Uraufführung am Nationaltheater

Lebt als "die kleine Maus" wie eine Prinzessin zum finanziellen Wohle ihrer Eltern im goldenen Internet-Käfig: Martina (Holly Bratek/Nina Gamet) © Christian Kleiner

Martina will nicht essen. Widerwillig und ängstlich sitzt die Sechsjährige vor ihrem Teller. Vater Anton zwingt sie, ihn zu leeren. Zu gut gehe es ihr, Nahrung und Trinkwasser im Überfluss habe sie, an Disziplin fehle es, an Luxus herrsche Überfluss. Den Versuch ihrer Rechtfertigungen, ihren Ton könne sie sich sparen oder für die Vereinten Nationen aufheben, sagt der Vater. Diese das Kind bewusst überfordernde Pointe seiner halbakademischen Erziehungsrede wurde zum Titel von Schriftsteller Clemens J. Setz' erstem Theaterstück, das der Regisseur und ehemalige Nationaltheaterschauspieler Tim Egloff nun im Studio Werkhaus zur Uraufführung brachte.

Gefallene Schranken

Die "Vereinten Nationen" möchte auch unbeirrt anrufen, wer diese pädagogische Abartigkeit über zwei Stunden verfolgt. Wer denkt sich so etwas aus und warum? Doch ganz so wirtschaftlich abwegig wie ethisch abartig sind die Überlegungen von Clemens J. Setz nicht. Zu wie viel Hergabe von Privatheit und Intimität sind Menschen bereit, wenn der Internet-Click-Markt lohnt?

Anton und Karin werden im Laufe der Aufführung reich mit ihrem Geschäftsmodell, ihre Erziehungsversuche heimlich aufzuzeichnen und vom kreativen Internet-Nerd Oskar (als Gast authentisch: David Lau) aufbereitet ins Netz stellen zu lassen.

Authentizität zieht, "natural" nennen es die auffallend jungen Eltern, wenn das Mädchen (bei der Premiere glänzend gespielt von Holly Bratek und alternierend besetzt mit Nina Gamet) verunsichert ist, nicht mehr weiß, was Ernst und Scherz, was gestellt und natürlich ist.

Wie soll sie es auch wissen, werden die Anlässe für die erniedrigenden Maßregelungen doch zunehmend erfunden, weil Bestellungen und Anregungen von "Subskribenten" zu erfüllen sind.

Traurige, wütende, verunsicherte Kinderaugen zahlenden geilen Gaffern zur Verfügung stellen ... Natürlich mäandert auch die finale Konsequenz von Kindesmissbrauch anspielungsreich durch Text und Aufführung. Im kinderfreundlich säuselnden Tonfall der "lieben Eltern" wird das grenzwertige Abwägen ihrer moralischen Bedenken ebenso grausig und unerträglich wie die Daueranrede "Kleine Maus".

Noch nicht genug: Gerade die schwelenden Zweifel von Vater Anton (David Müller) kommen bei den Usern besonders gut an. Mutter Karin (Anne-Marie Lux) hat da weniger Bedenken und lässt es auch mal - in einer "total natural"-Szene - Backpfeifen regnen.

Ein Stück, das zupackt und doch viele Rätsel aufgibt. Wie verändern Online-Formate unser Leben? Man kann "Vereinte Nationen" als moralische Grenzauslotung der Facebook-Hölle lesen, aber eben auch - mit doppeltem Boden - als schauspieltheoretischen Text, der dem Ensemble Positionen zwischen Naturalismus, Performance und Postdramatik in den Mund legt.

Wie glaubwürdig ist natürliches Spiel, das ja Kunst und somit "Fake" ist? Wie sehr muss sich das Spiel den Wünschen von außen beugen, um erfolgreich zu sein? Unklug ist das Planspiel nicht - aber ein wirklich guter Theatertext eben auch nicht. Oder wie es Karin im Hinblick auf die Weiterentwicklung der fragwürdigen Geschäftsidee sagt "Das ist zu viel Meta".

Tim Egloff findet eine probate Regielösung mit dieser Mischung aus natürlich-realistischem Umgangston und höchst artifizieller Intellektuellen- und Moraldebatte: Er lässt David Müller und Anne-Marie Lux, die hart und streckenweise auch erfolgreich an der technischen Lösung dieser Idee arbeiten, ihre Dialoge nie zueinander, sondern teilentfremdet nebeneinander frontal ins Publikum sprechen. Und so wird so manches Rollo und mancher Vorhang im von Thea Hoffmann-Axtheim klug entworfenen, drehbaren Mehrzimmerglashaus zur Brecht-Gardine zwischen Wahrhaftigkeit und Behauptung.

Schaden und Züchtigung

Das ist recht komplex - und vor dem Hintergrund dieser fast gewaltfreien und doch genauso widerlichen Kinderquälerei auch befremdlich. Die gespenstischen Debatten und Herleitungen, warum Martina letztlich durch die versteckten Kameras oder Züchtigungsreden eben doch nicht zu Schaden komme, machen einen fassungslos. Und doch, das ist der noch traurigere Teil dieses Abends, muss man sich täglich vor einem solchen Format in sozialen Medien oder gar im Fernsehen fürchten. Ob "Dschungelcamp" oder "Super Nanny", soweit sind wir davon leider nicht mehr entfernt.

Dass Clemens J. Setz nun den Überbau dazu liefert, ehrt ihn. Doch auch wenn der Applaus für Darsteller und Regie lang und herzlich war: Die Frage, ob er im Roman-Format nicht besser zu errichten gewesen wäre, bleibt aber bestehen. (rcl)