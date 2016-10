Der Tanz der Kulturen

"Klare Haltung ist das, was wir in diesen Tagen brauchen", sagt Kulturministerin Theresia Bauer zur Eröffnung von Enjoy Jazz in der ausverkauften Heidelberger Stadthalle. Und betont wie OB Eckart Würzner, dass das Eröffnungskonzert des Festivals mit Mashrou' Leila aus Beirut genau dafür stehe. Enjoy-Jazz-Impresario Rainer Kern hatte diese Konstellation im Vorfeld mehrfach als politisches Statement bezeichnet, verweist auf der Bühne aber darauf, "dass Mashrou' Leilas Auftritt in erster Linie ein künstlerisches Statement ist." Die gemeinsame Aussage von Band und Festival sei, "dass sich Kulturen nicht bekämpfen, sondern ineinanderfließen". Selten bewahrheiten sich an einem Sonntag gehaltene Reden so sehr wie an diesem Abend ...

Mehmet Ungan Trio beeindruckt

Dazu trägt auch das Mehmet Ungan Trio von der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) mit seinem 20-minütigen Vorprogramm bei: Wie feinfühlig Ungan mit Oud, der Längsflöte Nay oder seiner Stimme, Ashok Nair auf der Sitar sowie Kontrabassist Johnathan Sell ihre aus drei Kulturkreisen stammenden Instrumente in Dialog setzen, sagt mehr als 1000 Worte.

18. Auflage des Eröffnungskonzerts 2016 läuft Enjoy Jazz vom 2. Oktober bis 11. November - mit insgesamt 61 Veranstaltungen und über 200 Künstlern aus 25 Nationen. Heute Abend stellt Pianist Johannes Motschmann um 20 Uhr in der Heidelberger Halle 02 sein Album "Electric Fields" vor. Abendkasse: 21 Euro. Das komplette Programm unter www.enjoyjazz.de

Daran schließt der Auftritt des libanesischen Quintetts Mashrou' Leila nahtlos an - wenn auch mit ganz anderen Mitteln. Der Beat des ersten Songs "Aode" ist relativ simpel, Schlagzeuger Carl Gerges und Bassist Ibrahim Badr versetzen trotzdem fast jeden auf Anhieb in Bewegung. Dazu kommt die mitreißende Präsenz von Sänger Hamed Sinno, der die große Bandbreite seiner Stimme mit ausgeprägter Mikrofontechnik und auch mal einer Art Megaphon erweitert. Geiger Haig Papazian folgt oft der Gesangsmelodie und erhöht so den Druck der Soundkulisse, die Komponist Firas Abou Fakher mit Gitarre oder Keyboard entscheidend prägt.

Das klingt zwar vertraut, nach Hipster-Electropop à la Hot Chip oder einer rockigeren Variante des Chic-Disco-Sound-Revivals um Nile Rodgers, Daft Punk, Pharrell und Co., der auch die neuen Alben von Coldplay oder Mumford & Sons prägt - der arabische Gesang ist es, der das Ganze auf eine extrem erfrischende Weise fremd und neu wirken lässt. Zumal der charmant satyrhafte Sinno alle Klischees vermeidet: Sein sinnlicher Gesang klingt nie nach Lamento oder Ruf zum Gebet - sondern wie eine Einladung zum Tanzen, in den Club oder zur dionysischen Orgie. Und da Popmusik Kontextkunst ist, wird es hochpolitisch, wenn man mit dieser Haltung über Homo- und Transsexualität, Geschlechterrollen oder falschen Männlichkeitswahn singt und aus dem Nahen Osten kommt.

Wie reibungslos Mashrou' Leila den aus New York eingeflogenen türkisch-schwedischen Saxophon-Virtuosen Ilhan Ersahin nach nur kurzer Probenzeit in ihren Sound einbetten, unterstreicht das implizite Plädoyer für freiheitliches Miteinander. Das Konzert ist quasi zweigeteilt: Gut 50 Minuten lang haben die fünf, sechs Dutzend Fans aus dem Libanon oder Syrien einen enormen Wissenvorsprung. Sie singen die Texte mit, bejubeln jeden Song und jeden gekonnten Hüftschwung Sinnos lautstark und beginnen zunächst an den Seiten der Stuhlreihen zu tanzen.

Als die jüngeren deutschen Zuschauer dazustoßen, gibt es kein Halten mehr: Die Tänzer strömen vor die Bühne, verleihen der Band einen zusätzlichen Energieschub und das reißt dann fast alle von den Sitzen - plötzlich tanzen auch die Wirtschaftskapitäne, Politiker und Intendanten in den ersten Reihen. Die Kulturen tanzen quasi ineinander, nach dem Motto des Funk: "One Nation Under A Groove". Und das im Dienste der großen Freiheitsbotschaft des Pop, die Mashrou' Leila auch unter schwierigeren Bedingungen als bei Enjoy Jazz vertreten..