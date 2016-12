Die Erschlaffung des Westens

Alle Bilder anzeigen Steht im Zentrum der multimedialen Heidelberger Aufführung: Marco Albrecht als François, hier in einer Szene mit Nicole Averkamp. © Annemone Taake Rechte Überzeugungsarbeit von links: Marco Albrecht, Dominik Lindhorst-Apfelthaler, Sheila Eckhardt in der Heidelberger Premiere. © Annemone Taake

Sie tun es alle: in Hamburg, Berlin, Wien, Dresden und beinahe auch in München. Jetzt war Heidelberg dran, sich dem zwingendsten Stück der Saison zu unterwerfen. Die maliziöse Gesellschaftsatire des französischen Literaten Michel Houellebecq, die Frankreich zum ersten islamischen Staat Zentraleuropas visioniert, erschien 2015 an jenem Tag in Buchform, als sich das Attentat auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" ereignete - und stürmte die Bestsellerlisten. Mittlerweile gibt es das Magazin auch auf Deutsch und das Buch in der Übersetzung von Norma Cassau und Bernd Wilczek bundesweit auch als Theaterstück.

Politische Männerfantasien

Im Marguerresaal spielen nun sechs Heidelberger Schauspieler, was Regisseur Moritz Schönecker und Dramaturgin Lene Grösch aus 270 Taschenbuchseiten zusammengestrichen haben. Chronologisch, texttreu und unergänzt - was man heute dazu sagen muss.

Die bösartige wie auch kluge Geschichte der "Unterwerfung" geht so: Aus politischen Allianzen zur Vermeidung einer Regierung des Front National geht am Ende der Kandidat einer gemäßigten Muslimbruderschaft als französischer Präsident hervor. Frauen verschwinden aus Politik, Wissenschaft und Arbeitswelt - und es offenbart sich die Verführbarkeit der "Herren der Schöpfung", die Morgenluft im Bartschatten des Propheten wittern.

Einer von ihnen ist der Romanistikprofessor François - wie immer auch ein Alter ego des schrägen Literaten Houellebecq, dessen Plattformen aus den werkimmanenten Elementarteilchen Philosophie, Sex, Zigaretten und Alkohol bestehen.

Glaubt man ihm, ist der Intellektuelle an sich ein dauergeiles, verfressenes, stets durstiges Potenzwunder - und willige Partnerinnen ohnehin die einzige Währung, in der Männer in der Lage sind zu rechnen. Warum also sollte das Familienstück der Schöneckers, die mit Moritz (Regie), Joachim (Musik) und Benjamin (Bühne) gleich dreifach vertreten sind, zimperlich mit den derben Stellen umgehen? Humorbegabung Dominik Lindhorst-Apfelthaler hüpft im aufgeblasenen Penis-Kostüm als des Mannes bester Freund durch die Gegend - ihm und dem Westen geht die Luft aus und es sinkt zusammen, was nicht mehr stehen kann, puh, was haben wir gelacht.

Im Bistro-Hintergrund geben sich Frankreich-Klischees munter die Klinke in die Hand. Die Halbmondsichel ist ein Croissant, Gauloises versprechen "Liberté toujours" und dazu erklingen vor blau-weiß-roten Bücherstapeln Jacques Brel und französische Filmmusik - am zynischsten vielleicht die des 80er-Teenie-Streifens zu "La Boum - die Fete": "Dreams Are My Reality". Das "Bumm" der Attentate (Video: Peer Engelbracht) lässt vorher unaussprechbare (Männer-)Träume lebbare Realität werden.

Das wäre eigentlich - nicht nur für Frauen - eine traurige Nachricht. In Heidelberg zieht die Satire allerdings komplett um: in den Quatsch-Comedy-Club. Dem Frohsinn wird eine Rakete nach der anderen gezündet, freilich die aus dem 30 Jahre alten Kalauer-Fundus der ollen Volksbühne. Folglich waren zur Pause einzig die Mäntel an der Garderobe begehrter als der (deutsche) Chardonnay an der Foyer-Bar.

Satire als Quatsch-Comedy

Im Zentrum der unfassbare drei Stunden dauernden multimedialen Trash-Requisiten-Drehbühnen-Materialschlacht steht Marco Albrecht als glaubwürdiger François. Seine Kollegen haben es schwerer: Sie übernehmen nicht nur Teile seines Textes mit, sondern spielen auch das komplette Restpersonal aus: Gespielinnen, Dozenten, Politiker oder Mönche, denen Veronika Bleffert den Kostümständer gleich auf die offene Bühne stellt, damit es noch schneller gehen kann.

Andreas Uhse reüssiert dabei als französisch-kölsch näselnder Prediger Pierre Vogel, Nicole Averkamp gibt eine glänzende Marine Le-Pen-Studie zum Besten. Mit gepuderter Perücke spielt Raphael Gehrmann den Aufklärungsphilosophen, während Sheila Eckhardt für die Geliebten und hohe Sangeskunst zuständig ist. Auch lässt der Partywahnsinn immerhin nach der Pause etwas nach. So ganz ernsthaft (dafür aber lang) wird es dabei dennoch nicht.

Es kann daran liegen, dass Loriots Bonmot "Früher war mehr Lametta" für diese quietschbunte Heidelberger Knallnummer zu keinem Zeitpunkt des Abends gilt.