Deutsch-russischer Dialog

Als wir die Werbung "Zusammen gewinnen wir" für die Olympischen Spiele in Sotschi hörten, konnten wir nicht ahnen, dass der Slogan auch auf die aktuelle Ausstellung in der Ludwigshafener Rudolf-Scharpf-Galerie passen würde. Denn hier, in der Dependance des Wilhelm-Hack-Museums, werden wir unter dem Titel "Grenzgänge" zu einer Schau eingeladen, die spannende Sichtweisen russischer und deutscher Künstler vorstellt. Sotschi ist nach 2014 zwar wieder in den Hintergrund gerückt, aber die Schönheit der Stadt, die Palmen, der Strand am Meer, die Berge des Kaukasus und vor allen Dingen die Menschen, sind geblieben.

Jurij Chursin, Olga Egorova, Oleg Korchagin, Igor Maksimenko Lilit Matevosyan und Zhenja Zhulanova stellen sie uns vor. Gleich am Eingang der Galerie werden wir von einem Video empfangen, das uns auf die "dritte Hauptstadt", wie Sotschi nach Moskau und Sankt Petersburg genannt wird, neugierig macht. Aber "Grenzgänge" bedeutet ja auch, dass man zum anderen schaut, und deshalb wird in einzelnen Bildern unsere Heimat gegenüber gestellt.

Kulturaustausch mit Tradition

Dort der Blick aufs Schwarze Meer und hier die Stille im Luisenpark. Denn was wäre ein "Zusammensein", wenn sich nicht auch Künstler der Region an der Ausstellung beteiligen würden? Andrea Esswein, Jörg Fischer, Ulrich Thul, Wolfgang Sautermeister, Barbara Straube und Günther Wilhelm haben diesen Part übernommen.

Bereits vor mehr als 20 Jahren kam es unter dem Oberbegriff "Quattrologe" des Vereins Kultur-Rhein-Neckar zum ersten deutsch-russischen Kulturaustausch, der, so Frank-Walter Steinmeier "aufhorchen" lässt. Der Bundesminister des Auswärtigen ist einer der Prominenten, die das Programm unterstützen. Aber auch private Förderer oder die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit den Städten Ludwigshafen und Mannheim haben sich für den künstlerischen Verständigungsprozess gewinnen lassen.

Der 20-jährige Austausch wurde letztes Jahr in der russischen Metropole gefeiert und mit "Quattrologe20Plus" hat Eleonore Hefner, Verantwortliche des Vereins, nun mit einem umfangreichen Programm zu uns eingeladen. In der Galerie geht es natürlich um aktuelle künstlerische Positionen. Lida von Mengden hat kuratiert und beantwortet im Laufe der Ausstellung mit der Künstlerin Olga Egorova aufkommende Fragen. Und die gibt es zu Genüge.

Dokumente des Wandels

Ob sie einen politischen oder religiösen Kontext betreffen, wird sich zeigen. Aber dass in russischen Akademien traditioneller gelehrt wird als in deutschen, ist bereits an den figurativen Werken zu erkennen. Denn selbst die Aktmalerei, die hier kaum noch Bedeutung hat, gehört zum Ausstellungsmaterial.

Auseinandersetzung mit dem Menschen, der Umwelt und dem Wandel der Gesellschaften, zeigen sich mal ganz klar, mal bleiben sie schwebend im Raum. Das von beiden Seiten. Somit präsentieren beide Künstlergruppen mit Malerei, Zeichnung, Video und Fotografie ein positives Gleichgewicht. Und nicht nur das ist ein Gewinn.