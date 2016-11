Der Thriller-Autor als sympathischer Unterhalter

Es klingelt. Emma Stein bekommt ein Paket. Und um dieses Paket, das in Emma schlimmste Erinnerungen wachruft, geht es den ganzen Abend. Sebastian Fitzek macht es spannend. Schließlich ist er einer der gefragtesten Thriller-Autoren, und einer, der sein Geschäft auch außerhalb des Schreibens versteht. Im ausverkaufen Musensaal empfängt er sein Publikum, von denen nur, wie er abfragt, die allerwenigsten "gezwungen" wurden, seine Lesung zu besuchen. Doch am Ende sind auch diese "Begleiter" von Fitzeks Lesung begeistert, die mehr bietet als Lesetisch und Wasserglas.

Lesung als Multimediashow

"Das Paket" ist zwar sein neuster Roman, aber Fitzek macht eine reife Multimediashow daraus. Noch hängt das Paket als Bühnenvorhang gut verschnürt über seinem Kopf. Und natürlich öffnet Fitzek es nicht gleich. Spannungsbögen sind schließlich sein Geschäft! Er plaudert. Heiter. Charmant. Doch dann geht's los, der Vorhang fällt, dahinter sitzt die dreiköpfige Band Buffer Underrun, die kräftig und laut in die Tasten haut.

"Mord, Totschlag, Blut, sind mein Hobby", zischelt Sebastian Fitzek ins Mikrofon und schlägt den Thriller auf. Emma, seine Protagonistin ist noch ein Kind. Es ist Nacht. Im Hintergrund brummelt die Musik, plötzlich ertönt ein spitzer Schrei. Auf dem Bühnenbild ist Emmas Zimmer zu sehen. Düster. Das Fenster ist offen. Schwarze Krähen sitzen auf einem Baum.

Vor zehn Jahren hatte Fitzek mit seinem ersten Roman nur kleine Leseräume gefüllt. "Who the fuck is Fitzek?", (nun humorig vertont) wollte man wissen. Mittlerweile wird er "Meister des Grauens" genannt und feiert diese Show als "Dankeschön-Tour" mit seinen Lesern. Und die hören an diesem spannenden Abend, was mit Emma, mittlerweile erwachsen, in einem Hotelzimmer geschieht, und dann natürlich, wie der Postbote klingelt. Man ahnt Schlimmes.

Aber Jürgen, einer der 1200 Besucher, hat "Das Paket" schon in seinen Händen. "Ich kann kaum erwarten es zu öffnen", sagt er. Und der sympathische Fitzek? Er wird am Ende noch alles signieren.