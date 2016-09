Ein Charmeur von hohen Graden

Noch nicht abgehoben: Willy Birgel pendelt 1955 mondän zwischen Dreharbeiten zu "Ein Mann vergisst die Liebe" in Garmisch und Bühnenauftritten in Frankfurt.

Eine Treppe hinabzugehen, mag einem banal erscheinen. Für das tägliche Auf und Ab in Treppenhäusern mit Aktentaschen und Einkaufstüten mag das zutreffen. Dass eine Treppe aber die einfachste und effektvollste Bühne der Welt ist, wissen gekrönte Häupter, Personen von Rang - und Schauspieler. Lady Di lernte den perfekten Auftritt am Handlauf einst von Queen Mum - die Mannheimer von Willy Birgel, der von 1924 bis 1936 Mitglied des Schauspielensembles im Nationaltheater war.

Zumindest lokal hat es der am 19. September 1891 in Köln geborene Mime zu redensartlicher Berühmtheit gebracht: Selbst die eigene Großmutter, "Jahrgang anno 08" und in den 30er Jahren Abonnentin am Schillerplatz, sprach bei theatralisch ausgereiftem Erscheinen einzelner Personen, von einem "Ufftritt wie de Willy Birgel", andere feixen noch heut "Aaah, sagte Willy Birgel und kam eine Treppe herab", wenn sie von charmant-überzogener Grandezza oder jovialen Bonvivants sprechen. Nicht ohne Grund: Noch heute zeugen alle seine nach der Mannheimer Zeit gedrehten Filme des späteren Ufa-Stars davon, dass er die Treppe besonders gut zu nutzen wusste - aber immer der Reihe nach.

Ein Hamlet zum Anschmachten

Willy Birgel – Mannheims Publikumsliebling und Schillerpreisträger Von 1924-1936 war Willy Birgel Mitglied des NTM-Ensembles - und Mitglied der Mannheimer Herrengesellschaft "Die Räuberhöhle". Seine späteren Auftritte in Mannheim lohnten sich: 1948 trat er (in 34 ausverkauften Schauburg-Vorstellungen) als General Harras in Carl Zuckmayers "Des Teufels General", 1949 als "Kaiser von Amerika" (Shaw) auf. Im Anschluss erhielt er die Schiller-Plakette der Stadt. Auch 1972 ging er nicht leer aus: Im Anschluss an seinen letzten von fünf Auftritten in Pavel Kohouts "So eine Liebe" wurde er zum Ehrenmitglied des Nationaltheaters ernannt. "Sie haben mich sehr glücklich gemacht und mir eine große Freude bereitet", schreibt Birgel im Dankesbrief an Mannheims damaligen Oberbürgermeister Ludwig Ratzel. Aus dem Nachlass des Mannheimer Publikumslieblings erhält die Theatersammlung der Reiss-Engelhorn-Museen 1985 von dessen letzter Lebensgefährtin Margarete Gräfin von Hoensbroech Birgels privates Filmarchiv. Bereits 1974 hatte man dort eine Ausstellung zu Birgels NTM-Wirken gezeigt. 1988 gab das Reiß-Museum ein von Wilhelm Herrmann verfasstes Bildheft "Willy Birgel. Leben und Dokumente" als Jahresgabe heraus. rcl [mehr...]

Als Sohn eines konservativen Goldschmieds im Auftrag des Kölner Doms muss sich der gutkatholische Willy Birgel seinen Beruf erkämpfen. Erst nach dem Besuch der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule, während dessen er schon eifrig Schauspielunterricht nimmt, hat der gestrenge rheinländische Vater ein Einsehen.

Schon 1912 spielt Birgel in Köln und macht ein Volontariat am Theater Bonn. Zu beiden Bühnen wird er nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg wieder zurückkehren, bevor er nach Stationen in Koblenz und Aachen endgültig das Rheinland verlässt, um sich im Rollenfach "Charakter-Liebhaber und Bonvivant" 1924 dem Ensemble des Nationaltheaters anzuschließen, wo er sich schnell zum populärsten Akteur des Hauses entwickelt.

Seine größten Erfolge feiert er hier als Faust, Mephisto, Franz Moor in Schillers "Die Räuber" und in der Rolle der traurigen Shakespeare-Helden Richard III. und Hamlet, den er in seiner Mannheimer Zeit - einmal blond (1927), einmal schwarzhaarig (1936) - gar in zwei verschiedenen Inszenierungen gibt. In Mannheim ist er schon in jungen Jahren ein echter Frauenschwarm, kein Wunder also, dass anlässlich eines Nationaltheater-Gastspiels in Berlin auch der Film auf ihn aufmerksam wird. Gespielt wurde - und das ist Blick auf Birgels weitere Karrieretreppe nicht unerheblich - Paul Josephs Cremers "Die Marneschlacht", ein schwaches Stück, das seit 1925 in den Dramaturgiestuben herumlag und erst mit den Nationalsozialisten Konjunktur hatte, da es gut in deren Programm passte und sich so manche Bühne "völkisch" geben konnte, um sich dafür andere Freiheiten zu erlauben.

Aus dem Bühnenkünstler Birgel wurde für die Ufa der Idealtypus des sieghaften, eleganten, forsch-betörenden Kavaliers. Von nun an war er eine Art deutscher Vorkriegs-James-Bond, der "Geheimdienste lenken, als Baron Frauen verwirren, als Olympiareiter siegen oder als Dirigent nicht unterliegen durfte", wie sein ihn nun 1936 endgültig verlierender Mannheimer Intendant Friedrich Brandenburg später in seinen Lebenserinnerungen schrieb. Der Erfolg blieb nicht aus: Seit "Ein Mann will nach Deutschland" und "Fürst Woronzeff" avancierte er über "Schlussakkord" (mit Lil Dagover), "Zu neuen Ufern" (mit Zarah Leander), "Tanz auf dem Vulkan" (mit Gustav Gründgens) bis zu "... reitet für Deutschland" zum absoluten Publikumsliebling der Kinonation - eine Treppe ist immer dabei.

Bereits 1937 ernennt ihn Goebbels zum "Staatsschauspieler". Doch alles hat eben seinen Preis, und es folgen auch reine NS-Propagandafilme wie "Unternehmen Michael" (1937), "Feinde" (1940) oder "Kameraden" (1941). Und nach dem Krieg freilich auch ein zweijähriges Berufsverbot der Alliierten.

Letztes Geleit aus Mannheim

Geliebt wird er vom Publikum seines Gangs, seiner Manieren, seiner Sprache wegen immer noch, erhält bereits 1949 die Schiller-Plakette der Stadt Mannheim und kehrt nun, mittlerweile Mitte 50, heiß ersehnt und ebenso erfolgreich als Grandseigneur, Charmeur alter Schule und verständiger Vater zurück auf die Leinwand. In Mannheim 1972 als 81-Jähriger auch auf die Bühne: mit Pavel Kohouts "So eine Liebe".

Als er ein Jahr darauf am 29. November in seinem Schweizer Domizil an Herzversagen stirbt, sind die Mannheimer besonders betroffen. Zu seiner Beerdigung auf dem Kölner Prominentenfriedhof Melaten gibt ihm auch eine Nationaltheater-Delegation das letzte Geleit.