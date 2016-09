Die Linie steht immer am Anfang

Macht Druck in Sachen Kunst: Margarete Lindau in der Druckwerkstatt der Alten Feuerwache.

Über den Dächern der Neckarstadt-West hat sie ihr Atelier, mit weitem, freien Blick in den Himmel, ein idealer Ort für Bildende Kunst! Zum Gedankenspinnen, Sich-frei-Fühlen, auch Fortgehobensein von der reinen Alltäglichkeit. Auf Margarete Lindau, die aus Hannover stammende Zeichnerin, konnte man letztes Jahr aufmerksam werden in dem temporären Kunstraum mit Ausstellung "Ausgang A" von Skafte Kuhn gegenüber dem Bunker in der Mannheimer Bürgermeister-Fuchs Straße.

Damals lud der vielseitige Künstler 30 Künstlerfreunde ein, mit und in der kleinen Wohnung etwas künstlerisch zu veranstalten. In der Küche legte Margarete Lindau mit Latten und Zeichnungen ein spannungsvolles Gerüst an, das auf den Außenraum reagierte und im Nebenraum wieder auftauchte. Doch was bewegt die Künstlerin heute? Das wollten wir von ihr wissen.

Offen und rasant

Die Künstlerin Margarete Lindau Margarete Lindau, geboren 1975 in Hannover, ist Lehrbeauftragte für Druckgrafik an der Hochschule Darmstadt und Vorstandsmitglied im BBK Mannheim, dem Bezirksverband Bildender Künstler. Sie war Meisterschülerin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und vertrat eine Professur für Zeichnen an der Kunsthochschule Berlin Weißensee, wo sie auch Lehraufträge bekleidete. Margarete Lindau war "Artist in Residence" im Künstlerhaus Hohenossig und hatte ein Aufenthaltsstipendium am Künstlerhaus München. Ausgestellt hat sie unter anderem in Berlin, Burgdorf, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart und Wiesbaden. Internetseite der Künstlerin: margarete-lindau.blogspot.de

1975 in Hannover geboren hat sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, dann noch an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee weiter gemacht und lebt erst seit 2011 in Mannheim. Kein so prickelnder Ort vielleicht, wenn man aus Berlin kommt, aber für eine Zeichnerin mit großer Begeisterung für alle grafischen Techniken bedeuten die Druckwerkstätten in der Alten Feuerwache mit ihren großen Druckpressen einfach alles.

Hier im Atelier sehen wir jetzt mit dem Lineal gezogene "Himmelsleitern", die eigentümlicherweise kein bisschen streng, strikt oder technisch wirken. Die Linienbündel, die die Künstlerin anlegt, scheinen ganz im Gegenteil eine Offenheit, eine Lebendigkeit, gar Rasanz der geführten Linienscharen aufzuweisen.

Aber die Künstlerin experimentiert auch immer wieder mit ganz anderen Dingen: "spuren" (Untertitel "Spuren von Unruhe") sind etwa freihändig angelegte, mit Farbstiften erzeugte Zeichen, die sich immer weiter entwickeln, verdichten, wieder entfernen, sich im weißen Papierraum auflösen. Oder wie sie selbst sagt: "Der Prozess ist das Wesentliche, man lässt sich selbst überraschen!"

Für ihre Arbeit wurde auch ein "präpariertes Lineal" bedeutungsvoll: Die Künstlerin hat Stücke aus dem Kunststofflineal geschnitten, so wird aus einer geraden, mit diesem Lineal gezogenen Linie eine krumme, aber doch immer dieselbe - sehr originell! Denn man kann ja "das Lineal zu seinen Zwecken verformen", wie sie sagt.

Leidenschaft für alles Grafische

Die Druckgrafik begeisterte sie von Anbeginn in Leipzig, dort hat sie auch Bleisatz gelernt (was sie heute lehrt), aber auch alle Techniken wie Radierung, Linolschnitt, Holzschnitt, Lithografie. Im Atelier sind großartige Linolschnitte zu sehen, mehrfarbige, rundliche, längliche, sehr lebendige, aneinander platzierte, raumöffnende Spuren. Wie Himmel, die sich im Sturm öffnen, oder Meere, die durchpflügt werden. Sehr poetisch und mitreißend ist diese Serie!

Wie fast alle Künstler arbeitet auch Margarete Lindau in Reihen: 2014 begann sie die ihre "copydrawings", eine im Wachsen begriffene Serie von schwarzweißen, kopierfähigen Bildern. Es gibt hier Gedankenfragmente, Skizzen zu neuen Bildideen, aber auch Variationen oder Umformulierungen vorhandener Bilder. Die Kopie ist das beabsichtigte Endergebnis, das zum Beispiel auch in einem Buch münden konnte. Der Lubok Verlag aus Leipzig, betrieben von dem bildenden Künstler Christoph Ruckhäberle, einem Vertreter der Neuen Leipziger Schule, verlegte 2015 ihre "copydrawings".

Sie befindet sich hier in sehr guter Gesellschaft, erschienen in diesem kleinen, feinen Verlagshaus doch auch grafische Bücher von Ruckhäberles Kollegen Matthias Weischer, Tal R, Tilo Baumgärtel, Neo Rauch, Florian Meisenberg, Markus Vater oder auch David Schnell. Wenn Margarete Lindau druckt, dann am liebsten mit zwei Wochen Zeit, erst dann kann wirklich etwas entstehen, kann sie viel ausprobieren, etwa mit der verlorenen Form oder den verschiedenen Farben beim Drucken, wie sie erklärt.

Wie sich andere Menschen auf den Urlaub freuen, so freut sich Margarete Lindau auf zwei Wochen Drucken in der Alten Feuerwache - auf das Eintauchen in "konzentriertes Auskosten bis zum Ende"!