Beginner rocken vor Rekordkulisse

"Alle sind happy, denn der Testsieger rappt wieder", schallt es aus Tausenden von Kehlen, nachdem die dröhnenden Nebelhörner des Beginner-Hits "Ahnma" die große Menge an Rauchern schlagartig in die ausverkaufte Mannheimer Maimarkthalle gelockt haben. 10 000 Zuschauer bei einem Einzelkonzert des Hamburger Rap-Trios - das hat es in 25 Jahren Bandgeschichte noch nicht gegeben. Das verkündet Eizi Eiz, seit seiner Solokarriere besser bekannt als Jan Delay, mit stolzgeschwellter Brust zu Beginn der über zweistündigen Show, bei der die Fans von Anfang an enthusiastisch mitgehen.

Am Schluss gibt er sich völlig überwältigt: "Unfassbar! Eigentlich können wir jetzt die Tour abbrechen, nach Hause fahren und verträumt lächelnd an Mannheim denken!" Kein Wunder: Das Konzert musste aufgrund der immensen Nachfrage zweimal hochverlegt werden: von der Heidelberger Halle 02 in den mehr als doppelt so großen Maimarktclub und dann in die große Halle - faktisch eine Verzehnfachung der Kapazität.

Advanced Chemistry helfen

Wobei Eizi Eiz, Denyo und DJ Mad nicht müde werden, an ihre Anfänge in der Alten Feuerwache ("Hamburg-Mannheimer - mehr vom Leben") oder im Weinheimer Café Central zu erinnern. Zumal ihr gewaltiges Comeback mit dem Nummer-eins-Album "Advanced Chemistry" (AC) ganz im Zeichen ihrer gleichnamigen Vorbilder aus Heidelberg steht.

Zum totalen Abriss fehlen aber schon ein paar Prozent - etwa wegen der maimarkthallen-typischen Abstriche bei der Soundqualität. Oder der Tatsache, dass sogar Songs wie "Ahnma" und "Macha Macha" ohne die Wucht der jüngeren Gast-Gangstarapper Gzuz oder Haftbefehl zwangsläufig weniger heftig einschlagen. Aber Klassiker wie "Hammerhart", "Gustav Gans", vor allem aber "Füchse", "Rock On" und das intensivst mitgeschmetterte "Liebes Lied" im DJ-Mad-Remix sorgen für Bambule im Sinne des Beginner-Albumtitels. Und neue Nummern wie "Rap & fette Bässe", "Es war einmal" oder das Dubstep-beat-gewaltige "Schelle" gehen auch gut steil. Beim totalen Abräumen helfen die noch älteren Deutsch-Rap-Veteranen von AC: Die Heidelberger Torch und Toni L. machen aus "Wir waren mal Stars" ein Fanal und den Mix ihres Klassikers "Fremd im eigenen Land" mit "Thomas Anders" unterstützt vom starken Megaloh aus dem Vorprogramm zum Glanzlicht des Abends.