbar sein. Sie macht damit aus ihren rechtsradikalen Neigungen kein Geheimnis. Alle, die mit der AfD sympathisieren, wissen nun, woran sie sind."

Für gefährlich hält er indes vor allem die Repräsentanten der AfD, die moderat rechtskonservativ auftreten oder es auch sind, weil sie sich Illusionen über den Kern der AfD-Politik machten. In bestimmten Fragen, so Hörisch, nehmen extreme Parteien gemäßigte Positionen ein, um sich einen breiteren Rückhalt zu verschaffen. Es gelte aber, die AfD als eine "hochgefährliche Partei zu begreifen, die einen enthemmten Radikalismus der Mitte anstrebt und deshalb Erfolg haben könnte."

Dass sich in den jüngsten Wahlerfolgen der AfD "eine tiefe gesellschaftliche Unsicherheit - im nationalen Bewusstsein und nationalen Unbewussten - bekundet", das scheint auch für den Heidelberger Philosophen Anton Koch unstrittig. Die Angst vor Überfremdung durch Flüchtlinge und Einwanderer aus fremden Kulturkreisen hält er für übertrieben, denn: "Abermillionen Einwanderer haben ja etwa den Gründungsmythos und die Traditionen der USA nicht verwässert, sondern ins Supermächtige gesteigert." Wem an Deutschland und deutscher Zukunft gelegen sei, dem sollten Zuwanderer hochwillkommen sein. Anderenfalls "steigen wir ab aus der Meisterklasse der Nationen, und das Leben in Deutschland wird fader."

Koch interessiert besonders diese Frage: "Was bezweckt das nationale Unbewusste, wenn es der AfD Wahlerfolge zuspielt?" Zu ihrer Klärung möchte er beitragen. "Es gibt eine uneingestandene Angst vor Überfremdung, aber sie hat nichts mit Flüchtlingen, Einwanderern oder christlichen Werten zu tun", meint er. Vielmehr drohe eine "Gefahr der Selbstentfremdung, die von unseren politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Eliten forciert wird". Als ein aussagekräftiges Beispiel nennt er die Abschlüsse der Studiengänge, die nicht etwa arabische, sondern amerikanische Namen tragen: Bachelor und Master.

Furcht vor Übermacht der USA?

Es gebe aber eine "zur Staatsräson geronnene Angst, nochmals in Frontstellung" zur überlegenen Macht der USA zu geraten. Zugleich fürchte die nationale Psyche die Folgen der freiwilligen Dauerunterwerfung, durch die die Deutschen "zu Kanaillen im eigenen Land zu werden drohen, deren angestammte Sprache zum Freizeitidiom absinkt und deren Eliten ihren Ehrgeiz darein setzen, amerikanische Gewohnheiten zu imitieren." Die Angst vor dieser Überfremdung sei groß, dürfe aber nicht direkt zum Ausdruck kommen, weil die Angst vor Spannungen mit den USA noch größer sei. In Zukunft will sich Koch vertiefend mit einer philosophischen Theorie des Unbewussten beschäftigen. Ein Antwortversuch ist auch das - eine von mehreren Reaktionen auf die gesellschaftspolitische Lage, die eher auf Nachdenken als auf Krisenszenarien setzen.