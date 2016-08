„Die Interpretation lebt von der Übertreibung“

Hat eine große Musikerkarriere hinter sich, blickt zufrieden auf sie zurück und lebt doch ganz in der Gegenwart: Ulf Hoelscher. © Privat

Der Krieg ist seit einigen Jahren vorbei, die Motorisierung beginnt. Ein Mann tuckert 1952 mit seiner 200er Zündapp bei Wind und Wetter freitags von Neustadt an der Weinstraße nach Heidelberg. Auf der Autobahn haut er den schnellen Gang rein - die Schaltung liegt noch rechts am Tank - und ruft seinem Sozius zu: "Höchstgeschwindigkeit, 80 Kilometer". Der Bub auf dem Rücksitz, gerade mal zehn, hat einen Rucksack über den Schultern, er mag das altmodische Ding nicht. Doch drin ist eine Geige, und der junge Ulf Hoelscher wird von seinem Vater zum renommierten Geigenlehrer Bruno Masurat gefahren. Dort gibt es erst einmal Marmeladenbrot, ehe der Unterricht beginnt, denn oft sind die Finger vom Fahrtwind klamm.

An einem lauen Sommerabend kommen wir ins Plaudern. Ulf Hoelscher hält Rückschau, erzählt von Stradivaris, die er zwischenzeitlich gespielt hat, und von seinem jetzigen Instrument, einer Guarneri (dem Älteren). Er ist der prominenteste deutsche Geiger seiner Generation, das Violinspiel ist einfach sein Ding, er kann nicht anders: "Seit 67 Jahren übe ich und werde ganz kribbelig, wenn ich - was ganz selten vorkommt - mal einen Tag lang keine Geige in der Hand habe, es ist für mich immer eine große Freude".

Doch jene Griffhand macht nach einem Bruch Probleme. Die große Konzertkarriere ist zu Ende: "Ich bin jetzt der Spezialist für langsame Sätze". Ein bisschen Melancholie? Ulf Hoelscher kaschiert dies mit selbstironischem Lächeln. Auch sein Projekt der Gesamtaufnahme des Violinwerks von Eugène Ysaye wird er nicht mehr realisieren können.

Violonist Ulf Hoelscher Ulf Hoelscher wurde 1942 in Kitzingen (Unterfranken) geboren und wuchs in Neustadt an der Weinstraße auf. Sein Vater war Violinist und Pädagoge, zwei Geschwister wurden ebenfalls Berufsmusiker. Nach Studien in Heidelberg, Köln sowie in den USA startete der Geiger 1968 seine Karriere, die ihn in die großen Konzerthäuser führte, auch als Kammermusiker machte er sich einen Namen. Gerühmt werden sein umfangreiches Repertoire und sein Interesse für zeitgenössische Komponisten, die ihm manche Uraufführung verdanken. Von 1981 bis 2010 bekleidete Ulf Hoelscher eine Professur an der Musikhochschule Karlsruhe. Der Geiger lebt in Nußloch bei Heidelberg und ist verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Töchter. BE

Es gab Brüche im Leben

Der Pfälzer hat eine Flasche Wein im imaginären Rucksack, von dem er maßvoll nippt. Mit 14 spielte er unter Karl Rucht Mozarts A-Dur-Konzert, mit 15 auf dem Heidelberger Schloss das süffige Bruch-Konzert. Mit 16 ging er an die Kölner Musikhochschule zu Max Rostal, mit 20 nach Amerika: "Ich konnte kein Wort Englisch." Josef Gingold und Ivan Galamian waren seine Lehrer, erste Adressen in der Branche. Wege kreuzten sich, so auch mit Pinchas Zukerman; ein Studienkollege brachte ihm Shakespeare in der Originalsprache nahe. Die Karriere schien vorgezeichnet.

Gab es auch Brüche in seinem Leben, Selbstzweifel, vielleicht auch Ängste? "Als ich von Amerika zurückkam, dachte ich, jetzt geht es richtig los. Aber ich saß da und es war nichts". Sollte er nicht doch lieber Medizin studieren oder Tischler werden? Doch Glücksmomente stellten sich ein. Emmerich Smola sagte nach ein paar Takten Vorspiel: "Sie sind engagiert". Und über die Bundesauswahl junger Künstler ergab sich die Zusammenarbeit mit Volker Schmidt-Gertenbach und dessen Göttinger Orchester. "32 Konzerte in einer Saison, das war doch genau das, was ich wollte."

Das Repertoire von Ulf Hoelscher ist staunenswert. Es reicht von den Klassiker-Standards bis zu Volker David Kirchner, Henze, William Walton, Samuel Barber, Aribert Reimann oder auch Siegfried Wagner: "Ein schönes, lyrisches Stück, aber der Vater-Gigant steht im Hintergrund". Hoelscher bedauert auch, dass das Repertoire im Konzertleben so eingeengt ist. Warum nicht die Konzerte von Joseph Joachim, Vieuxtemps, Wolf-Ferrari ("Das ist ein Hit!"), Kurt Weill ("Ein phantastisches Konzert mit Blasorchester") oder Busoni ("Ein wirklich geistvolles Stück")? Und das Gesamtwerk von Louis Spohr ("extrem schwierige Werke") hat er auf acht CD's eingespielt, die Rundfunkanstalten zehren davon.

Professur in Karlsruhe

2010 ging er von seiner Professur an der Karlsruher Musikhochschule in den Ruhestand. Bedauern? "Zu keiner Sekunde, ich habe doch meine Geige!" Außerdem ist er ein gefragter Lehrer, gibt zudem Meisterkurse in Salzburg, Cervo (Italien) oder auch Tokio. Und beschäftigt sich mit Adolf Busch, dessen kompositorisches Werk er wiederentdecken will. Auch zum Geigenbau hat er jetzt eine festgefügte Meinung: "Am Mythos Stradivari ist etwas Wahres dran, dessen Instrumente sind das Ideal, aber es gehört eine große Meisterschaft dazu, so einem Instrument gerecht zu werden".

Der angenehme Abend geht zu Ende, Ulf Hoelscher bedankt sich artig für den Imbiss, der sei "phantastisch" gewesen. Aber, aber, nicht doch. Der Geiger zitiert mit mildem Spott seinen frühen Lehrer Max Rostal: "Interpretation lebt von der Übertreibung".