„Der Tanz hat mich gerettet“

Glückshormone schießen durch ihre Adern. Man sieht es. Man spürt es. Denn dass es, wie Samstagnacht bekannt wurde, tatsächlich bis ins Finale von "Das Supertalent" reicht, nein, das hätte keiner von ihnen geglaubt. Aber so ist es: Das Projekt "Mannheimer Schule 2.0" des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) wird am Samstag um den Sieg spielen (ab 20.15 Uhr live auf RTL).

Mit dabei ist auch der Mannheimer Tänzer David Kwiek alias Mr. Quick. Er sei beim ersten Mal sogar "mit gemischten Gefühlen" hingefahren, sagt er bei einem Besuch in der Redaktion. Schließlich war er dann "total überrascht", dass das alles überhaupt ausgestrahlt wurde und damit Millionen Menschen sehen konnten, was das Kurpfälzische Kammerorchester und er ja regelmäßig machen: in Mannheimer Schulen Kindern klassische Musik näherbringen. "Als wir qualifiziert waren, kamen gleich nachts Anfragen von überall. Das Telefon stand nicht mehr still. Ich habe es irgendwann in die Ecke geworfen", sagt er.

"Du musst hart an dir arbeiten!"

Mannheimer Schule 2.0 Das Projekt: Grundüberlegung des Projekts "Mannheimer Schule 2.0" ist, dass Musik Kindern und Jugendlichen gut tut, Sinne, Geist und Persönlichkeit stärkt. Das ist nicht so dahin gesagt. Es ist quasi wissenschaftlich bewiesen. 2016 ging das Projekt, das klassische Musik mit modernem Streetdance verbindet, erstmals in Mannheimer Real- und Werkrealschulen. Protagonisten sind Steetdancer Dr. Quick, Balletttänzer Norbert Steinwarz und das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO). "Das Supertalent": In der RTL-Show hat "Mannheimer Schule 2.0" die Juroren Victoria Swarovski, Bruce Darnell und Dieter Bohlen zu einem dreistimmigen Ja animiert. Am vergangenen Samstag wurde bekannt, dass die Mannheimer im Finale sind. Das Finale: Dr. Quick und die Streicher des Kurpfälzischen Kammerorchesters werden nun am Samstag, 17. Dezember, ab 20.15 Uhr live auf RTL gegen die anderen elf Finalisten um den Sieg antreten. dms

Mr. Quick ist Tänzer. Und was für einer: Der Streetdance-Spezialist hat unzählige Wettbewerbe gewonnen, darunter Weltmeisterschaften im Locking und einige andere im Popping, was gemeinhin als Breakdance wahrgenommen wird. Und das ist auch das Erfolgsrezept der "Mannheimer schule 2.0": Die Streicher des KKO spielen klassische Musik von Mozart oder Tschaikowsky, und Mr. Quick interpretiert das tänzerisch mit einer jungen Ausdrucksform, die den Kindern vor allem auch aus einfacheren Verhältnissen vertraut ist.

Denn das will das Projekt auch: Kinder aus problematischeren Familien und Stadtteilen erreichen. "Die motorischen Fähigkeiten, so was wie Respekt und Konzentration sind oft sehr schlecht bei diesen Kindern", sagt Mr. Quick, "und hilfreich ist eben, dass ich einer von denen bin. Ich gehöre zu ihnen, zu den Afrikanern, den Türken und all den Leuten mit Migrationshintergrund, weil: Ich bin ein Roma." Der Tanz habe ihn damals gerettet, sagt er - und lässt anklingen, dass er diese gute Erfahrung gern weitergeben möchte.

Denn bis Mr. Quick war, wo er heute ist, musste er nicht nur hart arbeiten, sondern auch viel einstecken: Als Roma-Kind bekam er meistens nur Demotivierendes von seinen Lehrern zu hören, Sachen wie: "Aus dir wird sowieso nichts, du wirst nicht Rechtsanwalt, Arzt oder so." Hat er deswegen Hass auf diese Gesellschaft? "Wenn ich so wäre, dass ich die Leute deswegen hasse, weil sie mir solche Dinge sagen, dann müsste ich ganz Deutschland hassen. Mein Opa war schließlich im KZ." Im Gegenteil: "Ich bin meinem Lehrer dankbar, er hat mir die Augen geöffnet und mich zur Einsicht bewegt: Du musst hart an dir arbeiten!"

Mit Projekten wie der "Mannheimer Schule 2.0" hat das KKO bereits 12 000 Mannheimer Kinder erreicht - 2400 allein mit ihm, Mr. Quick. "Es geht uns um eine Mission, es geht uns um die Schulen und die Kinder", sagt die Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin des KKO Gabriele Gefäller. Und für Mr. Quick hat sie nur Lob übrig: "David ist sehr facettenreich und vielfältig. Die Bewegungen passt er intuitiv an, sie werden weicher, wenn auch die Musik weicher wird. Das passt immer sehr gut zu dem, was wir spielen."

Musikgeschichtliche Epoche

Überhaupt sei das Projekt für alle sehr gut: "Es ist für uns sehr gesund, dass wir aus unserem elitären Umfeld rauskommen und in Berührung mit Menschen kommen, die normalerweise nicht zu uns ins Konzert kommen." Sie wollten den Schalter umlegen und zeigen, dass Klassik nicht nur für alte Menschen ist, "sondern cool sein kann." Eine Herzenssache.

Der Name "Mannheimer Schule 2.0" bezieht sich auf eine musikgeschichtliche Epoche, die den Übergang vom Barock zur Klassik markiert, die sich, so sagen manche Musikologen, ohne die Hofkapelle von Kurfürst Carl Theodor sicherlich anders entwickelt hätte. Stamitz, Fränzl, Richter, Cannabich oder Holzbauer - so hießen die Protagonisten damals.

Aber wird klassische Musik nicht missbraucht, wenn einer Streetdance dazu macht? Rodolfo Mijares, 25 und Bratscher beim Projekt, sagt Nein: Es sei sicherlich nicht die ideale Umgebung für die Musik, sagt der Venezolaner, aber man erreiche eben andere Menschen und sehe, dass es auch für Klassik andere Wege gebe. "Für mich persönlich," so Mijares, "war das eine ganz neue Erfahrung. Ich war noch nie im Fernsehen. Das ist eine andere, eine verrückte Welt. Das Projekt ist nicht so abgehoben, man bekommt den menschlichen Kontakt. Das gefällt mir - auch wenn das nicht das ursprüngliche Ziel des Musizierens ist."

Mijares wird dabei sein am Samstag. Schon morgen fährt die Crew nach Köln und bereitet sich vor. Sicher ist nur dies: Aus Klassik und Tanzstilen wie Popping, Waving oder Dime Stopping wird eine ganz andere Show werden mit anderen Werken und, so Gefäller, "auch einer großen Überraschung". Und falls die Mannheimer siegen sollten: Bitte nicht Mr. Quick anrufen! Zwecklos. Das Telefon liegt wahrscheinlich in irgendeiner Ecke und klingelt vor sich hin...