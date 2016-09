Die aus der Reihe tanzt

Sie bewegt sich viel und in Sachen Tanzgeschichte Vieles. Dass Isadora Duncan auch ein bewegtes Leben führte, versteht sich daher fast von selbst. © Parthas Verlag

"Wenn jeder in uns eine unterschiedliche Persönlichkeit zu erkennen glaubt, wie können wir dann wissen, über wen wir zu schreiben haben?" Im Vorwort ihrer Autobiografie verwirft Isadora Duncan so die Zweifel an ihren schriftstellerischen Fähigkeiten und verteidigt damit den Entschluss, ihr buchstäblich bewegtes Leben selbst aufzuschreiben.

Die US-amerikanische Tänzerin und Choreographin Isadora Duncan (1877-1927) war vielleicht der erste internationale Popstar, eine Art Madonna des Jugendstils, dessen personifizierte Ikone sie mit ihrem Barfußtanz, den wallenden Gewändern, ihrer Natur- und Schönheitssehnsucht war.

Zum Stadtjubiläum 1907 kam der Star nach Mannheim, residierte im "Hotel National", dem späteren Parkhotel und heutigen Maritim, um auf dem abgedeckten Fontänenbecken hinter dem benachbarten Wasserturm mit ihren Jüngerinnen ein "Attisches Fest" vor 15 000 Mannheimern zu feiern. Ihr Auftritt kostete 12 000 Mark, was etwa einem Viertel der Baukosten der ganzen Platzanlage entsprach. Genutzt hat der chronisch klammen Pionierin die hohe Gage nicht viel. Geld kam, Geld ging - für Luxus, Ideen und Freunde. In ihrer nun vom Berliner Parthas Verlag neu editierten Autobiografie "I've only danced my life" (Ich habe mein Leben nur getanzt) erwähnt Duncan, die es mit Zahlen und Abläufen nachweislich nicht allzu genau nahm, Mannheim nicht. Aus dem Jahr 1907 berichtet sie nur von Reisen nach Sankt Petersburg, London und der anschließenden Tournee durch Amerika, die sie auch in ihren Geburtsort San Francisco brachte - "acht Jahre nachdem ich die Stadt auf einem Viehtransporter verlassen hatte."

Spitzengagen und ewige Geldnot

Um die Jahrhundertwende war die liebenswürdige wie eigenwillige Amerikanerin zum Weltstar des Jugendstils reüssiert. Barfuß tanzte sie armerudernd "Wassernymphen" und "Narcissus", oft im Freien, vor Millionären, in Salons, zwischen antiken Skulpturen und in Museen. Sie suchte das Land der Griechen nicht nur mit der Seele, sondern auch mit Händen und Füßen. Das kann als Katalysator für ihren Weg gelten, Gefühle tänzerisch auszudrücken, die im Ergebnis noch keinen Ausdruckstanz, aber immerhin seine zeitnahe Vorstufe ausmachen.

Geldnot verfolgten sie noch als sie mit Leuten wie Elenore Duse, Konstantin Stanislawski, Edward Gordon Craig, Gabriele D'Annunzio, Cosima Wagner oder Auguste Rodin - der internationalen Kunstelite jener Zeit - verkehrte. Ihre Ideen, Kapriolen und Schülerinnen gingen ihr über alles, auch über finanzielle Weitsicht. Über ihre mit Hilfe von Engelbert Humperdinck gegründete Grunewald-Schule schreibt sie: "Oh diese stolzen, verführerischen Träume, die mein Leben von einer Katastrophe zur nächsten führten!"

Und ja: Duncans Privatleben war ein Drama, nahezu eine griechische Tragödie. Sie, die immer munter und selbstbewusst aus der Reihe tanzte, verlor früh und tragisch ihre Kinder, ihre zahlreichen (meist ebenso tragischen) Amouren füllten die Skandalspalten - und mit nur 50 Jahren starb sie einen mythengerechten Tod: Ihr langer (natürlich roter) Seidenschal verfing sich an der mondänen Côte d'Azur in den Speichen ihres Amilcar-Cabriolets und brach ihr das Genick. Duncan hasste den Zwang und die Grenzen. Ehe, "unnatürlicher" Ballett-Drill, Genreunterteilung und Nationalismus waren Isadora Duncan ein Graus - und doch lesen sich in ihrem Todesjahr 1927 unter dem Titel "My Live" aus reiner Geldnot entstandenen und 1928 im Züricher Amalthea Verlag auf Deutsch erschienen "Memoiren" recht heiter. Das liegt zumeist an dem frischen, sympathischen Sprachduktus, den Übersetzerin Ute Astrid Rall nach 90 Jahren der um Redundanzen vernünftig eingekürzten Neuübertragung eingeschrieben hat.

In frischer Sprache

Das nicht allzu genau genommene, im Selbstbild heiter geschönte, aber positiv verarbeitete Leben der Duncan dokumentiert diese verdienstvolle und zudem mit zahlreichem Bildmaterial versehene Neuauflage ebenso angemessen wie die Visionen einer legendären Künstlerin, der es auch an Selbstironie nicht fehlte: Über den Bildhauer und Kunstsammler George Grey Barnard schreibt sie: "Ich war das Flüchtige, Vergängliche, er stand für das ewig Gültige. Aber zumindest war ich keine Salome, ich forderte niemals jemandes Haupt ein."